2025 год выдался сложным для иранской прокси-сети, известной также как «Ось сопротивления». Её бойцам пришлось не только вести асимметричные операции на Ближнем Востоке, но и «подавать патроны» Тегерану в ходе 12-дневной войны с Израилем в июне 2025 года. А попутно — в той или иной степени разделять с иранцами часть ущерба от операций Тель-Авива. Некоторые продолжают нести потери и по сегодняшний день.

Иван Шилов ИА Регнум

Впрочем, несмотря на полученный ущерб и общее ослабление натиска на «антиизраильском фронте», союзникам Тегерана все еще есть, чем отвечать на выпады оппонентов.

Ливан: затяжная перегруппировка

В борьбе против Израиля ливанская «Хезболла», пожалуй, пострадала больше других. Лишившись в конце 2024 года части правящей верхушки (включая генсека Хасана Насраллу) и попутно потеряв резервный плацдарм в Сирии из-за неожиданной смены власти в Дамаске, движение фактически оказалось выведено из игры.

Это сильно ударило по структуре операций Тегерана — без «центрального нападающего», коим долгое время была «Хезболла», иранцы уже не смогли оттягивать израильтян на второй фронт, что позволило Тель-Авиву нарастить натиск в секторе Газа и накопить силы для полноценного удара по Ирану.

Попутно они добились того, что в период наибольшей эскалации ливанские прокси не смогли полностью прикрыть Тегеран.

Конечно, говорить о полном разгроме «Хезболлы» пока рано. Движение, хоть и продолжает терять командиров «старой гвардии» (например, Ахмеда Шукра, который участвовал в операциях против еврейского государства еще в 1980-х годах) и прикомандированных иранских советников (последний на данный момент погибший — генерал Хусейн аль-Джаухари, ликвидированный точечным ударом БПЛА 25 декабря), сохраняет влияние на политическую жизнь Ливана.

Более того, «Хезболле» до сих пор удается сталкивать лбами официальный Бейрут и его ключевых собеседников (США, Турцию и страны Европы), затрудняя и еще больше бюрократизируя процесс разоружения проиранских сил.

В Израиле на этом фоне бьют тревогу, жалуясь, что вместо сдачи оружия «Хезболла» модернизировала свои арсеналы и готовится к новой войне.

Однако высока вероятность того, что Тель-Авив намеренно сгущает краски, чтобы под предлогом превентивной обороны расширить зону контроля на юге Ливана и не передавать миротворческому контингенту господствующие высоты вблизи реки Литани. В понимании израильтян только сохранение там буферной зоны способно обезопасить север страны.

И ради этого Тель-Авив готов сделать вид, что всё еще видит в «Хезболле» серьезного противника.

Движение ХАМАС: окружено, но не сломлено

Несмотря на то что движение ХАМАС официально не входит в «Ось сопротивления», оно цементирует ее — поскольку именно под лозунгом солидарности с палестинским народом проиранские силы вели большую часть операций против Израиля.

По итогам 2025 года движение ХАМАС оказалось в патовой ситуации. С одной стороны, сумело сохранить свои структуры и влияние в части сектора Газа, оставшись к тому же рукопожатной силой на международных переговорах.

С другой — победить Израиль на поле боя у них не вышло. Тель-Авив своевременно перенес борьбу в дипломатическую плоскость, где совместно с США лоббирует создание «переходного правительства Газы», постепенно выдавливая ХАМАС из политической жизни.

Как выбираться из этого тупика, пока не знают ни в ХАМАС, ни в Тегеране.

Йемен: фокус на себя

Йеменские хуситы (движение «Ансар Аллах») в 2025 году показали себя грозной силой, формально находящейся в орбите Тегерана, но самостоятельно определяющей границы антиизраильских операций.

Йеменцы единственные смогли нанести израильтянам реальный и долгоиграющий ущерб, например обанкротить южный порт Эйлат, до недавнего времени считавшийся «торговыми воротами» еврейского государства, а также заставить Тель-Авив перераспределить внутренние логистические маршруты.

Более того, хуситы стали единственной группировкой Оси, которая вышла из конфликта на своих условиях, да еще и сохранила довоенное руководство.

Конечно, израильтянам и американцам как минимум несколько раз удавалось дотянуться до высокопоставленных хуситов (торжественные похороны пятерых высокопоставленных офицеров, погибших еще в мае, состоялись 25 декабря). Однако потери несли преимущественно «гражданские фигуры» из созданного в Сане альтернативного правительства.

Главный же лидер и идеолог движения Абдул-Малик аль-Хуси остался неуловим для противника.

Впрочем, для «Ансар Аллах» год завершается негладко: вызов проиранским силам внезапно бросили поддерживаемые ОАЭ южане («Южный переходный совет»), начав в декабре 2025 года наступление по всей линии фронта.

Саудиты, чьи интересы в Йемене также оказались под угрозой из-за внезапного изменения статус-кво, хотят вмешаться, но медлят — то ли опасаясь создать очаг напряженности у границ, то ли рассчитывая, что запал южан быстро иссякнет. Или же воюющие стороны вовсе перебьют друг друга.

Происходящее косвенно играет на руку Израилю: есть шанс, что силы хуситов будут оттянуты на сдерживание наступления с юга и не смогут принимать участия в акциях против Тель-Авива.

Ирак: скамейка вечных запасных

Несмотря на значительную численность проирански настроенных сил в Ираке, Тегеран в 2025 году так полноценно и не разыграл эту карту против Израиля.

Активность иракских прокси ограничилась чередой манифестаций и публичных акций вроде сожжения флагов Израиля и США во время 12-дневной войны в июне 2025 года.

В конце года иракские власти едва не объявили иранских лоялистов вне закона, однако быстро одумались и переключили внимание на поиск «пятой колонны» других стран. В том числе Израиля.

Иран видит метания Багдада и старается лишний раз не шевелить местные группировки. При этом небо Ирака по-прежнему негласно открыто для пролета иранских ракет и БПЛА.

Это вынуждает израильтян держать часть сил на иракском направлении, что снижает эффективность их наступления на других.

Короткая передышка

В целом 2025 год завершается для «Оси сопротивления» неопределенно. С одной стороны, пик эскалации был пройден сторонами еще в июне, после чего Израиль и Иран с «группой поддержки» вернулись в углы ринга.

Конфликт в Газе, частично замороженный к концу сентября, уже не играет былой консолидирующей роли, и иранские прокси постепенно сосредотачиваются на себе. Иран также занят решением внутренних проблем и не ищет новых поводов для столкновений.

С другой стороны, ни Тегеран, ни Тель-Авив не считают острую фазу противостояния завершенной, рассматривая дипломатические баталии лишь как короткую передышку. Об этом свидетельствуют как участившиеся обвинения в адрес друг друга с попытками максимально демонизировать оппонента, так и ускоренная милитаризация обеих сторон.

Высока вероятность, что в 2026 году Ирану вновь придется столкнуться с Израилем на поле боя. И от того, насколько в тонусе будет «Ось сопротивления», во многом зависит будущая расстановка сил в этом конфликте.