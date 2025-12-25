Великобритания завершает 2025 год в состоянии глубокой политической турбулентности и социального разочарования. Если 2024 год прошел под знаком «перемен» и триумфального возвращения Лейбористской партии, то 2025-й стал периодом жесткого столкновения предвыборных обещаний с реальностью.

Иван Шилов ИА Регнум

Правительство Кира Стармера, получившее исторический мандат доверия, растеряло его с рекордной скоростью, столкнувшись с экономическим застоем, миграционным кризисом и необходимостью маневрировать на внешнеполитической арене между агрессивным антироссийским курсом и новой реальностью в Вашингтоне. «Медовый месяц» лейбористов закончился, не успев начаться, а страна погрузилась в атмосферу поиска путей выхода из кризиса.

Внутриполитический кризис: крах доверия и ренессанс Фараджа

Главным итогом года во внутренней политике стал катастрофический обвал рейтингов правящей партии. К декабрю 2025 года уровень чистого одобрения деятельности Кира Стармера достиг отрицательных величин: он рухнул до отметки — 48%, что сопоставимо с худшими показателями консерваторов перед их разгромом.

Избиратель, уставший от Тори, не нашел спасения и в лейбористах.

На этом фоне главным бенефициаром года стала Партия реформ и её лидер Найджел Фарадж. То, что начиналось как протестное голосование, трансформировалось в устойчивый политический тренд. Опросы конца года фиксируют сенсационные цифры: партия не просто дышит в спину лейбористам, но в ряде исследований опережает их, набирая до 35% голосов.

Фарадж сумел оседлать волну народного гнева, позиционируя себя как единственного политика, говорящего правду о состоянии страны. Кризис доверия к системным партиям стал тотальным: консерваторы так и не смогли оправиться от поражения 2024 года, погрязнув во фракционной борьбе, а лейбористы выглядят растерянными и некомпетентными управленцами.

При этом над Стармером сгущаются тучи: с сентября пресса изобилует слухами относительно готовящегося внутри партии восстания против действующего премьер-министра.

Экономика и миграция: анатомия предательства

Фундаментом падения популярности кабинета Стармера стали две ключевые проблемы: экономика и миграция. Именно здесь разрыв между словом и делом оказался наиболее вопиющим.

Канцлер казначейства Рейчел Ривз, обещавшая «железную бюджетную дисциплину» и защиту трудящихся, стала лицом налогового давления.

Главным скандалом года стало продление заморозки порогов подоходного налога — классический «скрытый налог», затягивающий миллионы людей с низкими и средними доходами в более высокие налоговые категории на фоне инфляции.

Хотя формально Ривз заявила, что не нарушила манифест (обещание не повышать налоги для «рабочих людей»), бизнес и эксперты восприняли это как откровенную манипуляцию. Рост нагрузки неминуемо ударил по зарплатам и найму, что избиратели ощутили на своих кошельках.

Риторика о «черной дыре» в бюджете, оставленной консерваторами, перестала работать уже к середине года — люди увидели, что смена вывески на Даунинг-стрит не меняет сути экономической политики.

Миграционный тупик

Ситуация с нелегальной миграцией окончательно вышла из-под контроля, превратившись в национальное унижение для правительства, пришедшего под лозунгом «Разгромить банды контрабандистов».

Вместо обещанного наведения порядка, 2025 год принес новые антирекорды: только за первое полугодие число прибывших на лодках через Ла-Манш приблизилось к 20 000 человек, а к завершению года показатель составляет около 42 000 мигрантов.

Громко разрекламированная отмена плана по высылке мигрантов в Руанду не была заменена ничем эффективным. Заключенное в июле соглашение с Францией о возвращении 50 мигрантов в неделю выглядит как капля в море и вызывает лишь насмешки у оппозиции.

Британцы видят, что правительство не способно контролировать собственные границы, и именно этот фактор является главным топливом для роста популярности Найджела Фараджа, который неустанно указывает на бессилие Лондона перед потоком лодок с мигрантами.

«Коалиция желающих» и антироссийский курс

На внешнем контуре правительство Стармера попыталось компенсировать внутренние провалы гиперактивностью на украинском направлении.

Лондон закрепил за собой статус главного «ястреба» Европы, инициировав создание так называемой «Коалиции желающих».

В марте 2025 года, на фоне попыток новой администрации США и Дональда Трампа инициировать мирные переговоры, Стармер и президент Франции Макрон объявили о создании альянса из 35 стран.

Официальная цель этой коалиции — предоставление Украине жестких гарантий безопасности и подготовка военного контингента, который должен быть введен на территорию Украины в случае достижения режима прекращения огня.

Британия взяла на себя роль архитектора европейской безопасности в условиях возможного самоустранения США.

В течение года Лондон продолжал накачивать Киев оружием, подтвердив выделение 3 миллиардов фунтов стерлингов ежегодной помощи и активно лоббируя снятие любых ограничений на применение вооружений.

Для Стармера украинский трек стал способом доказать свою «государственную состоятельность» и отвлечь внимание от домашних проблем, однако это лишь усилило ощущение, что правительство больше заботится о геополитике, чем о ценах в британских супермаркетах.

Китайский ребус: прагматизм без стратегии

На китайском направлении правительство лейбористов попыталось пройти по тонкой грани, но в итоге вызвало раздражение со всех сторон. Опубликованный в июне «Аудит отношений с Китаем» охарактеризовал Пекин как «сложный и постоянный вызов», но не как прямую угрозу.

Министр иностранных дел Дэвид Лэмми попытался реализовать стратегию «конкурировать, сотрудничать, бросать вызов», настаивая на необходимости торговли для экономического роста.

Однако попытка усидеть на двух стульях — привлекать китайские инвестиции и одновременно критиковать Пекин за права человека и поддержку России — привела к дипломатическому тупику.

«Ястребы» в парламенте обвинили правительство в мягкотелости и предательстве интересов безопасности ради призрачной экономической выгоды, в то время как Пекин холодно воспринял попытки Лондона читать нотации, не обладая реальными рычагами давления.

Военная сфера: «полая» армия

Опубликованный летом Стратегический оборонный обзор безжалостно обнажил состояние вооруженных сил Королевства. Документ подтвердил то, о чем давно говорили эксперты: британская армия «выхолощена» (hollowed out).

Несмотря на громкие заявления о «готовности к войне», численность сухопутных войск упала до критической отметки в 70 800 человек при целевом показателе в 76 000.

Кризис набора личного состава стал системным: армия теряет больше людей, чем способна набрать.

Низкие зарплаты, плохие жилищные условия и падение престижа службы привели к тому, что Британия физически не способна выставить полноценную боеспособную дивизию для длительного конфликта без помощи союзников.

Реформы, предложенные в обзоре, носят косметический характер и не решают главную проблему — хроническое недофинансирование на протяжении десятилетий, которое невозможно компенсировать за один год.

Монархия: «осада» Королевской ложи завершена

Символическую точку в уходящем году поставил и Букингемский дворец.

Король Карл III пошел на беспрецедентный шаг, окончательно решив «проблему принца Эндрю».

В октябре 2025 года монарх официально выселил своего брата из резиденции Royal Lodge в Виндзоре и лишил его остатков финансового содержания.

Этот, казалось бы, частный семейный конфликт стал мощным символом новой эпохи.

«Осада Королевской ложи» длилась больше года, и ее жесткое разрешение показало, что монархия, как и правительство, вынуждена сокращать расходы и избавляться от токсичных активов.

Отстранение Эндрю, погрязшего в скандалах прошлого, должно было очистить имидж, но вместо этого лишь подсветило внутренние дрязги и хрупкость института, который пытается найти свое место в современной, всё более циничной Британии.

А что дальше?

Для Великобритании 2025 год стал периодом отрезвления. Страна обнаружила, что смена правящей партии не лечит системные болезни, экономика не растет от заклинаний министров, а геополитические амбиции Лондона всё меньше соответствуют его реальным возможностям.

Несмотря на это, в 2026 году британские власти, безусловно, продолжат антироссийский курс, направленный на всестороннюю поддержку Украины, не считаясь с издержками.

Однако за эту политику заплатят простые граждане из своих кошельков.