Администрация Дональда Трампа заканчивает 2025 год в очень сумбурной обстановке. Белый дом поставил США на грань нового конфликта — не сегодня-завтра может начаться операция против Венесуэлы. Ситуация в Карибском море быстро выходит из-под контроля.

Иван Шилов ИА Регнум

В этот сложный период раскол внутри Америки усиливается, а предстоящие выборы в конгресс, на которых республиканцы рискуют растерять инициативу, неумолимо приближаются.

В Вашингтоне продолжается бесконечный день сурка.

Уже вторую неделю подряд происходят утечки информации о якобы неминуемом объявлении войны Каракасу. И всякий раз этого не происходит — темы выступления Трампа смещаются то в сторону экономики и инфляции, то в сферу обещаний устроить грандиозное перевооружение Пентагона.

На одном из своих финальных брифингов уходящего 2025 года Трамп анонсировал создание некоего «золотого флота», который должен дать США преимущество перед основными оппонентами. Под ними, очевидно, подразумеваются Россия и Китай.

Трамп очень любит всё золотое — часы, слитки, награды. И это слово стало повально применяться лоббистами ВПК. Они смогли «продать» Трампу сначала идею «золотого купола» — системы ПВО. А затем и корабли нового класса, которые тоже должны стать «золотыми».

Если в чём-то эти проекты действительно окажутся «золотыми», то в своей стоимости. Тот же «золотой купол», который должен обеспечить спутниковое слежение за всеми объектами, которые летят в сторону США, по разным оценкам, может обойтись в сумму от 800 миллиардов до 4 триллионов долларов.

Если его, конечно, в принципе удастся построить — многое из обещанного вроде системы лазерного уничтожения ракет, размещаемой на спутниках, пока выглядит как нечто из области научной фантастики. Но деньги на этом военные лоббисты точно сумеют освоить.

Аналогичная ситуация и с обещанным «золотым флотом».

Команда Трампа предлагает создать новые корабли на замену проблемных эсминцев «Арли Бёрк», а также их преемников в виде миноносцев «Замволт». Тоннаж новых кораблей должен быть в два раза больше, чем у «Замволт». Их предлагают оснастить гиперзвуком, лазерами для уничтожения дронов и ядерными крылатыми ракетами.

Программа миноносцев «Замволт», запущенная в начале нулевых годов, оказалась одной из самых провальных в современной истории Пентагона.

На неё спустили порядка 22 миллиардов долларов, причём за все годы смогли построить лишь три корабля из обещанных 32. Там ломалось всё, включая даже основные установки для запуска ракет, поэтому легче перечислить те технические компоненты, с которыми у этих миноносцев не было проблем. Теперь корабли приходится постоянно держать на ремонте. А их стоимость выросла на 50% за период разработки.

Теперь администрация Трампа хочет запустить уже собственный проект новых кораблей — ещё более технически сложных. Очевидно, что они столкнутся с аналогичными проблемами.

Расходы на постройку «золотого флота» имеют все шансы превысить сотню миллиардов долларов. Проект будет постоянно дорабатываться, затем много лет уйдёт на строительство. Уже сейчас сроки спуска на воду новых эсминцев и подлодок постоянно сдвигаются из-за нехватки компонентов и инженерных кадров.

Сказываются и вводимые Китаем санкции против американского ВПК, которые стали для военных гигантов США сильным ударом: в 2025 году они столкнулись с дефицитом редкоземельных металлов. Пентагону даже пришлось спешно отправлять в переработку очки ночного видения и танковые триплексы, чтобы извлекать оттуда редкоземы.

Военные корпорации США используют порядка 80 тысяч компонентов, изготовляемых из китайского сырья и минералов.

Скажем, на создание одного истребителя F-35 уходит 417 кг редкоземельных металлов, на эсминец — 2 тонны, а на подлодку класса «Вирджиния» — больше 4 тонн. При этом когда-то постройка новых кораблей и подлодок занимала считанные годы, сейчас же их вводят в строй в среднем за семь-девять лет.

Не говоря уже о том, что перспективные вооружения, которыми хотят оснастить новые «золотые» корабли, пока находятся лишь на стадии разработки.

Пентагон уже отчитался о взятии на вооружение первых американских гиперзвуковых ракет «Тёмный орёл», предназначенных для запуска с эсминцев «Замволт». Однако это лишь попытка смягчить критику в свой адрес со стороны конгресса. Ведь изначально «орлиные» ракеты должны были поступить на флот ещё в 2023 году.

Но сроки, опять же, неумолимо сдвигаются — даже сейчас продолжается лишь тестирование этих ракет, да и то с переменным успехом. И реальное боевое применения «Тёмных орлов» вряд ли можно будет увидеть раньше конца 2020-х годов. Аналогичная ситуация и с обещанными лазерами.

Ядерные же крылатые ракеты «Томагавк» были списаны в эпоху перезагрузки отношений Барака Обамы с Россией в начале 2010-х годов. На их возвращение потребуется очень много времени и сил.

Своими заявлениями Трамп ожидаемо пытается показать электорату наступление «золотого века» Америки, о котором говорилось в его инаугурационной речи. Однако, как часто бывает, всё пока ограничивается красивыми рендерами и пиаром.

В реальности же на текущий момент абсолютным лидером в сфере стратегических вооружений является Россия. А Китай уже обходит США по размеру военно-морского флота. Причём китайцы строят десятки новых эсминцев в кратчайшие сроки, пока Пентагон списывает больше кораблей, чем получает новых.

Но в условиях распаляющихся внутренних кризисов Белому дому остаётся «продавать» электорату картину светлого будущего. Мол, не обращайте внимание на рост цен в супермаркетах или недоступность жилья. Лучше порадуйтесь тому, что у Америки скоро появится свой «золотой флот». А к 2028 году, возможно, даже удастся вернуть астронавтов на Луну.

Хотя и тут проявляется много проблем. И NASA опасается, что их могут обогнать китайцы, которые вовсю готовятся к высадке на Луне тайконавтов.

Впрочем, американские избиратели относятся ко всем этим абстрактным прожектам довольно прохладно, что и проявляется в опросах общественного мнения.

Рейтинги Трампа продолжают снижаться — они уже часто не превышают и 40%. Две трети американцев выступают против дальнейшей эскалации вокруг Венесуэлы. К тому же последствия её остаются непредсказуемыми. Не нравятся населению США и постоянные попытки отвлечь внимание от накапливающихся внутренних проблем.

Недавняя консервативная конференция движения Turning Point USA, прошедшая в Аризоне, вновь выставила напоказ нынешние расколы в среде американских правых.

«Ястребы» схлестнулись с изоляционистами, Джей Ди Вэнс призывал забыть об Украине, Такер Карлсон критиковал войну с Венесуэлой, а интервенционисты вроде Бена Шапиро призывали поддерживать Израиль и в целом продвигать американские интересы вовне.

Этот раздрай будет только усиливаться с приближением выборов в конгресс на фоне падения рейтингов Трампа и проблем с реализацией его политики.

Демократы тоже испытывают множество своих внутренних неурядиц. Но их хотя бы объединяет общая цель борьбы с Трампом.

Демпартия стремится заполучить большинство хотя бы в нижней палате конгресса, после чего можно будет заводить расследования и объявлять импичменты. А при идеальном раскладе — даже создать параллельное теневое правительство в противовес Белому дому.

В таком случае команду Трампа ждёт открытие главного для нее фронта войны — с конгрессом. И уже тут, в условиях гражданской войны с демократами, ей точно будет не до Венесуэлы и не до Украины.