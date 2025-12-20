Видение российских отношений с европейскими странами и коллективным Западом в целом тоже стало одной из тем большой прямой линии Владимира Путина, совмещенной с пресс-конференцией.

Михаил Терещенко/ТАСС Владимир Путин во время программы «Итоги года» в Гостином дворе

На которой западные журналисты предпочли задавать ранее неоднократно звучавшие вопросы — чтобы затем констатировать, что «Путин это много раз повторял».

Журналист Би-би-си Стив Розенберг поинтересовался, планируются ли в будущем новые специальные военные операции, то есть «нападет ли Россия на Европу». Российский лидер заверил, что Россия не собирается нападать на западные страны, а заявления об этом делаются европейскими политиками, «исходя из внутриполитических соображений», для того, «чтобы создать образ врага».

Обозначая свое видение года грядущего, президент России четко обозначил, что Москва не нацелена на конфронтацию ради конфронтации, что она всегда готова искать некий модус вивенди.

Но лишь в том случае, если партнеры тоже заинтересованы в поиске формата сосуществования, а не в том, чтобы подавить Россию, нанести ей стратегическое поражение или же навязать какой-то дискриминационный формат сотрудничества.

«Не будет никаких [специальных военных] операций, если вы будете относиться к нам с уважением. Будете соблюдать наши интересы так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши, если вы не будете нас надувать, как надули с расширением НАТО на восток», — заявил президент.

То же касается масштабных провокаций и проверок Россию «на слабо» — например, блокада Калининградской области.

«Действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень, и расширят, вплоть до крупномасштабного вооружённого конфликта. Все должны отдавать себе в этом отчет», — обозначил российский лидер.

Как, по всей видимости, должны отдавать себе отчет и те, кто хочет заниматься провокациями на других направлениях — например, в Приднестровье или на Чёрном море.

И тут, конечно, Путин делает западным странам огромное одолжение.

Три года они фактически ведут войну против России руками украинской армии. Подрывают российскую экономику, финансируют киевский режим — и проигрывают эту войну. Президент же вместо того, чтобы мстить, предлагает им одуматься, обозначает вполне приемлемый для всех адекватных людей способ переформатирования отношений.

«Мы готовы с вами работать, и с Великобританией, и с Европой в целом, и с Соединёнными Штатами, но на равных, при уважительном отношении друг к другу», — говорит он.

Кое-кто, конечно, условия принял.

Например, американский президент Дональд Трамп, который видит мир (в том числе и свои взаимоотношения с Москвой) не через призму идеологического крестового похода или культурной войны, а через прагматизм и минимизацию ненужных издержек.

«Трамп не рассматривает Россию как естественного противника США, тем более как главного или одного из главных противников. Россия для него скорее потенциальный экономический партнер», — объясняет ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов.

По его словам, сотрудничество в Арктике, добыча редкоземов — всё это создает возможности для равноправного и взаимовыгодного российско-американского сотрудничества.

Правда, к сожалению, далеко не все в США придерживаются такой же точки зрения. «Внутри США подавляющее большинство остающихся сил, таких как демократы, глубинное государство, республиканцы старой гвардии, не хотят улучшения отношений с Россией», — продолжает Суслов.

Они рассматривают Россию как противника и хотели бы, чтобы нынешний процесс, скажем так, осторожного налаживания российско-американских отношений сорвался.

И в этом деле полагаются на Европу, которая заняла крайне радикальную позицию.

Она не просто отказывается признавать за Россией право на национальные интересы, но и пытается ее открыто ограбить — в частности, украсть находящиеся на ее территории российские валютные активы.

Да, на саммите Евросоюза 18–19 декабря это сделать не получилось — но Брюссель, без сомнения, продолжит свои попытки.

Однако Владимир Путин четко предупредил европейцев, чем это для них закончится. А конкретно — тремя крайне неприятными последствиями.

Во-первых, судами.

По словам президента, Россия постарается найти такую юрисдикцию, которая будет независима от политических решений, и будет там бескомпромиссно защищать свою позицию. И эти суды Москва выиграет, поскольку кража государственных активов прямо запрещена европейским законодательством.

«Что бы они ни украли, как бы они это ни сделали — когда-то придётся отдавать», — говорит Путин.

Во-вторых, проблемами для европейских бюджетов — и не только из-за судов.

Глава государства подчёркивает, что любые кредиты — будь то обычные или так называемые репарационные — тяжким бременем лягут на европейскую экономику. В частности, увеличатся объем госдолга и дефицит бюджета. Будет очень интересно посмотреть, как на это отреагируют европейская оппозиция и электорат.

Путин привёл красноречивый пример: размер государственного долга во Франции — 120% её ВВП, в то время как в России — 17,7%; дефицит бюджета — 6% (в России — 1,6%). Следовательно, новые обязательства по поддержке Украины просто обрушат ситуацию.

В-третьих, отсюда проистекают проблемы для экономики еврозоны в целом.

Ее финансовая стабильность во многом зависит от вложений, которые туда направили неевропейские государства. В первую очередь те, у которых есть ресурсы, то есть нефтедобывающие страны, которые не соответствуют европейским либеральным нормам.

И сейчас получается, что, создавая прецедент (отнимая деньги у РФ по идеологическим «понятиям»), Европа может сделать то же самое и с другими государствами, хранящими свои золотовалютные резервы в европейских банках.

«Сейчас кому-то не нравится проведение специальной военной операции и борьба с неонацизмом на Украине. А потом кому-то может не понравиться, скажем, политика в области ЛГБТ*-сообщества. А в мусульманских странах, в исламских странах, там много очень жёстких законов по защите их и, по сути, наших общих, традиционных ценностей… Так вот вам, пожалуйста, предлог для изъятия суверенных фондов, суверенных ресурсов и денег», — обозначает Путин.

Очевидно, что третьи страны внимательно наблюдают за происходящим и уже переполнены опасениями. Также очевидно, что некоторые из них, не дожидаясь проявления европейского либерализма в их адрес, предпочтут вывести свои деньги из еврозоны в третьи страны.

А значит, Европа продолжит нищать и страдать — как и пристало грабителям, которые должны отвечать за свои поступки.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России