Ударами ракет, дронов и планирующих авиабомб Россия фактически изолировала регион Южной Бессарабии от остальной территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эта новая стратегия СВО в Одесской области, кроме чисто военно-логистических, может иметь и политические последствия.

Прекращение грузопотока

Южная Бессарабия, включающая в себя три муниципальные района Одесской области (Измаильский, Болградский и Белгород-Днестровский), является фактическим эксклавом Украины.

Её западная часть примыкает к Румынии, а север граничит с Молдавией, с юга же она омывается Чёрным морем (получивший широкую известность в 2022 году остров Змеиный относится к Измаильскому району).

От «материковой» Украины Южнобессарабский регион отделён Днестровским лиманом, который пересекают два путепровода.

Железнодорожно-автомобильный мост у посёлка Затока проложен через 600-метровое гирло лимана там, где он соединяется с морем. Ракетные и дроновые удары по нему наносятся с начала СВО, однако надолго вывести его из строя удалось лишь благодаря применению планирующих авиабомб.

Последний мощный удар ФАБами он испытал в середине декабря. Сильное повреждение моста остановило железнодорожное сообщение между Одессой и Измаилом, где с советских времён располагается главная база Дунайского пароходства.

Это негативно сказалось на грузопотоке из Европы. Ведь именно через дунайско-рейнский транспортный коридор, соединяющий Чёрное и Северное моря, на Украину доставляется львиная доля грузов (в том числе военного назначения). В обратном направлении следует украинский экспорт (прежде всего, зерно).

Перерезание этого путепровода привело к тому, что сообщение Одесской области с её бессарабской частью повисло на одной транспортной нитке. Это автомагистраль М-15, соединяющая Одессу с дунайским городом-портом Рени.

Три десятилетия назад это была крупнейшая речная гавань Советского Союза. С тех пор объём грузового трафика многократно снизился.

Но о том, что Рени сохраняет стратегическое значение, свидетельствует хотя бы тот факт, что, по ряду оценок, через М-15 Украина ввозит около 60% импортируемого моторного топлива.

Собственно, эту автомагистраль и перерубили российские удары, наносившиеся 19–20 декабря по автомобильному мосту у села Маяки, что неподалёку от северной оконечности Днестровского лимана.

Вскоре после того, как это произошло, украинские власти попытались наладить понтонную переправу через Днестр. Однако это задача непростая, так как ширина реки в её нижнем течении составляет около 180 метров. Кроме того, временная переправа также стала целью для российских дронов.

Также было принято решение о перенаправлении грузов из дунайских портов на «материковую» Украину через территорию Молдавии.

Однако сложность объездного маршрута определяется тем, что ближайшие мосты к повреждённой в Маяках переправе молдавскими властями не контролируются, поскольку расположены на территории Приднестровской Республики. Чтобы объехать пророссийский самоопределившийся регион через север Молдавии, грузовикам придётся делать крюк в три с половиной сотни километров.

Такой вариант объезда, утверждённый украинскими и молдавскими чиновниками, кстати, косвенно свидетельствует о большом объёме военных грузов, перевозимых по М-15, поскольку вряд ли официальный Тирасполь возражал бы против перевозки по своей территории ГСМ или продуктов питания.

Однако, в отличие от украинского и молдавского правительств, руководители Североатлантического альянса особого секрета из того, что по Дунаю на Украину доставляется значительная часть военной помощи, и не делают.

На днях, со слов заместителя командующего миссии НАТО по поддержке Украины (NSATU) Майка Келлера, стало известно, что в Румынии готовится открытие логистического хаба, аналогичного тому, что создан в польском Жешуве.

Специализироваться румынское подразделение миссии NSATU будет на артиллерии, средствах ПВО и РЭБ.

И хотя 21 декабря украинские власти заявили, что движение через мост у верховья Днестровского лимана восстановлено, изолированность бессарабской части Одесской области от остальной Украины, очевидно, будет нарастать.

Ведь уязвимость транспортных коммуникаций на Нижнем Днестре является самым слабым местом дунайской-одесской логистики военных поставок.

Просыпающийся регион

Южная Бессарабия — это очень специфический регион, значительная часть жителей которого весьма неоднозначно относится к политике киевского режима.

Общая численность населения здесь оценивается в 400–450 тысяч человек. Преимущественно это русскоязычные граждане, процент которых особенно велик в городе русской воинской славы — Измаиле.

По данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, русский язык указали в качестве родного более 74% измаильцев.

22 декабря отмечается, кстати, как день взятия одноимённой турецкой крепости войсками Александра Суворова. На демонтаж памятника российскому генералиссимусу три года назад городская община отреагировала тягостным молчанием.

Ещё одним центром русскоязычия является преимущественно болгарский по этническому составу Болград.

Городской совет этого административного центра дольше других муниципальных представительств Одесской области использовал русский язык в качестве официального. Горожане крайне пассивно «донатили» на нужды ВСУ и отказывались создавать подразделение территориальной обороны.

В Киеве это воспринимали как политическую нелояльность, и в период правления Петра Порошенко* предпринимались попытки ликвидировать Болградский район.

Однако высокое заступничество на уровне руководства Болгарии позволило Болграду сохранить статус провинциального центра.

В 1991 году бессарабские болгары предпринимали попытку создать своё автономно-территориальное образование по примеру живущих рядом через молдавскую границу гагаузов. Однако слишком быстрое обрушение Советского Союза не позволило завершить этот процесс. В декабре 1991 года в Болградском районе прошёл референдум о создании автономии.

Он стал возможен благодаря поддержке базировавшейся тогда в городе 98-й дивизии ВДВ СССР. Через два года её вывели в Российскую Федерацию, а сейчас эта дивизия ведёт наступление на позиции ВСУ в районе Часова Яра и Константиновки. Среди болградцев и сегодня выделяется сообщество десантников в отставке, оставшихся жить в Бессарабии после выхода на пенсию.

Ещё одна особенность Южной Бессарабии — экономическая депрессивность. Аграрный комплекс, экономическая основа местной глубинки, прибывает в глубоком кризисе.

Еще до начала СВО деградировала и транспортная инфраструктура. То, что в основном эксплуатируется сейчас — это пароходное и железнодорожное хозяйства, созданные в советский период.

Наконец, находящиеся в эксклаве города испытывают упадок промышленности и отток населения. Благо, многие местные жители по законам Румынии и Болгарии имеют право на получение гражданства этих государств ЕС.

Политические элиты Южной Бессарабии слабы и раздроблены. В нынешней ситуации они вряд ли осмелятся поставить вопрос о возрождении существовавшей до 1954 года Измаильской области с соответствующим статусом региональной столицы, своим бюджетом, представительным органом.

Но если блокада южных районов Одесской области затянется, не исключено, что это им помогут вспомнить другие страны, имеющие свои интересы в регионе.

Та же Румыния очень недовольна работами по налаживанию судоходства в украинской части гирла Дуная.

Обращение Украины за помощью к Молдавии может изменить статус-кво в этой геополитической связке.

Сейчас Кишинёв выступает в роли младшего партнёра. Это проявляется в том, что Киев, к примеру, игнорирует интересы молдаван в организации гидрологического режима на Днестре.

Из-за стремительной вырубки Карпат объём стока в реку постоянно сокращается, и она неуклонно мелеет. Экологи и власти Молдавии бьют тревогу из-за угрозы превращения Днестра в цепь озёр.

Однако до сегодняшнего дня украинские чиновники эту проблему просто не замечали. Возможно, большая заинтересованность в транспортном разблокировании Южной Бессарабии сделает киевских функционеров более внимательными к просьбам молдаван.

Тем самым удары по днестровским мостам могут вынести на повестку дня ситуацию в Южной Бессарабии.

Долгое время регион находился в спящем состоянии и на периферии международной политики. Но ослабление его территориальной связанности с Украиной вынудит очень многих политиков вновь обратить внимание на эту часть Нижнего Подунавья.

Совсем как в конце 1790 года, когда у Измаила разрешалось противостояние России с Османской империей и ее европейскими странами-союзниками.

*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов