В конце года в ряде регионов России зафиксирована активизация природных очагов так называемой «мышиной лихорадки», или геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС).

Zuma\TASS

На Урале число заболевших после контактов с мышами или результатами их жизнедеятельности за десять месяцев выросло втрое по сравнению с прошлым годом, в Саратовской, Орловской областях и Башкирии — вдвое.

В Роспотребнадзоре подчёркивают, что показатели заболеваемости в три раза меньше, чем во время последнего подъёма в 2019 году, и в полтора раза ниже среднемноголетних значений. Тем не менее врачи призывают не терять бдительность.

Главным резервуаром вируса служат мелкие грызуны. Заболевание известно давно, хорошо изучено, но от этого не становится менее коварным. Специфического лечения до сих пор не существует, вакцины нет, а клиническая картина на ранних стадиях практически неотличима от обычного гриппа.

Симптомы легко пропустить

Главная проблема «мышиной лихорадки» — неотличимость первых симптомов от любой респираторной инфекции: температура, озноб, ломота в теле, головная боль.

«Первые симптомы ГЛПС достаточно неспецифичны. Вирус проникает в различные органы и ткани, и этим обусловлено то, что клинические проявления могут быть самыми разнообразными», — объясняет в интервью ИА Регнуминфекционист Евгения Даева.

В первые дни болезнь проявляется через слабость, вялость, усталость, подташнивание, боли в глазных яблоках, мышцах и костях. Вся эта картина вполне характерна и для ОРВИ, и для гриппа, поэтому на начальном этапе ГЛПС не распознать.

Инкубационный период заболевания может составлять от 1 до 7 недель, хотя чаще всего симптомы появляются через 2-3 недели после заражения. В отдельных случаях инкубация растягивается до 50 дней, что дополнительно затрудняет диагностику, так как зачастую человек может и не вспомнить, что когда-то на его пути возникли мыши.

Помимо классических симптомов интоксикации могут наблюдаться покраснение лица, воспаление глаз, «рябь» перед глазами. Настоящие отличия проявляются позже.

«Через три-четыре дня могут появиться кровоизлияния на коже, кровотечения из носа или дёсен, боли в пояснице — это уже сигнал поражения почек», — предупреждает в беседе с ИА Регнум инфекционист Лилит Лерникова.

Именно выраженные боли в пояснице и животе в сочетании с геморрагическими проявлениями — петехиями, носовыми кровотечениями — отличают ГЛПС от обычного гриппа.

Страдают почки и сосуды

Название «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» точно отражает суть заболевания. Вирус поражает мелкие сосуды и почки — отсюда и характерная клиническая картина.

«В патогенезе есть интересные процессы: происходит нарушение системы гемостаза — той, которая отвечает за свёртываемость крови, — и у человека могут быть кровотечения самой различной локализации», — рассказывает Евгения Даева.

Но особенно быстро из строя выходят почки. Сначала человек начинает меньше мочиться, затем наступает период острого повреждения почек, когда мочеиспускание может прекратиться полностью. Потом, если всё идёт хорошо, наступает полиурическая фаза — мочи становится много, и функция почек постепенно восстанавливается.

Лилит Лерникова описывает типичное течение болезни по стадиям: лихорадочная, олигурическая (мало мочи и риск почечной недостаточности), полиурическая (возвращение диуреза) и реконвалесценция — выздоровление.

По её данным, летальность при ГЛПС составляет от 5 до 15% в тяжёлых случаях, хотя этот показатель сильно зависит от конкретного штамма вируса.

Осложнения могут быть как специфическими, так и неспецифическими. К первым относятся инфекционно-токсический шок, острое повреждение почек, ДВС-синдром. Ко вторым — присоединение вторичной инфекции: пневмония, пиелонефрит и другие воспалительные процессы.

«Госпитализировать человека нужно в любом случае, даже если кажется, что течение достаточно лёгкое», — настаивает Евгения Даева.

Она подчёркивает, что ГЛПС требует строжайшего постельного режима, в рамках которого пациентам не разрешают передвигаться по стационару, госпитализируют их очень бережно — любая физическая нагрузка может повлиять на исход заболевания.

Специфических лекарств не существует

Одна из главных сложностей в борьбе с ГЛПС — отсутствие специфической терапии. В отличие от многих других вирусных инфекций, здесь нет препарата, который бы действовал непосредственно на возбудителя.

Евгения Даева проводит сравнение с другими заболеваниями: при герпесе есть валацикловир, при гриппе — осельтамивир, при ВИЧ — антиретровирусная терапия. «С возбудителем ГЛПС такого нет — нет специального средства, которое бы выпил и выздоровел».

Поэтому лечение носит патогенетический и симптоматический характер: противовоспалительные препараты при воспалении, диализ при угрозе почечной недостаточности, дезинтоксикационная терапия — капельное введение электролитов для поддержания организма.

При тяжёлом течении в стационарах применяют глюкокортикостероиды. Это мощные противовоспалительные средства, которых пациенты часто боятся, называя их «гормонами».

В некоторых случаях применяют рибавирин — противовирусный препарат, но его эффективность ограничена и во многом зависит от того, насколько рано начато лечение. В целом же терапия сводится к поддержке организма, включая регидратацию, контроль кровотечений, коррекцию артериального давления.

Когда обращаться к врачу? При первых же тревожных симптомах. «Чем раньше проведена госпитализация, тем лучше прогноз», — отмечает Евгения Даева.

Лилит Лерникова перечисляет тревожные сигналы, к которым стоит прислушаться: высокая температура в сочетании с выраженными болями в животе или пояснице, любые признаки кровотечения, ухудшение мочеиспускания, сильная слабость, спутанность сознания.

«Лежать и помирать дома — это вообще не вариант. Если вам кажется, что с вами что-то не так и это вас реально беспокоит, лучше обратиться к врачу», — резюмирует Евгения Даева. Она напоминает, что и от обычного гриппа, и от его осложнений люди продолжают умирать, так что пренебрегать медицинской помощью не стоит в любом случае.

Как не подхватить вирус

Поскольку вакцины против ГЛПС в России пока нет (разработки ведутся, но до массового применения далеко), основной способ защиты — профилактика. И здесь ключевую роль играет понимание того, как именно происходит заражение.

Евгения Даева ссылается на новые клинические рекомендации, вышедшие в августе 2025 года: в 80% случаев заражение происходит воздушно-пылевым путём.

Типичная картина выглядит так: больная мышь оставляет экскременты, они высыхают за зиму, а весной дачники приезжают на уборку, поднимают пыль — и вдыхают микрочастицы вместе с вирусом. Аналогичная ситуация возникает при работе с сеном, в котором жили грызуны.

Помимо воздушно-пылевого существует контактный путь заражения — например, если мышь укусила человека или на кожу попала биологическая жидкость грызуна. Возможен и алиментарный путь: через овощи, хранившиеся в погребе вместе с мышами и не прошедшие термическую обработку.

От человека к человеку ГЛПС не передаётся, успокаивает Лилит Лерникова. Это исключительно зоонозная инфекция, источником которой служат грызуны. Поэтому с заболевшими можно спокойно контактировать и общаться — опасности они не представляют.

Каковы защитные меры? При уборке помещений, где могли обитать мыши, необходимо использовать респиратор или хотя бы медицинскую маску, перчатки, желательно — защитные очки.

Поверхности лучше предварительно смочить, чтобы не поднимать пыль. После уборки — влажно-тепловая обработка, стирка постельного белья, просушка матрасов на солнце, мытьё полов с дезинфицирующими средствами.

«Голыми руками это убирать не надо. Можно фекалии в микротрещинку на коже вогнать и заразиться таким образом», — предупреждает Евгения Даева.

И, конечно, необходимо бороться с самими грызунами. «На сайте Роспотребнадзора есть потрясающая фраза «грызуноистребительные мероприятия» — они должны согласовываться с Роспотребнадзором, когда речь идет о фермах и заготовках сена», — отмечает инфекционист Даева.

А вот на собственной даче каждый решает сам: травить мышей, ставить ловушки или завести кота. Главное — не допускать, чтобы грызуны чувствовали себя хозяевами в жилых помещениях.

Роспотребнадзор напоминает, что сезонный рост заболеваемости связан с осенними миграциями мелких млекопитающих в человеческие постройки.

Заражение чаще всего происходит в бытовых условиях — в сельской местности, частном секторе, на дачах, расположенных вблизи лесных массивов. Именно широколиственные и мелколиственные леса Поволжья и Центральной России создают наиболее благоприятные условия для обитания грызунов-переносчиков.

Пока вакцина не появилась в широком доступе, защита от «мышиной лихорадки» целиком зависит от соблюдения мер предосторожности. Респиратор, перчатки, влажная уборка и борьба с грызунами — не самый сложный набор правил, который может уберечь от тяжёлого заболевания с непредсказуемым исходом.