Традиционные продукты для праздничного застолья в этом году преподнесли россиянам приятный сюрприз. Главный новогодний фрукт, мандарин, впервые за несколько лет стал заметно доступнее, цены на красную икру после прошлогоднего взлета постепенно возвращаются к разумным отметкам, также подешевели овощи для любимых салатов.

Global Look Press

Тем не менее картина по разным категориям праздничных продуктов остаётся неоднородной: деликатесное мясо и морепродукты по-прежнему бьют по кошельку.

Цитрусовый праздник

Мандарин и Новый год в сознании россиян связаны неразрывно — эта традиция тянется ещё с советских времён, когда ароматные плоды с кавказских плантаций успевали дозреть как раз к концу декабря.

Сегодня статистика лишь подтверждает эту культурную связку: ожидается, что за 2025 год страна потребит около 1 млн тонн мандаринов, причём треть этого объёма россияне съедят именно в предновогодние недели.

Если перевести в более осязаемые цифры — каждый житель страны в декабре в среднем съедает около ста мандаринов, из которых 33-34 приходятся на последнюю неделю перед праздником.

И в этом году для любителей цитрусовых есть приятная новость. По данным аналитиков «Контур. Маркета», средняя цена мандаринов снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом — 185 рублей против 218 рублей за килограмм.

Правда, общий спрос при этом уменьшился на 6%, хотя региональная картина выглядит пёстро: жители Тюменской области стали покупать мандарины на 34% чаще, в Красноярском крае спрос вырос на 24%.

И кое-где цены, напротив, пошли вверх — в Пермском крае прирост составил 40%, в том же Красноярском — 17%.

Снижение средних цен по стране эксперты объясняют налаживанием поставок из стран-экспортёров. Карта импорта мандаринов в Россию сегодня охватывает более 20 государств, и конкуренция между ними работает на потребителя.

Безусловный лидер — Турция с объёмом поставок около 300 тыс. т в год. Турецкий экспорт интересен не только масштабами, но и географическим брендингом: «измирские» и «таширские» мандарины давно сформировали у покупателей узнаваемые ориентиры качества. И именно Турция остаётся основным поставщиком популярных крупноплодных мандаринов надоркотт.

Второй эшелон формируют Египет и Китай — примерно по 100 тыс. т на страну. Египет специализируется на популярных гибридах — клементинах, сатсумах, муркоттах. Китай делает ставку на визуальную привлекательность: мини-мандарины и плоды с зелёными листочками пользуются особым спросом у тех, кто ценит эстетику.

Примечательно, что китайские поставки в этом году выросли на 16%, достигнув рекордных показателей за последнее десятилетие.

Отдельная история — абхазские мандарины. С объёмом 30-50 тыс. т Абхазия и Грузия занимают скромную долю рынка, однако именно эти «локальные» цитрусовые окружены особым потребительским культом.

Многие россияне по-прежнему ищут на прилавках «те самые» мандарины из детства — с чуть неровной кожицей и характерным ароматом. Правда, и платить за ностальгию приходится больше: абхазские фрукты плохо хранятся и почти не поддаются контролируемому дозреванию, что создаёт логистические сложности и отражается на цене.

По информации АКОРТ, минимальные цены на мандарины в крупных торговых сетях сейчас на четверть ниже, чем год назад. Ближе к бою курантов, конечно, стоит ожидать традиционного подорожания, но эксперты прогнозируют рост в пределах 1-3%, не более.

Икорный вопрос

Красная икра — бесспорная королева новогоднего стола, без которой праздник для многих россиян попросту немыслим. В прошлом году позволить себе этот деликатес смогли далеко не все. Вылов лососевых составил лишь 235 тыс. т — втрое меньше, чем годом ранее, — и цены взлетели до рекордных отметок.

В этом году рыбаки взяли реванш. Производство лососевой икры за три квартала 2025 года, по данным Росстата, достигло почти 11 тыс. тонн — на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Потребность внутреннего рынка оценивается в 11-14 тыс. т, так что дефицита нет и не предвидится.

Изобилие постепенно отражается на ценниках. По данным аналитического центра Рыбного союза, икра горбуши с начала года подешевела на 20%, икра кеты — на 22%, кижуча — на 6%. Лишь икра нерки пошла против тренда, прибавив 13%.

В закупке у ретейлеров картина ещё оптимистичнее: если год назад килограмм обходился примерно в 10 тыс. рублей, то сейчас — в 7-8 тыс. Оптовые цены на ноябрь составляли 5,4-6,2 тыс. за килограмм икры горбуши и 6,8-7,5 тыс. — за икру кеты.

До конечного потребителя, впрочем, снижение доходит с задержкой. Средняя розничная цена, по Росстату, в ноябре составила около 9,4 тыс. рублей за килограмм. В специализированных магазинах икра горбуши предлагается по 8,5-8,9 тыс. рублей (год назад было 9,5 тыс.), кеты — по 9,5-10,2 тыс. (было 10,8-11 тыс.).

Зато в крупных сетях ситуация веселее: по данным АКОсччччччччччРТ, стандартную баночку весом 90-95 граммов, которая в конце прошлого года стоила около 1,1 тыс. рублей, сейчас можно найти за 490-800 рублей.

Эксперты Рыбного союза фиксируют любопытный потребительский сдвиг: лососевая икра постепенно переходит из категории продукта «по особому случаю» в разряд более доступного деликатеса — того, что можно позволить себе не только раз в год.

Однако к самому Новому году цены немного подрастут на 5-10% — ажиотажный спрос никто не отменял.

От утки до молочного поросёнка

Запечённый гусь или утка с яблоками — классика рождественского стола, пришедшая к нам из европейской традиции. В последние годы эти блюда всё чаще появляются и на российских праздничных столах, хотя ценник на благородную птицу остаётся ощутимым.

Тушка фермерской утки в рознице обходится в 400-700 рублей за килограмм. Целая птица весом 2-3 килограмма, таким образом, стоит от 800 до 2,1 тыс. рублей — вполне подъёмно для новогоднего ужина. Филе дороже: 600-800 рублей за килограмм.

Те, кто не хочет возиться с разделкой и маринованием, могут присмотреться к готовым полуфабрикатам — «утка по-пекински» или «утёнок табака» в крупных сетях предлагаются по 350-500 рублей за килограмм.

Гусь традиционно обходится дороже. За килограмм просят 500-800 рублей, так что целая птица весом 3-5 кг может потянуть на 1,5-4 тыс. рублей. Зато и эффект от появления румяного гуся на столе соответствующий — блюдо по праву считается королём праздничного застолья во многих европейских странах.

Особая статья — молочный поросёнок, которого готовят целиком по самым торжественным случаям. Это совсем молодая свинка возрастом до месяца-двух, питавшаяся исключительно материнским молоком. Мясо такого поросёнка ценится за нежность, минимальное содержание жира и характерный молочный аромат, который невозможно ни с чем спутать.

Цены на молочных поросят начинаются от 1,4-1,6 тыс. рублей за килограмм. Оптимальная для компании из 4-5 человек тушка весом 4-5 килограммов обойдётся в 5,6-8 тыс. рублей.

Готовый запечённый поросёнок от ресторанов и кейтеринговых служб стоит существенно дороже — около 6 тыс. рублей за килограмм, а значит, готовое блюдо весом 4,5-5,5 килограмма может обойтись в 27-35 тыс. рублей. Это уже вариант для тех, кто готов превратить новогоднюю ночь в настоящий пир.

Для заливного и на закуску

Заливная рыба — блюдо с репутацией неоднозначной (вспомним хотя бы крылатую фразу из «Иронии судьбы»), но всё же прочно вписанное в традицию русского праздничного стола.

Осетрина или судак в прозрачном желе, украшенные ломтиками лимона и веточками зелени, — классика, которую продолжают готовить во многих семьях.

Осетрина, правда, остаётся удовольствием не из дешёвых. Охлаждённая рыба в специализированных магазинах Москвы стоит 2,2-2,6 тыс. рублей за килограмм, в торговых сетях — около 2,5 тыс. рублей. Живой осетр или стерлядь обойдутся от 1,85 тыс. рублей за килограмм.

Учитывая, что на полноценное заливное для 6-8 человек требуется не менее килограмма рыбы, блюдо получается весьма недешёвым — но зато и по-настоящему праздничным.

Судак — альтернатива более демократичная. Свежемороженая рыба в рознице стоит 400-700 рублей за килограмм, филе — до 800-1000. Из судака, к слову, заливное получается ничуть не хуже, а готовить его даже проще.

Натуральные крабы — отдельная история для тех, кто не экономит на празднике. Цены на варёно-мороженого камчатского краба в московских магазинах начинаются от 2,5-3,3 тыс. рублей за килограмм очищенного мяса. Целый живой краб — настоящая роскошь: 12-13 тыс. рублей за килограмм.

Утешает одно: пик сезона добычи камчатского краба приходится как раз на период с октября по январь, когда крабы наиболее активны, а их мясо становится вкуснее перед зимовкой. Так что предложение на рынке сейчас максимальное — вопрос лишь в готовности потратить много денег.

Классика, которая не подводит

Холодец — почти такой же непременный атрибут русского новогоднего стола, как салаты «Оливье» и «Селёдка под шубой». Это блюдо прочно входит в топ-5 самых популярных праздничных закусок, и готовят его в большинстве семей страны.

Хорошая новость для экономных хозяек в том, что ингредиенты для домашнего холодца по-прежнему относятся к самому бюджетному сегменту.

Свиные ножки — главный желирующий компонент, благодаря которому холодец застывает без всякого желатина, — стоят 150-350 рублей за килограмм. Свиная рулька, придающая блюду насыщенный мясной вкус, обходится в 250-400 рублей.

Для классического холодца на 8-10 порций потребуется примерно по полтора килограмма того и другого плюс, по желанию, немного говядины или курицы для более нежной текстуры. Итого — около 1-1,2 тыс. рублей, что на фоне прочих праздничных трат выглядит более чем скромно.

Тем, кто не готов провести 5-6 часов у плиты, магазины предлагают готовый холодец по 150-400 рублей за полукилограммовую упаковку. Качество, конечно, не всегда сравнимо с домашним — но как компромиссный вариант вполне годится.

Расходы на достойный стол

По подсчётам экспертов, средний чек на новогодний стол для семьи из четырёх человек в этом году составит 10-10,5 тыс. рублей — примерно на 10% больше, чем год назад.

Но есть и повод для оптимизма. Набор продуктов для классических салатов — «Оливье» и «Сельди под шубой» — подорожал всего на 6%, что вдвое меньше прошлогодних показателей.

Причина — хороший урожай овощей: картофель за год подешевел почти на четверть, лук — на 15-22%, свёкла — на 13%, морковь — на 7-19%. Яйца упали в цене на 14%, майонез — на 13%.

Подорожали разве что консервированный горошек (плюс 22%) и маринованные огурцы (плюс 14%) — но это не те статьи расходов, которые способны разорить.

Минимальный праздничный набор — бутылка игристого, баночка икры, килограмм мандаринов и полкило готового «Оливье» — в крупных сетях обойдётся примерно в 1,3 тыс. рублей.

Если готовить салаты самостоятельно и обойтись без деликатесов вроде крабов и осетрины, вполне реально уложиться в 4-5 тыс. рублей — и стол при этом будет достойным.

Стоит отметить, что вкусы россиян постепенно меняются. Традиционные блюда — «Оливье», «Шуба», холодец — по-прежнему в фаворе, но всё чаще готовятся в облегчённых версиях: с заменой части ингредиентов на более диетические или доступные аналоги.

Современные хозяйки охотнее комбинируют классику с новыми рецептами, а использование консервированных овощей и заготовок помогает экономить и время, и деньги.

После непростого 2024-го, когда дефицит лососевых и общая инфляция заметно ударили по праздничным бюджетам, рынок частично восстановил баланс. Рыбаки наверстали упущенное, аграрии порадовали урожаем, а конкуренция среди поставщиков цитрусовых сработала в пользу покупателя.

Для тех, кто умеет считать деньги, но не готов отказываться от традиций, это повод порадоваться: праздничное застолье в этом году можно собрать без лишних переплат.