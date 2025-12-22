Более шести лет прошло с момента таинственного самоубийства одиозного американского финансиста Джеффри Эпштейна, однако страсти вокруг его имени и созданной им масштабной преступной сети не утихают не только в США, но и далеко за пределами Штатов.

Иван Шилов ИА Регнум

На днях масла в огонь подлило ФБР, опубликовав часть рассекреченного «досье Эпштейна». В файлах, среди прочего, обнаружились фрагменты фотографий финансиста с саудовскими элитариями — королем Салманом Абдул-Азизом и кронпринцем Мухаммедом бен Салманом.

И хотя кадры явно сделаны не на «таинственном острове» Эпштейна, где и разворачивались противозаконные события, затихшие было пересуды о тайных связях Дома Саудов и американского финансиста возобновились.

«Друзья» монарха

Несмотря на то, что консалтинговая фирма «J. Epstein & Co» консультировала большое количество контрагентов, в том числе и близких к саудовским элитам бизнесменов, сам финансист во дворец до определенного времени вхож не был.

Первое его знакомство с Домом Саудов произошло только в середине 1980-х годов с подачи покровительствовавшего финансисту предпринимателя Лесли Векснера. Векснер водил дружбу с королем Фахдом ибн Абдул-Азизом, пятым правителем Саудовской Аравии.

В том числе он помогал подбирать подрядчиков для реализации модернизационных и инфраструктурных проектов в королевстве и сопровождения масштабных международных сделок.

Правда, после 1995 года — когда серьезно заболевший Фахд передал трон своему единокровному брату Абдалле ибн Абдул-Азизу — связи предпринимателей с официальным Эр-Риядом резко ослабли.

Абдалла, стремившийся максимально размыть влияние западного бизнеса на курс Эр-Рияда, стал общаться со вчерашними «друзьями» двора весьма холодно.

Кроме того, Абдалла первым указом провел аудит казны, закрыв большую часть сомнительных, на его взгляд, проектов. В том числе и тех, что реализовывались в интересах Векснера и Эпштейна.

Впрочем, Эпштейн унывал недолго и сблизился с Салманом ибн Абдул-Азизом — на тот момент губернатором столичной провинции. Несмотря на удаленность от трона, Салман был де-факто самостоятельным игроком и поддерживал связи с представителями США и Европы, что позволяло вести с ним дела без оглядки на королевский двор.

А когда Салман в 2015 году стал королем, для американских бизнесменов (включая Эпштейна) открылись новые выигрышные перспективы.

Передача эстафеты

Интересно, что король Салман после воцарения не спешил выводить дружбу с Эпштейном в публичную плоскость, хотя финансист и рассчитывал немного поправить дела за счет «дружбы с королем».

Одна из причин такого поведения — недовольство фронды внутри правящего дома. Далеко не все члены династии были готовы признать права Салмана на престол, предпочитая видеть у власти более управляемого Мукрина ибн Абдул-Азиза, и любой неосмотрительный шаг мог спровоцировать дворцовый переворот.

В результате диалог с Эпштейном был негласно передан Мухаммеду бен Салману, нынешнему наследнику саудовского престола, а на тот момент — заместителю кронпринца. С ним Эпштейн познакомился в 2016 году, когда в качестве гостя посетил «Форум будущего в пустыне», организованный амбициозным членом монаршей семьи.

Судя по обрывкам рассекреченных переписок, включенных в «досье Эпштейна», бен Салман принял американского гостя крайне тепло — как «старого друга» отца. Впоследствии Эпштейн и бен Салман встречались еще несколько раз, в том числе в компании других мировых лидеров (например, президента Франции Эммануэля Макрона).

Примечательно, что на тот момент Эпштейн уже успел отсидеть на родине за склонение несовершеннолетних к проституции и получил пожизненное клеймо секс-преступника международного уровня. В сообществе финансистов его репутация была де-факто подорвана.

Тем не менее бен Салмана на тот момент едва ли интересовали личные неурядицы финансиста — ему важнее были опыт ведения биржевых сделок и новые знакомства с американскими элитариями.

Эпштейна ситуация тоже ничуть не беспокоила, и от дружбы с кронпринцем он получил свои дивиденды. Установив среди прочего деловые связи с саудовскими силовиками, финансистами и бизнесменами.

Таинственный паспорт

Вероятнее всего, члены саудовского правящего дома не знали о реальных масштабах теневой жизни Эпштейна. А если и знали, то напрямую в ней не участвовали. Во всяком случае, ни один из наследников публично на его острове замечен не был.

Впрочем, по мере расследования «дела Эпштейна» все равно появляются новые нити, ведущие в Персидский залив.

Так, еще в 2019 году следствие предполагало, что опальный финансист пользовался изготовленными при участии саудитов подложными документами, чтобы путешествовать по миру без лишнего внимания, в том числе из-за сохраняющегося клейма сексуального преступника.

Изначально в центре внимания фигурировал австрийский паспорт, выданный в 1987 году с указанием Саудовской Аравии в качестве места постоянного жительства, однако позже появились и другие зацепки.

В том числе стало известно о неких «саудовских документах», вскользь упоминавшихся в переписках других подозреваемых по «делу Эпштейна». Финансист якобы использовал их в путешествиях по Ближнему Востоку, а также козырял на переговорах с местными, особенно саудовскими, бизнесменами после того, как срок действия его австрийского паспорта истек.

В 2025 году обвинители упоминали «саудовский документ» несколько раз — но всякий раз мимоходом, поскольку найти его оригинал так и не удалось. Тем не менее в его существовании следствие уверено.

Саудовская Аравия не допускает наличия второго гражданства. Более того, даже чтобы формально указать в австрийском паспорте место проживания «Саудовская Аравия», требовалось согласие Эр-Рияда, что было бы невозможно без вмешательства высших чиновников королевства.

Дом Саудов по обыкновению хранит молчание и не комментирует очередные «сенсации», связанные с «делом Эпштейна», считая их «пустыми нападками» на правящую династию.

Тем не менее в арабоязычном сегменте интернета уже развернут точечный «антикриз»: блогеры, ранее участвовавшие в продвижении бренда «города будущего NEOM» и других саудовских проектов, наперебой твердят о клевете и попытках врагов очернить Дом Саудов.

Причем заказчиками негативной кампании, в зависимости от источника, называют то Израиль, то «ближайших соседей» королевства — намекая не то на Иран, не то на ОАЭ.

Столь бурная реакция косвенно свидетельствует о том, что саудитам в этой резонансной истории все же есть что скрывать.