США продолжают объявленную Дональдом Трампом блокаду Венесуэлы. На днях американские морские силы начали массово задерживать в водах Латинской Америки танкеры и другие гражданские суда, которые, с их точки зрения, создают угрозу безопасности Штатов. Однако морскую рутину нарушил внезапный курьез.

Иван Шилов ИА Регнум

В сети США внезапно попала (а затем столь же внезапно выскользнула) одна из ключевых «рабочих лошадок» иранского «теневого флота». Правда, этот факт Вашингтон упорно оспаривает.

Уроки прошлого

Нынешняя «топливная блокада» Венесуэлы не является оригинальной выдумкой Трампа. Аналогичным способов Вашингтон и его союзники давили на Ирак в ходе войны в Персидском заливе (1990–1991 гг.). С той лишь разницей, что иракские порты были закрыты для любых торговых операций, а не только для поставок и отгрузки топлива.

Впрочем, помощь Венесуэле пришла быстро — и из того же Залива. Иран, хорошо знакомый с тактикой США того периода, быстро смекнул, что без мандата ООН Вашингтон, скорее всего, держит в районе символические силы, достаточные для перехвата одного или нескольких судов.

И пока окно возможностей не закрылось, было решено «давить массой». Тегеран снарядил в Каракас экспедицию из десятка танкеров с топливом, и почти все они, судя по всему, смогли прорваться в порты Венесуэлы и разгрузиться: морские силы американцев попросту не смогли угнаться сразу за всеми.

Это вызвало бурю негодования в Белом доме: из-за того, что иранское топливо (пусть даже частично) попало в Венесуэлу, бензиновый кризис в стране был отсрочен как минимум на несколько месяцев. А вместе с этим пропал и психологический эффект, которого добивались республиканцы.

После этого было решено изменить тактику и в одностороннем порядке задерживать любые подозрительные суда в этом районе, а их содержимое конфисковывать.

Таким образом за полторы недели были арестованы несколько крупных партий нефти, предназначавшихся для внешних контрагентов Венесуэлы, и поставлены на прикол два танкера, один из которых в прошлом возил «серую» иранскую нефть.

Однако, как показало дальнейшее развитие событий, это была лишь «разминка» перед охотой на настоящую добычу.

«Тень Бендер-Аббаса»

Поздно вечером 20 декабря американские моряки выявили в Карибском море крупное судно, двигавшееся в направлении Венесуэлы. Им оказался супертанкер «Bella 1», шедший под флагом Гайаны. На поверку — одна из «звезд» тайного танкерного флота Ирана.

Супертанкер числился в черных списках США и стран ЕС как минимум с 2021 года. Считалось, что он использовался совместно Ираном и Венесуэлой для тайных поставок топлива в другие страны, а также для обмена ресурсами между Тегераном и Каракасом.

Согласно подсчетам Вашингтона, за неполную пятилетку на его борту перевезли в Китай не менее 20 миллионов баррелей иранской и венесуэльской нефти. Что стало рекордным показателем даже по меркам «теневого флота».

В целях конспирации судно несколько раз меняло не только название и страну приписки, но даже силуэт. И, что ожидаемо, оставалось неуловимым. За это моряки и энтузиасты-исследователи в шутку окрестили его «Тенью Бендер-Аббаса» по имени главного транспортного и морского узла Ирана.

И хотя в официальном эфире наименование не прижилось, оно хорошо описывало судьбу танкера.

Примечательно, что о том, насколько крупная рыба идет им в руки, американские правоохранители узнали случайно, проверив досье на судоходную компанию, зафрахтовавшую «Bella 1».

Было установлено, что владельцем судна является компания «Louis Marine Shipholding Enterprises S. A.», чьи филиалы зарегистрированы в Турции и Панаме. Ранее она уже несколько раз попадала в поле зрения американских расследователей по подозрению в связях с иранским «теневым флотом».

Кроме того, связанные с компанией суда участвовали в поставках оружия ливанской «Хезболле».

Попутно нашлись и детали по «Bella 1». Выяснилось, что на это судно с 2024 года в США выписан ордер на арест «за участие в финансировании террористических структур».

С учетом численного и технического превосходства американцев дело оставалось за малым: задержать танкер для проведения дополнительных проверок.

Однако судно проигнорировало приказ береговой охраны и начало опасные маневры, в результате чего высадить на него десант, как было сделано с предыдущими двумя задержанными танкерами, у США не вышло.

Долгая погоня

Воспользовавшись замешательством американцев, «Bella 1» набрал ход. Началась двухдневная погоня в местной акватории, сопровождавшаяся постоянными обращениями экипажа танкера в эфир.

В общей сложности «Bella 1» подавал сигнал бедствия не менее 75 раз, пытаясь связаться со всеми судами, находившимися в этом районе. Кроме того, как минимум трижды экипаж давал сигнал о нападении на него пиратов: американцы сочли это элементом психологической игры.

В последний раз судно фиксировали на морском трекере вечером в воскресенье. Оно находилось примерно в 300 милях от Антигуа и Барбуды и держало курс на северо-восток, после чего внезапно пропало с радаров. Посланные в погоню моряки также вернулись ни с чем.

Американские чиновники на условиях анонимности, пусть и нехотя, но признают, что танкер «скорее всего, сбежал» в Атлантический океан. Но тут же добавляют, что его поисками занимается находящийся в том же районе американский флот, и выскользнуть из ловушки «Bella 1» уже не сможет.

При этом в большинстве западных СМИ захват супертанкера подается как уже свершившийся факт — в отчетах он упоминается наравне с арестованными ранее судами «Centuries» и «Skipper».

Однако Вашингтон до сих пор не предоставил видеоматериалы, подтверждающие подлинность операции, в то время как по другим судам материалы появлялись уже через несколько часов после задержания.

О сопутствующих трудностях в официальных реляциях Вашингтон пока также предпочитает молчать.

Между тем, если «Bella 1» действительно удастся вырваться из опасного района (а судя по косвенным признакам, шансы на это высоки), США потребуется еще несколько лет, чтобы вновь выйти на след «Тени Бендер-Аббаса».

Тем более что Тегеран вряд ли вознамерится в ближайшее время повторить опасный маршрут. По крайней мере, с использованием тех же судов.