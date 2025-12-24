Визит в Сирию высокопоставленной турецкой делегации (в составе глав МИД, минобороны и шефа разведки), казалось бы, не должен удивлять. После того как «Эрдоган захватил Сирию» (так в своей манере описал положение дел Дональд Трамп), страны стали сообщающимися сосудами. Но нынешний визит Хакана Фидана и Ко нельзя назвать ординарным.

Иван Шилов ИА Регнум

Особое значение турецким эмиссарам придают несколько факторов: неспособность временных властей Сирии установить полный контроль над северо-востоком страны, возня вокруг политического будущего самого турецкого министра и активность Израиля.

Каждый из этих сюжетов тесно взаимосвязан друг с другом, и все они оборачиваются проблемой для Эрдогана: курдским вопросом, транзитом власти и геополитическим противостоянием в Восточном Средиземноморье. И все эти факторы завязываются в тугой сирийский узел.

Непокорные курды

Приезд делегации во главе с Фиданом был приурочен к годовщине свержения Башара Асада. Реджеп Тайип Эрдоган должен и хочет показать, кто в доме хозяин.

У двух стран есть множество вопросов для обсуждения: продолжающаяся поддержка формирования вооруженных сил и обороноспособности, экономический обмен и восстановление Сирии. В этих вопросах не всё зависит от Турции, хотя Фидан и говорит об инвестиционных возможностях и интересе турецких производителей текстиля к рынку Сирии.

Анкара помогает Дамаску выйти из международной изоляции. В связи с этим Фидан не забыл похвалить Дональда Трампа: «Отмена Закона Цезаря — это большой вклад в региональную стабильность».

Однако наиболее важный и нервный вопрос — курды.

«Отряды народной самообороны» (YPG), составляющие костяк «Сирийских демократических сил» (SDF), так и не встроились в новую сирийскую армию.

Анкара обвиняет обе структуры в нарушении договоренностей от 10 марта. В этот день временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа и командир SDF Мазлум Абди подписали документ об интеграции курдских военных и гражданских структур в государственные институты.

«К сожалению, мы не наблюдаем никаких успехов в реализации соглашения. Мы видим, как у SDF нет намерения его выполнять», — возмутился глава турецкого МИД на встрече со своим сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани.

Раньше Турция самостоятельно проводила операции против YPG и SDF, рискуя периодически разругаться с США, которые располагают своими базами на северо-востоке Сирии и считают курдов своими союзниками против ИГИЛ (запрещена в РФ).

Но с тех пор, как Асад ушел, а протурецкие силы взяли власть, Анкара старается решить курдский вопрос руками аш-Шараа. У Дамаска пока ничего не получается, и поэтому правительство Эрдогана подталкивает своего сирийского подопечного ускорить процесс демонтажа YPG и SDF.

Не случайно в день визита турок в Алеппо вспыхнули столкновения между курдами и силами переходного правительства. Анкара толкает отдельные отряды армии Сирии к эскалации.

Кампания против Фидана

В том, что с YPG нужно разобраться, ни у кого в команде Эрдогана и его Партии справедливости и развития (ПСР) сомнений нет. Но министр иностранных дел ведет себя гораздо жестче, чем остальные. За четыре дня до поездки в Дамаск он сказал следующее: «Они должны выполнить условия сделки. Не то чтобы мы предпочитали применение военной силы, но терпение сторон заканчивается».

Было бы это сказано с 2016 года (первая операция Турции в Сирии) по 7 декабря 2024 г. (за день до свержения Асада) — никого бы это не удивило. Однако сейчас, когда Эрдоган поручил разоружение и интеграцию курдов аш-Шараа, и в самой Турции предпочли дипломатические пути разоружения и дезорганизации Рабочей партии Курдистана (родственного YPG), на это обратили внимание и в ПСР, и в оппозиции.

Вот что заявил депутат от ПСР Галип Энсариоглу: «В нашей системе решает воля президента. Тот, кто идет против этой воли, либо уходит сам, либо его увольняют».

Недавно арестованный популярный журналист Левант Гюльтекин интерпретировал заявление депутата как часть кампании по подрыву влияния Фидана.

В Турции примерно с октября ходят слухи о том, что Эрдоган в преемники себе выбрал все-таки не опытного Фидана, а своего сына Биляла. И вот сейчас нужны поводы, чтобы расчистить ему дорожку на олимп власти.

Гюльтекин, на которого ссылается Telegram-канал «Повестка дня Турции», приводит и другие факты, подтверждающие гипотезу о «напряжении вокруг Фидана». Так, например, в информагентство Anadolu поступило распоряжение не освещать новости о деятельности министра. Из агентства уволили профидановского журналиста.

Гюльтекин вспоминает и обвинения министра в адрес США из-за недостатка двигателей для турецкого истребителя KAAN, вызвавшие раздражение Долмабахче.

Насколько гипотеза журналиста о том, что Фидана отодвигают, верна, пока говорить рано. Ведь заявление одного из 266 депутатов, пускай и правящей партии, не может быть мерилом настроений Эрдогана. Тем более что Энсариоглу — курд по происхождению.

Руководство партии устами спикера ПСР Омера Челика опровергло предположения о разногласиях между Эрдоганом и членами кабмина по внешней политике. Однако при этом продвижение Биляла наверх — тоже секрет Полишинеля.

Ответный ход Нетаньяху

Современная внешняя политика Турции редко обходится без нападок на Израиль. Особенно с 2023 года. В любых речах, адресованных международной аудитории, Эрдоган и его подчиненные не забывают бросить камень в израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Не обошлось без этого и на переговорах в Дамаске. Более того, Фидан объединил израильский и курдский факторы.

«Тот факт, что SDF координирует определенные действия с Израилем, в настоящее время является серьезным препятствием на пути текущих переговоров с Дамаском», — заявил он.

О союзе курдов и Израиля известно давно. Тель-Авив поставлял YPG не только гуманитарную помощь. Нетаньяху уже давно защищает сирийских курдов. Он обвинял Эрдогана в их геноциде и в 2018-м, и в 2024 году.

Разница лишь в том, что сейчас, после событий в Газе и Сирии, противостояние Турции и Израиля возросло. Нетаньяху использует любые средства, чтобы остановить Эрдогана на Ближнем Востоке.

Пока турецкая делегация спешила в Дамаск, израильский премьер собрал в Иерусалиме тройственный союз, пригласив премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и президента Кипра Никоса Христодулидиса. В их присутствии он объявил, что «тем, кто фантазирует о восстановлении империй и установлении господства над нашими землями, следует забыть об этом». Все поняли, на кого он намекает.

Греция и Кипр тоже точат зуб на Турцию. Никосия недовольна тем, что Анкара всё еще поддерживает турецкий сепаратизм на Кипре, а Афины никак не могут поделить с турками острова в Эгейском море.

Израиль, Кипр и Грецию напрягает активность Турции в Средиземноморье. Анкара в одностороннем порядке подписывает договоры о делимитации морских границ с Ливией и Сирией, разрабатывает нефтегазовые месторождения у Кипра и мешает строительству газопровода из Израиля в Европу.

Кипр, Израиль и Греция нуждаются друг в друге. Израиль поставляет оружие грекам и строит базы на Кипре, а те в благодарность и на правах стран — членов ЕС тормозят интеграцию Турции в программу вооружений SAFE.