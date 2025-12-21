Совет Федерации одобрил закон, который поэтапно ужесточит правила выдачи потребительских займов микрофинансовыми организациями. Документ призван защитить граждан от долговой спирали, в которую ежегодно попадают сотни тысяч россиян.

Алексей Зотов/ТАСС

Максимальная переплата снизится со 130 до 100%, а количество одновременных договоров будет жёстко ограничено.

Тридцать тысяч стали миллионами

Как отмечает в интервью ИА Регнум адвокат Мария Ярмуш, проблемы с долгами сегодня составляют около 40% от всех причин обращений граждан. Ещё несколько лет назад к ней приходили люди с двадцатью-тридцатью одновременными займами в разных МФО. Законодательные ограничения, которые вводились в 2023–2024 годах, сократили количество договоров, но не остановили механизм накопления долга.

«МФО научились обходить ограничения: человек берёт не так много займов, зато они постоянно удваиваются, утраиваются. Проблема не решается, несмотря на попытки законодателя контролировать эту сферу», — констатирует адвокат.

Долговая карусель устроена просто. Заёмщик берёт небольшую сумму на неотложные нужды — например, пятнадцать тысяч рублей на две недели под высокий процент. К моменту возврата денег у него нет.

Остаётся два пути: перекредитоваться в той же организации под ещё более высокий процент или взять новый заём в другой МФО, чтобы закрыть первый долг. Дальше третий заём гасит второй, четвёртый — третий. Все заработанные деньги уходят на проценты, а тело долга не уменьшается.

По словам Ярмуш, самый запомнившийся случай из её практики — история женщины, работавшей кассиром в магазине, где образовалась недостача в тридцать тысяч рублей.

Боясь увольнения, она взяла эту сумму в МФО. Не смогла вернуть вовремя, начала перекредитовываться. В итоге оформила займы в 43 разных организациях. Когда обратилась за юридической помощью, её долг превысил три с половиной миллиона рублей. Изначальная сумма выросла более чем в сто раз.

«Человек попадает в жуткую кабалу. Ему названивают коллекторы, угрожают. В таких психологических условиях он начинает ещё больше закредитовываться. Все новые займы уходят только на погашение предыдущих», — описывает Ярмуш типичный сценарий.

Юрист Михаил Лисин в беседе с ИА Регнум подтверждает: суммы долгов, с которыми приходят люди, имеют широкий диапазон — от десятков тысяч до цифр с шестью нулями. До введения ограничения на четырёхкратное превышение долга к первоначальной сумме случались и более впечатляющие рекорды.

«Ранее это могли быть бесконечные накрутки процентов, пеней, штрафов, которые людям приходилось снижать в суде», — вспоминает Лисин.

Кто попадает в долговую яму

По данным исследования компании «Займер», чаще всего за микрозаймами обращаются продавцы — около 15% всех заявок. На втором месте самозанятые с долей 14,4%, замыкают тройку работники тяжёлой промышленности — 8,1%. В первую пятёрку также входят сотрудники общепита и строители.

Средний размер займа варьируется в зависимости от профессии. Финансисты запрашивают в среднем 20,8 тысячи рублей, маркетологи — 20,2 тысячи, медики — 20,1 тысячи. Строители берут около 19,7 тысячи, водители — 18,2 тысячи. Студенты ограничиваются суммой в 17,2 тысячи рублей.

По словам Марии Ярмуш, типичный клиент МФО — человек трудоспособного возраста, от 25 до 45 лет. Молодые родители, водители, администраторы — люди с невысоким и нестабильным заработком.

«Микрозайм, как правило, берется вследствие чего-то непредвиденного: болезнь, поломка машины, недостача на работе. Человек берёт деньги под высокие проценты, думая, что быстро вернёт. Но заработать достаточно, чтобы и себя прокормить, и покрыть проценты, он не может», — объясняет адвокат типичную причину образования долгов.

Михаил Лисин добавляет, что причины обращения в МФО могут быть разнообразны: болезнь, потеря работы, срочные нужды.

Нельзя сбрасывать со счетов и низкие социальные стандарты в регионах, невысокие зарплаты и пенсии на фоне роста цен. Впрочем, юрист призывает не списывать всё на обстоятельства.

«Не стоит списывать со счетов банальную безответственность, финансовую неграмотность, импульсивность при принятии решений», — отмечает Лисин, поясняя, что в долговую яму может попасть практически любой, включая предпринимателей и людей с высокой деловой активностью.

Данные ВЦИОМ за октябрь 2025 года фиксируют постепенные изменения в портрете заёмщика. Растёт доля людей старшего возраста, увеличивается число клиентов с доходами свыше ста тысяч рублей и тех, кто занимает руководящие позиции. Всё больше заёмщиков приходит из Москвы и Санкт-Петербурга.

Впрочем, рост осознанности не отменяет проблемы взыскания. Когда заёмщик всё же оказывается не в состоянии платить, в дело вступают коллекторы — и здесь, несмотря на законодательное регулирование, нарушения по-прежнему нередки.

Между законом и реальностью

Принятый закон вводит ограничения поэтапно. С 1 апреля 2026 года максимальная переплата по займам сроком до года снижается со 130 до 100%. Если сейчас человек, взявший десять тысяч рублей, должен вернуть не более 23 тысяч, то после вступления нормы в силу — не более 20 тысяч.

С 1 октября 2026 года вводится ограничение на количество договоров: одно физическое лицо сможет иметь не более двух займов с полной стоимостью свыше 200% годовых каждый. С 1 апреля 2027 года планка опустится до одного договора с полной стоимостью более 100% годовых.

Ещё одно важное нововведение — период охлаждения. После погашения дорогого займа человек не сможет сразу оформить новый: придётся подождать три дня. Эта пауза призвана предотвратить импульсивные решения и разорвать цепочку перекредитования.

Закон также запрещает так называемую новацию долгов — практику, при которой МФО вместо реструктуризации предлагает оформить новый заём, включив в него старый долг вместе с процентами и штрафами. С апреля 2027 года такие схемы окажутся вне закона. Для тех, кто не может погасить долг вовремя, остаётся возможность пролонгации — до пяти раз в течение года.

Мария Ярмуш оценивает нововведения положительно. По её мнению, закон отсечёт возможность навязать человеку большое количество займов. Период охлаждения не позволит манипулировать заёмщиком, вынуждая его под давлением немедленно перекредитоваться.

Но всех проблем закон не решает. Ярмуш считает, что законодателю следует жёстче ограничивать процентные ставки даже в рамках одного-двух договоров.

Адвокат также предлагает ввести прямой запрет на выдачу нового займа при непогашенном долге в другой организации, установить более жёсткую ответственность за агрессивные методы взыскания и сделать обязательным финансовое консультирование перед оформлением займа — особенно для молодёжи и пожилых людей.

Михаил Лисин напоминает, что изменения в законодательстве последних лет имеют двойственный эффект. С одной стороны, они снижают финансовую нагрузку и ограничивают запредельные проценты. С другой — затрудняют признание договоров кабальными в суде, как это удавалось делать раньше.

«Панацеи нет. Закон может относительно упорядочить и минимизировать риски. Но ключевое кроется в финансовой дисциплине, грамотности и культуре населения. А также в уровне жизни», — резюмирует юрист.

Лисин предлагает рассмотреть создание государственного фонда поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, который выдавал бы займы на приемлемых условиях: «Государство способно поддерживать банки, финансовые организации, прощать крупные долги далёким странам. А проявить заботу о наиболее нуждающейся части своего же населения сама статья 7 Конституции велит».

Отдельный вопрос — куда денется неудовлетворённый спрос на быстрые деньги. По данным ВЦИОМ, около 12% заёмщиков допускают возможность обращения к нелегальным источникам. Среди тех, кто уже брал микрозаймы, этот показатель выше, чем среди потенциальных клиентов. Опыт заимствования, как отмечают социологи, делает людей менее настороженными к рисковым источникам денег.

Что касается методов взыскания, то коллекторская деятельность, по словам Лисина, стала более упорядоченной. Агентства нередко предлагают лояльные условия рассрочки. Однако эксцессы всё равно случаются: от оскорблений и угроз до порчи имущества и размещения ложных объявлений на сомнительных сайтах.

Мария Ярмуш перечисляет типичные нарушения: звонки по несколько раз в день и в ночное время, хотя закон разрешает не чаще раза в день и не более двух раз в неделю. Распространение персональных данных — выходят на соседей, звонят начальству, друзьям.

«Бывают прямые угрозы расправой. Ещё один приём — предлагают рефинансирование, но перекредитовывают под ещё более высокий процент, затягивая петлю туже», — добавляет адвокат.

В случае подобных нарушений юристы рекомендуют обращаться с жалобой к самому взыскателю, в надзорные органы — службу судебных приставов, при нарушении правил звонков — в Роскомнадзор, при угрозах и порче имущества — в полицию.

Новый закон вступит в силу со дня официального опубликования, однако основные ограничения будут вводиться постепенно на протяжении полутора лет. Рынку и заёмщикам дают время адаптироваться.

Остаётся вопрос — станет ли сфера микрокредитования более организованной, или МФО успеют найти новые способы обойти ограничения, как это уже случалось прежде.