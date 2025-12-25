Народная артистка России Вера Алентова, всеми любимая Катерина из оскароносного фильма её супруга Владимира Меньшова про Москву, которая слезам не верит, ушла из жизни в католическое Рождество, 25 декабря 2025 года.

Антон Новодережкин/ТАСС Режиссер Владимир Меньшов с супругой актрисой Верой Алентовой

Вера Валентиновна утром 25-го приехала в театр Маяковского на прощание со своим экранным возлюбленным из фильма «Зависть богов» Анатолием Лобоцким.

На прощании Вере Валентиновне внезапно стало плохо. Коллеги вызвали скорую помощь. Медики вынесли звезду фильма «Москва слезам не верит» из театра на носилках и срочно госпитализировали в больницу, однако спасти её не удалось.

По предварительным данным, причиной смерти актрисы стала острая сердечная недостаточность.

Народной артистке РФ Вере Алентовой было 83 года. О смерти актрисы сообщили в пресс-службе Театра имени Пушкина.

Киселев Владимир/ТАСС

«Случилось большое горе. Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична. О дате и месте прощания сообщим дополнительно», — говорится в сообщении театра.

Супруг Веры Алентовой режиссер Владимир Меньшов ушел из жизни в 2021 году от последствий коронавируса. После внезапного ухода Владимира Валентиновича Вера Алентова стала вести закрытый образ жизни, выезжая из дома лишь для встреч с единственной дочкой Юлией и внуками и на работу в театр.

Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Котласе, окончила Школу-студию МХАТ.

Владимир Родионов/ РИА Новости Амалия фон Эдельрейх — артистка Вера Алентова, Франц — артист Юрий Васильев

За свою карьеру актриса снялась более чем в 30 фильмах. Однако самыми известными ролями Алентовой стали те, что создал для любимой супруги муж-режиссер Владимир Меньшов: «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли» и «Зависть богов».

Владимир Меньшов и Вера Алентова познакомились во время учебы на актерском факультете Школы-студии МХАТ. Девушка поступила в престижный театральный институт с первого раза, а будущий режиссер — только с четвертого.

Педагоги отговаривали Алентову от отношений с Меньшовым, которого считали бесперспективным.

«Он очень много читал, был эрудированным мальчиком. Я не понимала педагогов, почему они не видят в нем того, что вижу я», — позже вспоминала в своей книге сама Вера Валентиновна, объясняя, почему игнорировала советы старших.

Михаил Климентьев/ТАСС Актриса, телеведущая Юлия Меньшова и актриса Вера Алентова (слева направо)

Меньшов и Алентова поженились во время учебы на втором курсе. Они поехали в ЗАГС на трамвае и накрыли праздничный стол в общежитии на стипендию в 20 рублей.

В браке с народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым у Веры Алентовой родилась единственная дочь Юлия, которая стала актрисой и телеведущей.

Владимир Вяткин/РИА Новости Кинорежиссер Владимир Меньшов с женой, актрисой театра и кино Верой Алентовой (справа) и дочерью, телеведущей, актрисой театра и кино Юлией Меньшовой

Когда Юлии было три года, Владимир и Вера расстались. Безденежье, отсутствие жилья и вечные бытовые неурядицы, казалось, убили любовь молодой пары.

«Нам казалось, что, если мы расстанемся, эти житейские испытания будет легче преодолевать по отдельности», — объясняла после это нелегкое решение сама Алентова.

Расставание длилось 4 года.

Когда Юлия пошла в первый класс, её родители воссоединились. И больше никогда не расставались.

«Вы ведь комнатные растения поливаете, чтобы они не погибли? Так и отношения: вряд ли они могут сохраниться просто так, без наших усилий — за ними нужно ухаживать», — раскрывала секрет своего долгого брака сама Алентова.

Антон Белицкий/ТАСС Режиссер Владимир Меньшов с супругой актрисой Верой Алентовой и внуками Андреем и Таисией после церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд

А в конце 1970-х Меньшов начал снимать фильм, ставший одним из главных в его карьере — «Москва слезам не верит». Несмотря на многочисленные разговоры о несправедливом и предвзятом кастинге на главную женскую роль, Веру Алентову на роль Катерины Меньшов взял не сразу.

Изначально Владимир Валентинович рассматривал других кандидаток: Маргариту Терехову, Ирину Купченко, Тамару Сёмину, Анастасию Вертинскую, Наталью Сайко. Но по разным причинам, как позже рассказывал сам маэстро, все актрисы от роли отказались. Кому-то не понравился банальный сюжет, кто-то не смог выкроить время в графике, а съемки срочно нужно было начинать. Вот тогда он и предложил роль супруге.

Кадр из к/ф «Москва слезам не верит» реж Владимир Меньшов (киностудия Мосфильм, 1979 г.) Вера Алентова

Когда Алентова изображала в кадре наивную 20-летнюю студентку Катерину, ей самой уже исполнилось 37 лет.

В успех сказочной истории из Москвы, которая «слезам не верит», верил лишь сам Владимир Меньшов. И, оказалось, не напрасно. Фильм стал едва ли не единственной советской лентой, не только покорившей иностранную публику, но и взявшей главный приз американской киноакадемии «Оскар» (награду Меньшову, правда, так и не отдали, она до сих пор хранится в кабинете главы Мосфильма).

В последнее время Вера Алентова редко появлялась на публике. Еще реже давала интервью. В одной из своих последних бесед с журналистами, отвечая на вопрос о жизненном опыте, Вера Валентиновна грустно отметила:

«В 2019 году умер Сергей Юрский. Среди многих прекрасных слов о нем в прессе и соцсетях мне попалось его стихотворение, написанное в 1979-м. Боже мой! Как это похоже на меня! Юрскому было тогда 44 года, и в его жизни уже случилось так много важнейших событий, но он их не заметил! Или не придал им должного значения? «Всё начнется потом, когда кончится это бесконечное, трудное, жаркое лето»…

Сергей Пятаков/РИА Новости Лауреат театральной премии «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая женская роль» — Вера Алентова

«В 45 я уже получала предложение написать книгу — была в те годы на пике популярности: «Москва слезам не верит» с триумфом прошла в кинотеатрах нашей огромной страны, картина уже получила множество наград и «Оскара» в том числе. И мне всегда казалось, что настоящее еще не наступило.

Настоящее будет потом, на деле. На неделю, на месяц и на год вперед столько необходимо-ненужных забот, столько мелкой работы, которая тоже никому не нужна, нам она не дороже, чем сиденье за скучным и чуждым столом, чем мельканье чужих городов под крылом..» А после паузы добавила: «Стареет наша оболочка, а душа остаётся юной навсегда».

В 11 утра 25 декабря 2025 года у Веры Алентовой во время прощания с партнером по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким произошла остановка сердца. Народную артистку РФ пытались реанимировать по дороге в ГКБ № 1. Несмотря на попытки врачей, Вера Алентова ушла из жизни. Причиной смерти стал острый инфаркт миокарда на фоне гипертонической болезни сердца и стресса.

«Мамы больше нет. Теперь они — вместе», — опубликовала у себя на странице фотографии счастливых родителей Юлия Меньшова.

Телеграм-канал Юлии Меньшовой

Церемония прощания с народной артисткой России пройдет в Театре имени Пушкина, том самом, в котором Алентова проработала всю свою жизнь.