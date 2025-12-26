Школьная травля — явление, которое принято замалчивать. Директора не хотят портить статистику, учителя предпочитают не замечать, родители агрессоров уверены, что их дети «просто играют». В результате жертвы остаются один на один с обидчиками.

Иван Шилов ИА Регнум

Сегодня мы рассказываем о двух подобных историях из Свердловской области. В обоих случаях пострадали девочки, в обоих случаях агрессоры долгое время оставались безнаказанными. И в обоих случаях именно публикации ИА Регнум заставили систему реагировать.

В ноябре 2024 года социальные сети облетело видео из школы города Нижние Серги. 15-летний подросток разбегается по коридору, подпрыгивает и со всей силы бьёт ногой в грудь стоящую у окна одноклассницу.

Из рук девочки выпадает телефон, она прогибается назад от удара. Всё это снимают на камеру друзья нападавшего.

Видео вызвало волну возмущения. Но то, что происходило после, возмутило не меньше.

Удар в прыжке с разбега

Директор школы Марина Тараева в разговоре с нашим агентством заявила, что не видит причин отстранять агрессора от занятий. Школа вызвала полицию, провела «профилактические мероприятия» — и на этом посчитала свою миссию выполненной.

15-летний Гаяз (имя изменено) мог спокойно продолжать учёбу в одном классе с девочкой, которую только что избил на камеру.

Но журналисты ИА Регнум продолжили разбираться в ситуации. Редакция нашла подруг пострадавшей, которые рассказали: это избиение не первое и не случайное.

Гаяз давно и систематически издевался над одноклассницей. Он оскорблял её, унижал, плевался в неё. Удар ногой в грудь — лишь кульминация травли, которая длилась месяцами.

Выяснилось и другое. Когда подросток понял, что дело принимает серьёзный оборот, он попытался переложить вину на жертву. Написал оправдательную записку, в которой утверждал, что это девочка провоцировала его на агрессию, издевалась над ним и оскорбляла. Гаяз попросил друга опубликовать эту записку в сети, но тот отказался — не поверил.

После статей ИА Регнум делом заинтересовался Следственный комитет, было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Следствие установило полную картину произошедшего. Гаяз не просто ударил девочку ногой — перед этим он нанёс ей не менее двух ударов кулаком по голове, четыре удара руками и один удар ногой по туловищу. И лишь после этого разбежался и в прыжке ударил ещё раз — тот самый удар, который попал на видео.

Медицинская экспертиза зафиксировала тупую травму груди с переломами хрящевой части третьего и шестого ребер справа, контузионные повреждения четвёртого ребра и другие травмы. Вред здоровью был квалифицирован как средней тяжести.

В ходе расследования всплыли и другие эпизоды. Оказалось, что ещё в сентябре 2024 года Гаяз вымогал деньги у десятилетнего ученика той же школы. Дважды требовал у ребёнка сто рублей, применяя физическое насилие. Директор Тараева сказала, что не знала об этих эпизодах.

В апреле 2025 года выяснилось, что мать Гаяза нарушила миграционный режим. Её вид на жительство был аннулирован, женщину обязали покинуть Россию после вступления решения суда в силу.

29 сентября 2025 года Нижнесергинский районный суд вынес приговор. Подростка признали виновным в покушении на грабёж и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Наказание — один год и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Семья также должна выплатить пострадавшей сто тысяч рублей компенсации морального вреда.

На следующий день директор Тараева рассказала, что Гаяз продолжает числиться учеником школы. Пока шло следствие, он находился на домашнем обучении, закончил учебный год и перевёлся в следующий класс. Родители подростка не хотят переводить сына в другую школу. А значит, он снова окажется в одном классе с девочкой, которой сломал рёбра.

Публикации ИА Регнум об условном сроке и перспективе совместного обучения жертвы с агрессором вызвали новую волну возмущения. И снова последовала реакция на федеральном уровне.

3 октября глава СК Александр Бастрыкин потребовал пересмотреть приговор, затребовав доклад о собранной доказательной базе. Региональное управление Следственного комитета инициировало перед прокуратурой вопрос об обжаловании приговора ввиду его мягкости.

История из Нижних Сергов — не единственный случай школьного насилия в Свердловской области, который освещался нашим агентством.

Годом ранее, в декабре 2023-го, похожая трагедия произошла в Нижнем Тагиле. И там тоже потребовалось вмешательство федерального центра, чтобы местные власти хотя бы начали реагировать.

Избиение у школы № 56

29 декабря 2023 года 11-летняя Соня выходила из школы вместе с одноклассниками. Дети разговаривали, смеялись. У крыльца их поджидала Фергана Аббасова — мать двух братьев-пятиклассников. Женщина снимала детей на телефон и утверждала, что её сыновей травят по национальному признаку.

Соня и её друзья попытались объяснить Фергане, что это неправда. Наоборот — её дети издеваются над одноклассниками. Ребята показали женщине сообщения с угрозами, которые братья присылали не только ученикам, но и их родителям.

В ответ Фергана дала Соне пощёчину и попыталась отобрать телефон, чтобы удалить доказательства.

После этого на девочку набросились ее дети. Один из них повалил Соню на снег и начал пинать по спине и животу, а второй дважды ударил её по голове. Фергана наблюдала за избиением, не пытаясь остановить сыновей. Мать буквально стояла и смотрела, как её дети избивают маленькую девочку.

Соня попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Все новогодние праздники она провела на больничной койке.

О случившемся стало известно только после Нового года. И реакция местных властей оказалась, мягко говоря, сдержанной.

Заместитель начальника отдела полиции № 19 Нижнего Тагила Тарас Булгаков оставил в городском паблике комментарий к новости об избиении. «Раздули из ничего чего», — написал полковник, добавив ироничный смайлик. После критики в соцсетях он удалил сообщение, но скриншоты разошлись по сети.

Журналисты ИА Регнум разыскали Соню и её бабушку-опекуна. Девочка подробно рассказала редакции обо всём, что произошло.

Выяснилось, что Соня — сирота: её мать лишена родительских прав и находится в колонии, отец ранее судим. Ребёнка воспитывает бабушка. При этом Соня — школьный активист, участвует в олимпиадах и конкурсах, записалась в «Юнармию».

После наших публикаций следователи получили поручение провести не только объективное расследование произошедшего, но и разобраться в деятельности местных органов. Полковник Булгаков получил строгий выговор.

В итоге братьев поставили на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних. Матери изначально вменяли вовлечение несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления, но эту статью убрали, оставив только хулиганство за её пощёчину Соне.

***

В обоих случаях местные власти изначально предпочитали не замечать проблему. Директор школы не видела оснований отстранять агрессора. Полковник полиции считал, что историю раздули из ничего. Никто не торопился защищать пострадавших детей.

Публикации ИА Регнум — интервью с жертвами и их близкими, комментарии должностных лиц, последовательное освещение хода дел — меняли ситуацию. Глава СК дважды брал дела под личный контроль. Начинались проверки. Сотрудники органов несли дисциплинарную ответственность.

Мальчик, сломавший однокласснице рёбра, получил условный срок, и приговор может стать ещё жёстче. Братья, избившие девочку-сироту, поставлены на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних, их мать привлекли за хулиганство.