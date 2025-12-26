Уходящий 2025 год снова привлек внимание к белорусской оппозиции, причем в большинстве случаев она выступала не как активный субъект, но как пассивный объект внешних договоренностей.

Иван Шилов ИА Регнум

Пожалуй, главным результатом года для белорусских «борцов с режимом Лукашенко» стало массовое освобождение политических заключенных. Но и эта «победа» принесла им скорее разочарования.

Переход к прагматизму

Белорусская националистическая оппозиция, выступающая главным оппонентом президента Александра Лукашенко, при его правлении всегда носила преимущественно несистемный характер, то есть не имела какого-либо значимого представительства в парламенте, местных органах власти и где-либо еще.

Оппозиционных кандидатов допускали к участию в президентских выборах, но их проигрыш был запрограммирован. Следствием подобного положения вещей стало то, что оппозиция стремилась не столько к легальным методам политической борьбы, сколько к «свержению режима» через улицу.

Неслучайно в белорусском политическом лексиконе за противниками Лукашенко закрепился термин «змагары», то есть «борцы», по сути — революционеры.

Как следствие, практически все президентские выборы в Белоруссии заканчивались уличными беспорядками, устроенными оппозицией, и арестами оппозиционных активистов и лидеров.

Это неизбежно приводило к очередному обострению отношений официального Минска и Запада. Однако через какое-то время Белоруссия амнистировала «политзаключенных», в ответ получая снятие тех или иных санкций и определенное «потепление» в отношениях с США и ЕС.

Так было после выборов 2006 и 2010 годов. Выборы 2015 года прошли спокойно на фоне сближения Белоруссии с Западом после заключения Минских соглашений.

А вот в 2020 году все повторилось снова, причем на этот раз уличные волнения приняли небывалый размах и длились несколько месяцев.

Во многом это было обусловлено тем, что прозападная оппозиция, пользуясь относительной внутриполитической «оттепелью» на фоне сближения официального Минска с ЕС и США, смогла значительно нарастить свое присутствие в информационном поле республики и к очередным президентским выборам через подконтрольные СМИ разогреть протестные настроения.

Следствием этих событий стало появление очередной когорты «политзаключенных», освобождение которых, однако, затянулось из-за крайне жесткой позиции, которую на этот раз занял Запад в отношении Белоруссии.

Ситуация усугубилась с началом СВО, в первые недели которой Белоруссия выступила плацдармом для российских войск, действовавших на севере Украины.

Положение изменилась с приходом к власти в США администрации Дональда Трампа, которая, наконец, проявила ожидаемый официальным Минском прагматизм, установила прямые контакты с белорусскими властями и пошла на частичную отмену санкций.

Как обычно, белорусская сторона ответила на это освобождением «политзаключенных». В течение года было освобождено несколько партий общей численностью около двухсот человек, среди которых — все наиболее яркие фигуры событий 2020 года.

Конкурентов не любит никто

Первым из знаковых фигур неудавшегося переворота 2020 года на свободе оказался Сергей Тихановский.

Медийную известность он получил в 2018–2019 гг. благодаря роликам, разоблачающим «беспредел» белорусских чиновников, в основном провинциальных. В 2020 г. Тихановский ринулся в президентскую гонку, развязав крайне разнузданную и агрессивную кампанию с публичной дискредитацией действующего главы государства.

Было очевидно, что его основная задача не победа на выборах, а «разогрев» улицы и подготовка к массовым беспорядкам. Тихановский должен был стать уличным лидером, расчищающим дорогу во власть более «респектабельным» кандидатам.

Однако развернуться в полную мощь ему не дали: оппозиционер был арестован. Именно после этого ареста взошла «звезда» его жены Светланы, которая выступила «местоблюстителем», заняв место арестованного супруга, а затем став единым кандидатом от оппозиции, когда из гонки выбыли другие оппозиционные кандидаты.

Среди сторонников белорусской оппозиции с освобождением Тихановского поначалу связывались надежды на свежую струю в затхлой жизни политической эмиграции и появление новой стратегии борьбы. Этого, однако, не случилось.

Тихановский прославился нелепыми высказываниями и инициативами, устроил провальный сбор средств на «удары по режиму Лукашенко», угодил в политический скандал в Литве, выступив с предложением создания там белорусской автономии. И довольно быстро стало ясно, что в политической эмиграции Тихановский — человек лишний и бесполезный. Он имел задатки демагога и подстрекателя уличных беспорядков и в этом качестве оказался весьма к месту в 2020 году, однако спустя пять лет в реалиях политической эмиграции, похоже, оказался не очень нужен даже собственной жене.

Видимо, аналогичная участь ждет и других «героев» 2020 года — Виктора Бабарико и Марию Колесникову. Пока они были в заключении, белорусская политэмиграция активно использовала их образы «жертв режима». Однако как только они оказались на свободе, отношение к ним резко изменилось.

После пресс-конференции, которую Бабарико и Колесникова дали в Киеве, на них набросились с критикой за то, что они излишне уклончиво отвечали на вопросы о российско-украинском конфликте и принадлежности Крыма.

Кроме того, Колесникова оскандалилась еще и тем, что несколько раз публично поблагодарила Лукашенко за освобождение «политзаключенных», а также попросила украинского журналиста задавать ей вопросы на русском языке.

В этой связи Бабарико и Колесникову обвинили в том, что они являются «пятой колонной» России.

Следует отметить, что в адрес Бабарико такие обвинения звучат не впервые, так как он долгое время возглавлял «Белгазпромбанк» — белорусскую «дочку» российского «Газпромбанка». Обвинения эти, однако, совершенно незаслуженные, поскольку в своих многочисленных интервью еще задолго до выборов 2020 г. Бабарико зарекомендовал себя как «умеренного» белорусского националиста и высказывался за возрождение униатства в качестве национальной веры белорусов. Он финансировал различные культурные инициативы с выраженным националистическим душком — например, издание собрания сочинений Светланы Алексиевич на белорусском языке.

В предвыборной риторике Бабарико в 2020 году также ничего пророссийского не было.

Вероятно, травля Бабарико и Колесниковой связана с тем, что, в отличие от «дурачка» Тихановского, они могли бы действительно составить серьезную конкуренцию лидерам «оппозиции в изгнании» и нарушить устоявшиеся в белорусской политэмиграции расклады. Они были нужны и востребованы в качестве «узников совести», но не как конкуренты за европейское финансирование и гранты.

Приключения «крота»

Еще одним «героем» 2020 г., чье имя оказалось на слуху спустя 5 лет, стал Роман Протасевич. Он был известен как один из администраторов признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA, сыгравшего важную роль в раскручивании и координации протестов того времени.

В 2021 г. самолет, на борту которого Протасевич направлялся из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщений о взрывном устройстве на борту. После того как самолёт приземлился, оппозиционер был снят с рейса и задержан белорусскими спецслужбами.

После задержания Протасевич очень быстро пошёл на сотрудничество со следствием и выступил на телевидении с разоблачениями деятельности оппозиции. Впоследствии он был помилован и продолжил мелькать в информационном пространстве, время от времени давая интервью белорусским государственным телеканалам.

Подобная метаморфоза вчерашнего «змагара», обвинявшегося в тяжёлых преступлениях против государства, конечно, не могла не вызвать вопросов. И вот осенью 2025 г. Александр Лукашенко сообщил, что Протасевич был сотрудником белорусских спецслужб, внедренным в ряды белорусской оппозиции.

По словам Лукашенко, «крот» Протасевич получил в Греции новое задание и направлялся в Вильнюс для его выполнения. Белоруссия не планировала сажать самолёт, а сообщение о бомбе — провокация Запада. В этой ситуации силовым ведомствам пришлось инсценировать задержание агента, в отношении которого в Белоруссии были возбуждены уголовные дела.

Сам Протасевич информацию, озвученную главой государства, подтвердил, хотя и не стал вдаваться в подробности.

Вскоре причудливая карьера белорусского «штирлица» совершила еще один вираж: он оказался ведущим на государственном телеканале СТВ, став коллегой Григория Азарёнка, который ранее неоднократно брал у Протасевича интервью.

В наличии агентов спецслужб в рядах оппозиции ничего сенсационного нет — это нормальная практика для любого государства. Тем не менее можно не сомневаться, что после такого «каминг-аута» видного оппозиционера общая подозрительность в рядах «беглых» возрастёт и под особым подозрением окажутся как раз вчерашние «политзаключенные».

Возможно, в этом и заключается основной смысл информационной спецоперации с Протасевичем — посеять подозрительность в рядах белорусской политэмиграции и тем самым дополнительно ее деморализовать.

Неприятные последствия в этой связи могут ждать «офис Тихановской» и других политических беглецов, которые осели в Литве. Вильнюс, разочаровавшись в перспективах скорой смены власти в Минске, фактически занялся выдавливанием белорусских оппозиционных структур со своей территории. А обвинения в сотрудничестве с белорусским КГБ могут только ускорить этот процесс.

Тихановской уже понизили охранный статус, из-за чего ей пришлось отменить ряд ранее запланированных поездок. Кроме того, появились слухи о скором переезде «офиса» в Варшаву.

***

В целом ситуация для белорусской политэмиграции к концу 2025 г. вырисовывается безрадостная. Администрация Трампа не проявляет к ней особого интереса (хотя именно благодаря Трампу на свободе оказались все «политзаключенные») и предпочитает контакты с официальным Минском.

Евросоюз на словах продолжает оппозиционеров поддерживать. Более того, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в декабре 2025 г. объявила о выделении дополнительных 30 млн евро на нужды «белорусской демократии». Однако в целом белорусское направление для ЕС сейчас не в приоритете.

Европа завязла в конфликте на Украине, который отвлекает большую часть сил и ресурсов. Брюсселю сейчас просто не до Белоруссии. Это направление поставлено на паузу, а от политэмиграции попросту откупаются финансовыми подачками, объем которых весьма ограничен.