В Турции разгорается скандал, связанный с секс-вечеринками и распространением наркотиков. На первый взгляд, кажется, что никакой политики в нем нет. Но дело громкое, есть определенные нити, ну и в конце концов за него взялся лично Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM

Являются ли разоблачения турецкой «папочкой Эпштейна», покажет время, но в СМИ всплывают всё новые и всё более крупные имена.

Под прицелом Habertürk

Примерно месяц, как в турецких СМИ появились громкие разоблачения против звёзд шоу-бизнеса и известных журналистов.

Начался процесс еще в октябре. Тогда полиция арестовала нескольких актеров, певцов и «инфлюенсеров» по подозрению в употреблении наркотиков, за что в Турции можно уйти на нары лет на пять.

Только вот запретных веществ в крови подозреваемых не нашли.

То, что произошло месяц спустя, стало сенсацией.

9-10 декабря по тем же обвинениям в употреблении наркотиков задержали главреда известной газеты Habertürk Мехмета Акифа Эрсоя и других сотрудников издания: Уфука Тетика, Мустафа Маназа и Эбру Гюлана.

Арест Эрсоя вызвал шок не только из-за его опыта работы в журналистике. Его отец — крайне консервативный человек, симпатизировал исламской революции и даже привлекался к следствию из-за симпатий Ирану. Сам Эрсой работал представителем Управления по делам религий Турции («Диянет»).

В «наркоскандале» будут замешаны еще многие, но ниточка пошла изначально от некого Серджана Яшара.

Это организатор вечеринок, известный в миру как Турецкий Эскобар (по фамилии знаменитого колумбийского наркобарона. — Прим. ред.). После своего задержания Серджан раскололся и выдал знаменитостей, включая вышеупомянутых журналистов.

Дальше больше.

От телеведущей до Фенербахче

Под прицелом оказалась известная звезда медиаиндустрии красавица Румейса Джебеджи. Лицо телеканалов Habertürk и Show TV.

Ее, как и вышеупомянутого Эрсоя и других журналистов, подозревают в употреблении наркотиков и участии в «грязных вечеринках» с групповыми оргиями.

Все они пытались оправдаться, но анализ крови и волос доказал употребление «увеселительных веществ».

Дальше от телеведущей «нить Ариадны» привела к президенту футбольного клуба «Фенербахче» Сааддеттину Сарану.

Достоянием общественности стали интимные переписки с многими «шишками», найденные в телефоне Джебеджи, включая и Сарана. В одном из сообщений владелец «Фенербахче» спрашивает у телеведущей «У тебя осталось то вещество?». А она отвечает: «Откуда оно возьмется, господин президент? Я же не Эскобар».

На допросе Саран не стал отрицать связь с подопечной, но уверял, что не является наркоманом, а переписка — это шутка про фильм, который парочка смотрела вместе. Президента футбольного клуба отпустили, но кровь его проходит экспертизу.

Согласно турецким СМИ, в телефоне телезвезды Джебеджи есть также видео с интимными встречами со знаменитостями, включая чиновников и судей, и она готова пойти на сотрудничество со следствием и передать материалы суду.

Кто же «Эпштейн»?

Судя по наличию множества больших имен, очевидно, что все эти люди связаны между собой и кампанию против них ведет тоже какая-то организованная группа. Кто первые — мы узнали, кто вторые — загадка.

22 декабря стало известно имя того, кто выступил организатором «турецкого Мутабора». Если верить известному журналисту TGRT Фуату Угуру, это некто Али Яшар Коза. Он владеет секретным клубом, замаскированным под библиотеку. Со стороны он выглядит как книжный магазин, но на деле это ночной VIP-клуб, где клиенты получают услуги проституток и употребляют наркоту. Там и тусовались Эрсой, Румейса и остальные звезды.

Коза уже арестован. Но настоящий «Эпштейн», то есть организатор тайной империи запретных развлечений — это, возможно, не он.

На эту роль претендует и бизнесмен Касым Гарипоглу, который, со слов своего водителя (а по совместительству информатора) Ахмета Акчая, два раза в месяц на своей вилле в элитном квартале Босфора устраивал наркотусовки.

Акчай говорит, что туда приходили модель Шевваль Шахин и экс-жена медиамагната, телеведущего и владельца английского клуба «Халл Сити» Аджуна Илыджалы — Шейма Субаши. Обе объявлены в розыск и подались в бега.

Следствие по данному делу арестовало и допросило актрису Ирем Сак (играла в сериале «Ложный мир»), певицу Алейну Тилки (ее клип Cevapsız Çınlama собрал около 500 млн просмотров), блогеров Данлу Билич и Мюммине Сенна Йылдыз.

Турецким Эпштейном называют и журналиста Habertürk Мехмет Акиа Эрсоя. Следствие полагает, что дом Эрсоя служил притоном, где хранились наркотики и проходили групповые оргии, а сам бывший главред Habertürk якобы выступал сутенером, сводя красивых моделей и актрис с влиятельными людьми и бизнесменами.

Кто бы ни был главным организатором, но имя Эрсоя звучит громче всех. Ведь мало того, что он происходит из религиозной семьи, но вдобавок приходится полным тезкой великому поэту Блистательной Порты — Мехмету Акифу Эрсоу, создавшему гимн Турции и ставшему символом патриотизма и благочестия.

«Я никогда в жизни не прикасался к наркотикам. Это политическая расправа и убийство репутации, которую я строил 15 лет», — объяснялся журналист, но суд пока не собирается его оправдывать.

Героиня «Великолепного века»

В наркоскандале фигурируют очень многие известные простому турецкому гражданину имена.

Это и актеры Демет Эвгар, Озге Озпиринджи, Кубилай Ака, Каан Йылдырым, и поп-звезды Хадисе, Ирем Дериджи, Зийнет Сали. Российскому зрителю, пожалуй, должна быть известна как минимум актриса Эзги Эюбоглу, сыгравшая в сериале «Великолепный век» дочку крымского хана Айбиге-хатун.

Обстоятельства ареста Эюбоглу фактически доказывают правоту следствия. В момент задержания она была в доме своего менеджера, где нашли сотни таблеток, странные предметы, кристаллическое вещество, три пистолета и пачку поддельных долларов. Вещдоки нашли и у блогерши Мюмине Сенна Йылдыз — 5 граммов марихуаны.

Говорить о политической подоплеке еще рано и сложно, но она как будто бы существует. Ну хотя бы исходя из того, что за дело взялся уже лично президент.

Реджеп Тайип Эрдоган лично поручил МВД разобраться с наркоторговлей у звезд.

Учитывая, что расследование продолжается и каждый день появляются всё новые большие имена, не исключено, что сквозь толпу актеров, певцов и блогеров просочатся имена и явки чиновников.

Стоит отметить, что обыски проходят в элитных и вестернизированных районах Стамбула. По идее, расправа с разложившимися представителями светской элиты должна откликаться в сердцах провинциальной и религиозной части общества — одним словом, электората Эрдогана.

Поддержка действующему президенту сейчас не помешает. Тем более многие — и во власти, и в оппозиции — поговаривают о досрочных выборах. Экономика не растет, а инфляция, как и ставки ЦБ, высока. Нужно народ чем-то отвлекать и привлекать.

Казалось бы, причем здесь Фидан?

В то же время имеют право на жизнь и другие версии.

Когда арестовали журналистов Habertürk, многие эксперты указали на близость этого издания к главе МИД Турции Хакану Фидану. В контексте его визита в Сирию и его жестких заявлений про курдских ополченцев появилась версия о «напряжении вокруг Фидана».

И как тут не задать вопрос: а не нацелена ли вся эта операция против наркоторговли, где замешаны люди министра, против него самого?

С какой целью? Чтобы подвинуть Фидана в сторону и расчистить дорогу на вершину власти сыну президента — Билялу Эрдогану?

Журналист издания Yeni Şafak Мохьмад Ахиядов считает эту версию нелогичной.

«Когда против верхушки Habertürk начались расследования, включая обвинения в обналичивании денег и коррупции, тогда все произносили имя Хакана Фидана, потому что это СМИ близко к нему.

Но сейчас, когда речь пошла о звездах, про Фидана уже не говорят. Но политическая подоплека всё равно есть, просто общество не понимает, кто против кого.

При этом ясно, что против Фидана есть какие-то интриги. Есть слухи, что Эрдоган отодвигает главу МИД в пользу сына Биляла. Но мне эта версия не близка, потому что Фидан — одно из самых доверенных лиц Эрдогана наряду с Калыном и Гюлером. Они напрямую отчитываются вперед Эрдоганом, и он им доверяет. Если кто-то против этой тройки идет, получается, что идет против Эрдогана», — сообщил турецкий журналист в эксклюзивном комментарии ИА Регнум.

Современная Турция известна многими политическими скандалами. Эрдоган не раз становился их жертвами.

В 2013 году, когда еще был силен проповедник Фетхуллах Гюлен, расследование в рамках дела «Большая взятка» перетряхнуло правительство и под удар чуть не попал сам Эрдоган со своим сыном.

В 2021 году гремели многомиллионные ролики беглого мафиози Седата Пекера, в которых он разоблачал министров, включая главу МВД и тогдашнего преемника президента Сулеймана Сойлу.

Фидан тоже оказывался в центре скандала. В 2012 году его вызвали на допрос по подозрению в сотрудничестве с запрещенной в Турции Рабочей Партией Курдистана. Но тогда премьер Эрдоган вступился за него и запретил своему главе национальной разведки идти на допрос.

Чем кончится операция против звезд-наркоманов, покажет время. Но в Турции многие уверены, что речь идет о какой-то политической кампании.