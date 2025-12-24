В ночь на 24 декабря в районе Анкары пропал с радаров летевший в Ливию бизнес-джет Falcon 50. А через несколько часов его обломки были обнаружены в районе Хайман, где экипаж, судя по данным диспетчерской службы, пытался выполнить аварийную посадку из-за возникшей технической неисправности.

Иван Шилов ИА Регнум

В результате авиакатастрофы погибли семь человек, в том числе начальник генштаба центрального правительства Ливии Мухаммед Али Ахмед аль-Хаддад. Это стало болезненным ударом для официального Триполи, лишившегося одного из главных своих переговорщиков «при погонах», а также большей части его доверенных лиц.

И хотя предположения о диверсии были исключены из официальной версии сразу же, гибель аль-Хаддада вызвала немало пересуд в ливийском истеблишменте.

Резкий взлёт

Карьерный трек аль-Хаддада, на первый взгляд, мало чем отличался от других деятелей эпохи. Будучи разочаровавшимся штабным офицером в чине майора, он в 2011 году дезертировал из армии Муаммара Каддафи, присоединившись к повстанцам.

За время боевых действий перебежчик сменил несколько подразделений и в конце концов присоединился к бригаде «Халбус» (301-й пехотный батальон), костяк которой составляли бывшие военные.

Со временем бригада стала одной из опор сформировавшегося в Триполи переходного правительства, а аль-Хаддад вошел в состав ее командования, получив звание подполковника, и уже в этом статусе участвовал в первых переговорах по прекращению огня в 2018 году.

В 2020 году у аль-Хаддада произошел значительный карьерный рывок: он был назначен главой генштаба Ливии по инициативе тогдашнего главы правительства в Триполи Фаиза Сарраджа.

Интересно, что командир «Халбуса» на тот момент даже не входил в тройку фаворитов и рассматривался скорее как «технический кандидат». Однако в последний момент ситуация поменялась.

Саррадж опасался чрезмерного усиления теневого лидера Триполи, главы МВД Фатхи Башаги, а формальный контроль над генштабом мог существенно усилить позиции амбициозного министра.

Потому аль-Хаддад (единственная на тот момент фигура из числа претендентов, не входившая в орбиту влияния Башаги) был утвержден на новом посту и оперативно произведен в генерал-лейтенанты.

Собиратель армии

Несмотря на то что на аль-Хаддада поначалу никто не делал больших ставок, ожидая, что тот будет следовать в фарватере решений группы Сарраджа, на новом месте военачальник проявил себя как талантливый управленец.

Среди прочего, он сыграл ключевую роль в усилиях по объединению ливийской военной элиты, перетащив на сторону Триполи часть таких же разочаровавшихся офицеров, присягнувших базирующемуся в Тобруке альтернативному правительству и воевавших под знаменами фельдмаршала Халифы Хафтара.

Это значительно усилило позиции базирующихся в Триполи центральных властей.

Кроме того, аль-Хаддад внес вклад в активизацию диалога в области безопасности с Чадом — региональным соперником Ливии со времен Каддафи.

Благодаря усилиям начгенштаба и его команды Нджамена перестала рассматривать ливийское направление как враждебное и согласилась вести совместный мониторинг границы для борьбы с контрабандой оружия.

Не в последнюю очередь это стало возможно благодаря тому, что на переговоры с чадскими коллегами аль-Хаддад привез багаж аргументов — пачку оборонных соглашений со странами ЕС, Великобританией и США, где прямым текстом подчеркивалась их готовность поддерживать безопасность Ливии. После этого в Чаде сочли, что с такими собеседниками лучше дружить.

Однако наибольший прорыв произошел на турецком направлении.

За несколько лет в должности начгенштаба аль-Хаддад сумел наладить контакты с ключевыми фигурами турецкой армии — министром обороны, начальником штаба, производителями беспилотников «Байрактар».

Фактически с его подачи Анкара стала считать Ливию «младшим партнером» в региональном альянсе безопасности и оказывать ей кулуарную поддержку далеко за рамками стандартных союзнических обязательств.

Турецкие оружейники стали с интересом приглядываться к проектам по созданию совместных линий производств непосредственно в Ливии.

Достижения аль-Хаддада и его сосредоточенность на национальных интересах заметили в высоких кабинетах.

В 2022 году — менее чем через два года после назначения — он был введен в ближний круг нового премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы. И оказался в числе немногих высших военных офицеров Ливии того периода, сохранивших пост и влияние.

Более того, при Дбейбе бригада «Халбус» (которую аль-Хаддад продолжал негласно опекать после перехода в генштаб) получила статус официального армейского подразделения и новое имя «Маджфаль» (111-я пехотная бригада).

Она вошла в «ударный костяк» правительственных сил, который не раз помогал гасить бунты в столице — в том числе разборки между вчерашними оппозиционерами.

Соперники не дремлют

Авиакатастрофа серьезно ударила по интересам ливийских властей. Помимо аль-Хаддада, на борту находились другие высокопоставленные офицеры — начальник сухопутных войск, директор управления военного производства (ответственный за развитие ВПК и закупки вооружений), а также несколько советников и приближенных.

Фактически единомоментно оказались обезглавлены все ключевые направления, на которые правительство Триполи делало ставку последние несколько лет.

Кроме того, после гибели аль-Хаддада кабинет Дбейбы лишился одного из наиболее опытных и энергичных военных переговорщиков, что неизбежно повлияет как на урегулирование внутри страны (в том числе потому, что от разговоров с другими фигурами альтернативные власти в Тобруке попросту уклоняются), так и на международной арене.

И если для ливийско-турецкого диалога потеря в целом некритична, то в случае с Чадом и другими «сомневающимися» соседями преемственность курса генштаба Триполи придется еще доказывать.

Наконец, произошедшее открывает простор для политических игр и интриг. Тем более что после гибели ливийской делегации в Генштабе освободилось несколько серьезных кресел, претендовать на которые готовится креатура соперников премьера Дбейбы. В том числе сторонники Башаги.

Несмотря на тихие чистки, проведенные Дбейбой после опалы экс-министра в 2024 году, в ключевых министерствах по-прежнему остается немало его людей. Многие из них подобрались к упомянутым должностям практически вплотную.

Фактически Дбейба оказался в той же ситуации, что и его предшественник Саррадж на заре 2020-х: либо назначить очевидно сильного фаворита из другого лагеря (и тем самым изменить баланс сил не в свою пользу, размыв контроль над армией), либо выбирать слабую, но легко контролируемую фигуру.

Правда, шанс того, что среди технических кандидатов окажется второй аль-Хаддад, в этот раз не слишком высоки.