На днях Египет и Израиль подписали крупнейшую экономическую сделку в истории двусторонних отношений, договорившись о резком увеличении поставок природного газа с израильского месторождения «Левиафан».

Marc Israel Sellem — Jinipix/Xinhua/Global Look Press Газовая платформа «Левиафан»

Благодаря соглашению Тель-Авив не только получил дополнительный источник дохода для казны, но и фактически «проплатил» проведение трехсторонней встречи лидеров Израиля, США и Египта, которая должна состояться «в ближайшее время».

Впрочем, в самом Израиле к сделке отнеслись неоднозначно — а обстановка вокруг «Левиафана» накалилась до предела.

Историческая сделка

Предварительная договоренность о поставках газа из Израиля в Египет была достигнута еще в 2019 году, когда Каир и Тель-Авив подписали соглашение о поставках 60 млрд кубометров газа с вводящегося в работу «Левиафана».

Тогда эта сделка была частью стратегии по диверсификации энергетического портфеля Египта (находившегося в числе крупнейших региональных экспортеров энергоресурсов) и потому не вызвала большого ажиотажа. Тем более что Каир работал как региональный «газовый хаб» и передавал закупаемые на израильских рынках «излишки» в другие страны (в частности, в соседнюю Иорданию).

Дело было в том, что в Египте росло внутреннее энергопотребление и, чтобы не снижать поставки на внешние рынки (в ту же Иорданию), было принято решение покупать газовые пакеты у соседей. Это выходило дешевле, чем модернизировать имеющиеся добывающие мощности.

В 2024 году ситуация выглядит иначе.

Из-за ряда внутриполитических просчетов, изменения ситуации на энергетическом рынке (в том числе из-за блокады хуситами Красного моря) и еще более возросшего внутреннего энергопотребления Египет вынужден был уже сам перейти в разряд покупателей.

Созданный египтянами «региональный хаб» также снизил объемы поставок, что вызвало недовольство у соседей.

Вытащить Каир из «газовой ямы» вполне мог бы Катар — ближневосточный СПГ-гигант и основной партнер арабских стран на энергетическом рынке — однако из-за разногласий по послевоенному устройству сектора Газа и возросшего соперничества Дохи и Каира за статус главного посредника разговор зашел в тупик.

Здесь-то на сцену вновь вышел Израиль.

Там предложили «еще сильнее разогнать» мощности «Левиафана» и увеличить объемы поставок как минимум в пять раз. Идею поддержали США, намекнув египтянам, что «видят перспективу» в подобной сделке.

Не имея альтернатив, Каир согласился на предложенные условия.

Источник силы

Соглашение 2025 года серьезно меняет картину отношений на Ближнем Востоке — как экономических, так и политических.

В первую очередь Израиль закрепляет за собой статус «регионального энергетического полюса», по объемам поставок энергоресурсов врываясь в тройку региональных лидеров.

Во-вторых, благодаря сделке Тель-Авив подтвердил безоговорочный контроль над месторождением «Левиафан» и прилегающими к нему водами (что долгое время оспаривалось Ливаном и тормозило демаркацию морской границы двух стран).

Это еще больше укрепило имидж еврейского государства как «доминирующей силы» на Ближнем Востоке.

В-третьих, Израиль получил стабильный источник дохода.

Согласно реляциям министерства энергетики, до 2040 года в Египет будет экспортировано 130 млрд кубометров природного газа. Чистые доходы от этих операций составят не менее 18 млрд долларов (почти половина от стоимости сделки), что позволит перенаправить средства на стабилизацию других направлений, например на восстановление пострадавших в результате морской блокады южных портов Израиля (включая Эйлат).

Планы Тель-Авива, впрочем, идут гораздо дальше: израильские чиновники отмечают, что «Левиафан» будет способен обеспечивать потребности рынка и подпитывать национальную казну как минимум до 2064 года, принеся дополнительно не меньше 30 млрд долларов.

Наконец, израильтяне получили в руки серьезный политический рычаг на Каир.

Об этом без лишнего политеса заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. «Теперь наши соседи с юга знают: любое нарушение безопасности повлияет на поток газа. Мы добавили ещё один источник силы для государства Израиль», — отметил он.

Подарок Трампу

От «газовой сделки» Израиля и Египта еще больше выигрывают США.

Более трети акций месторождения «Левиафан» принадлежит американской компании «Chevron». Она внесла значительный вклад (в том числе кулуарно через Джареда Кушнера, зятя американского президента) в подготовку соглашения и определила итоговые объемы поставок Каиру и стоимость поставок.

Более того, благодаря поддержке американских элит «Chevron» также выиграла тендер на запуск газопровода, который свяжет Израиль и Египет.

Это откроет дополнительные возможности для Вашингтона: перебрасывая газ из Израиля в Египет по трубопроводу, американцы смогут перерабатывать его в СПГ на местных заводах (также принадлежащих США) и перенаправлять в другие страны.

С учетом того, что более 80% получаемого на египетских заводах СПГ уходит в Европу, увеличение потока позволит Трампу усилить экономическое давление на Европу.

Тем более что альтернативы у Брюсселя по-прежнему нет: после разрыва с Россией рынок стран ЕС испытывает серьезные дефициты — а попытки заменить российский газ катарским споткнулись о непреодолимые разногласия с Дохой.

Используя принцип «разделяй и властвуй», Вашингтон вполне может перестроить европейский энергорынок под себя — используя для этих целей израильские ресурсы.

Довольны не все

Несмотря на то, что в Тель-Авиве считают сделку «большой победой» Израиля, внутри страны оценки неоднозначны.

Особенно с учетом того, что за «Левиафаном» тянется «токсичный» флер.

Дипломатическая борьба за месторождение (и прилегающие к нему районы) шла в течение нескольких лет — израильским властям, чтобы обезопасить основные объекты, пришлось в 2023 году даже продать Ливану спорное шельфовое месторождение «Кана». Это, в свою очередь, уменьшило общий объем доступных Тель-Авиву энергоресурсов и вынудило Израиль расходовать газ с большей бережливостью.

«Сделка века» с Египтом ожидаемо поставила крест на стратегии бережливости: объемы добычи вырастут в несколько раз, а в перспективе могут быть увеличены еще больше — особенно если Вашингтон захочет «задавить» европейский рынок израильско-египетским СПГ.

На этом фоне израильская оппозиция давит на то, что запасы газа на «Левиафане» невосполняемые и, пытаясь превратить газ в «политический рычаг», Тель-Авив рискует в какой-то момент остаться без важнейшего ресурса.

Тем более что другие доступные месторождения (например, «Тамар») не идут ни в какое сравнение с «Левиафаном».

Определенное недовольство зреет и в Египте. Далеко не все жители страны сочли уместным заключать экономические соглашения с Израилем в период, когда «решается судьба Газы» — особенно когда израильтяне напрямую заявляют о намерении использовать газовый фактор для давления на оппонентов.

Официальный Каир устами президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси пытается продвигать тезис, что сделка носит исключительно коммерческий характер и будет служить на благо египетских интересов. В том числе укрепит позиции страны в качестве регионального хаба торговли газом — что многократно покроет понесенные «имиджевые издержки» от заключения соглашения на израильских условиях.

Впрочем, делать выводы и Тель-Авиву, и Каиру пока рано: финальные оценки будут высказаны сторонами только после трехсторонней встречи «Нетаньяху — Трамп — ас-Сиси», подготовкой которой активно занят Белый дом.

Только проведя разговор с глазу на глаз, лидеры Египта и Израиля смогут окончательно решить, кто вышел из сложной дипломатической схватки победителем.