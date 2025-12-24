«Хочу отметить роль министра обороны. Он лично занимается беспилотьем, много сделал для этого. И в том числе благодаря его усилиям ситуация с беспилотьем у нас кардинальным образом поменялась. Это отмечают и ребята на линии боевого соприкосновения», — отметил президент Владимир Путин, подводя итоги 2025 года в формате прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией.

Иван Шилов ИА Регнум

В ответе на вопрос военкора Первого канала Амира Юсупова Верховный главнокомандующий упомянул задание, которое он дал оборонно-промышленному комплексу: «Да, это известно, что тяжёлых беспилотников пока не хватает. Над этим работает Министерство обороны и промышленность. Эта задача тоже будет решена».

Путин также отдал должное «народному ВПК». «Мы будем дальше продолжать поддерживать наших современных Кулибиных — там целая система грантов существует, поддержки, и будем это делать дальше», — сказал глава государства.

Путин поблагодарил граждан (включая бизнесменов), собравших 83 млрд рублей, которые пошли в том числе на развитие беспилотья.

Этот разговор обозначил главные темы в развитии боевых БПЛА в уходящем году.

Новому типу войн — новый род войск

Массовое применение беспилотников привело к тому, что СВО часто называют «войной дронов».

В отличие от конфликтов прошлого, где беспилотники использовались ограниченно — преимущественно для ведения разведки и точечных ударов, на украинском театре военных действий они были впервые задействованы на всех этапах.

На сегодняшний день различные модели дронов применяются для самого широкого спектра задач.

Воздушная, наземная и морская разведка с использованием дронов различных классов позволяет вести длительное наблюдение, передавать данные в реальном времени и выявлять силы и огневые средства противника.

Для выполнения различных типов задач используются разные модели беспилотников.

Большие дроны используются для нанесения ударов по предприятиям, крупным стационарным и подвижным объектам. А широкая, с каждым годом расширяющаяся линейка малых беспилотников специализируется на точечных ударах вблизи линии фронта.

Если говорить о дронах «длинной руки», то, безусловно, «царем» в этой категории являются российские беспилотники семейства «Герань», неоднократно показавшие свою эффективность.

Показательно, что год назад, в декабре 2024-го министр обороны Андрей Белоусов предложил создать в структуре ВС России новый род войск — войска беспилотных систем.

В июне 2025-го президент отметил, что развитие боевых дронов идет в рамках подготовки госпрограммы вооружений на 2027–2036 годы.

К ноябрю формирование войск беспилотных систем было завершено, а 12 ноября официально объявлено об их создании.

«Герани» расцветают

В 2025 году наш ОПК в разы увеличил темпы работы с беспилотьем. Массовый выпуск беспилотных систем начал покрывать возросшие потребности действующей армии.

По оценкам ряда западных аналитиков, опирающихся на данные из открытых источников, уже к началу ноября общее число применённых в ходе конфликта «Гераней» превысило 40 тысяч.

Такая динамика свидетельствует об отладке производственных процессов и выстроенных цепочках поставок.

Александр Казаков/ТАСС БПЛА «Герань-2»

Возросшие объёмы выпуска позволяют в рамках одной атаки задействовать сотни аппаратов, что серьёзно нагружает и истощает систему противовоздушной обороны противника.

В середине лета в ходе только одного налета было применено 539 «Гераней» и дронов-обманок. Позднее этот рекорд был побит, когда в ходе одной ночной атаки было задействовано около 730 беспилотников.

Только за десять месяцев 2025 года по целям было выпущено 45–50 тысяч БПЛА этого типа.

Помимо базовой версии с поршневым двигателем, по ряду сообщений, в последнее время внедряется реактивный вариант беспилотника.

Предполагается, что такая модификация может развивать скорость до 550–600 км/ч при сохранении большой дальности, что может существенно осложнить ее перехват.

С 2022 года последовательно эволюционировала боевая часть дрона. Помимо стандартной осколочно-фугасной боевой части, стали появляться сообщения об использовании в новых моделях термобарических и кумулятивных зарядов, в том числе комбинированных, что расширяет спектр поражаемых целей.

На раннем этапе применения «Герани» наносили удары по заранее заданным координатам. Со временем появились новые варианты дрона, вооруженные авиационными ракетами класса «воздух — воздух» Р-60.

Такое решение стало ответом на попытки перехвата дронов при помощи истребителей и вертолетов. При благоприятных условиях «Герань», оснащенная такой ракетой, может сбить воздушную цель. Или как минимум — отогнать ее, продолжая выполнять основную задачу.

В связке с ракетными войсками

В 2025 году операторы ракетных комплексов «Искандер» нанесли серию крайне результативных ударов по целям в тылу противника.

По данным украинских источников, корректировку удара и доразведку последствий осуществляют беспилотники разведки неизвестного ранее типа.

Алексей Коновалов/ТАСС Разведывательный БПЛА ZALA Z-16

Технические характеристики нового российского БПЛА-разведчика не разглашаются. Однако источники по ту сторону фронта жалуются на «птиц», которые часами висят над объектами ВСУ, чтобы выявить оптимальный момент для удара.

При этом украинским средствам ПВО пока ни разу не удавалось сбить аппараты этой модели и показать их обломки, а значит — все аппараты благополучно возвращаются на пункты запуска. Дальние БПЛА особенно активно действуют над аэродромами, пунктами дислокации зенитных систем на расстоянии в сотни километров от линии фронта.

Вид от первого лица

Если «Герани» стали кошмаром для любых целей в тылу, то на ближней дистанции в 2025 году бал правят FPV-дроны на оптоволокне.

FPV (First Person View) — это беспилотники, управление которыми осуществляется от первого лица. До поры эти дроны отличались низкой эффективностью из-за уязвимости перед средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако в 2025 году российские разработчики разработали ответ на эту проблему.

Так появились «птицы», управление которыми осуществляется на оптоволокне.

Евгений Биятов/РИА Новости FPV-дрон

К беспилотнику крепится «катушка» с тончайшим кабелем, который разматывается по мере удаления от оператора. Заглушить такую цель практически невозможно, только если перерезать кабель вручную. Вдобавок оптоволокно передает более качественную картинку.

Оптоволоконные FPV-дроны стали высокоэффективным средством, особенно в условиях плотной городской застройки и при зачистке местности после ударов авиации и артиллерии.

С учётом их боевого потенциала можно ожидать дальнейшего развития таких систем, прежде всего в направлении повышения мобильности и полезной нагрузки.

«Ёлка» против «Бабы-яги»

Поскольку традиционные средства ПВО не всегда подходят для уничтожения беспилотников, зачастую возникает вопрос: как противостоять этой угрозе?

Наши инженеры нашли ответ, создав беспилотник-перехватчик «Ёлка».

По оценкам специалистов, скорость «ёлки» достигает 250 км/ч, дальность — до 3 км, а высота перехвата — до 2 км.

Этот дрон обладает малыми габаритами, что позволяет переносить его бойцам, действующим «на своих двоих». Запуск осуществляется с ручной многоразовой катапульты. Далее аппарат действует по принципу «выстрелил — забыл», самостоятельно захватывая и сопровождая цель.

Кадр из видео Дрон-перехватчик «Ёлка»

В отличие от классических средств ПВО, «ёлка» берет цель на таран на высокой скорости. Усиленный корпус выполняет роль ударной части и при столкновении практически гарантирует уничтожение беспилотника противника.

Высокая скорость, манёвренность и система наведения с элементами искусственного интеллекта позволили перехватчику хорошо зарекомендовать себя в зоне СВО.

Он способен поражать широкий спектр целей — от FPV-дронов и разведывательных БПЛА до тяжёлых коптеров типа «Баба-яга», барражирующих боеприпасов и дронов самолётной схемы, включая аппараты на оптоволоконном управлении.

В 2025 году перехватчики этой модели были задействованы при обеспечении безопасности на параде Победы.

«Охотник» открывает сезон

Развитие беспилотных технологий в России не ограничивается текущими боевыми задачами.

По состоянию на 2025 год ведётся разработка перспективных систем, включая тяжёлый ударный беспилотник С-70 «Охотник».

Точные характеристики БПЛА официально не раскрываются. По оценкам, длина аппарата составляет около 14 метров, размах крыла — до 19 метров, а взлётная масса достигает 25 тонн.

Беспилотник выполнен по схеме «летающее крыло» с применением технологий снижения радиолокационной и тепловой заметности.

Предполагается, что на малых высотах он способен развивать скорость до 1400 км/ч, подниматься на высоту до 18 км и иметь дальность полёта порядка 5000 км.

РИА Новости Беспилотный летательный аппарат «Охотник»

«Охотник» предназначен для совместных действий с истребителем пятого поколения Су-57, выступая в роли ведомого.

В качестве вооружения рассматривается применение противорадиолокационных ракет Х-58 для поражения РЛС, противокорабельных ракет Х-35, а также сверхзвуковых ракет Х-74М2 и корректируемых авиабомб КАБ-250.

Ожидается, что в обозримом будущем эти беспилотники начнут поступать в войска.

В стратегическом плане развитие беспилотной отрасли было закреплено на законодательном уровне.

Еще 21 июня 2023 года правительство РФ утвердило Стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года с перспективой до 2035 года.

Документ предусматривает налаживание серийного производства отечественных БПЛА, создание специализированных промышленных центров, строительство аэродромов и дронопортов, стимулирование спроса, подготовку кадров и проведение фундаментальных исследований.

На совещании по вопросам развития беспилотной авиации 28 января 2025 года президент Путин сообщил, что в различных регионах страны уже действуют 15 центров производства БПЛА, а в течение десяти лет их число должно увеличиться более чем в четыре раза.

Он также предложил упростить полёты гражданских беспилотников в безопасных регионах при соблюдении необходимых условий.

В развитие этой инициативы 31 июля 2025 года президент поручил правительству завершить формирование нормативно-правовой базы для введения нового класса воздушного пространства, предназначенного для опережающего развития беспилотных авиационных систем.