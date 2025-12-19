Для администрации Дональда Трампа уже стало излюбленной традицией устраивать эмоциональные качели для всей Америки. Теперь они выходят и на международный уровень.

Иван Шилов ИА Регнум

Настоящий саспенс развернулся вокруг третьего обращения президента к американской нации за уходящий, 2025 год. Казалось, что может произойти нечто действительно масштабное — например, заявление о прорыве в рамках российско-американских переговоров или же объявление войны Венесуэле.

Ведь первое своё обращение после избрания на второй срок Трамп посвятил обещаниям остановить конфликт на Украине, сэкономить миллиарды долларов за счёт увольнений чиновников, забрать Гренландию и Панамский канал, а также установить американский флаг на Марсе.

С того момента много воды утекло, но украинский кризис так и продолжается, Гренландия и Панама пережили давление Трампа, а после ссоры с Илоном Маском перспективы марсианской программы NASA стали туманными.

В следующий раз Трамп обратился к нации уже в сентябре — на фоне волны резонансных убийств в США.

Сначала в Юте был застрелен Чарли Кёрк, ближайший соратник Трампа и очень популярный правый блогер. А затем Америку потрясло ничем не мотивированное убийство украинской беженки Ирины Заруцкой, которую зарезал афроамериканец в вагоне поезда в Северной Каролине.

Трамп пообещал наказать всех виновных и остановить взлёт преступности и политического насилия, которые накрывают США.

Теперь же состоялось уже третье обращение.

Накануне вокруг него муссировались самые разные слухи.

В конгрессе обсуждали перспективы ввязывания Америки в новый конфликт — на этот раз с Венесуэлой. Антивоенно настроенные лидеры мнений среди республиканцев вроде Такера Карлсона тут же спешно запустили кампанию давления, используя все имеющиеся у них связи в Белом доме.

И это могло возыметь эффект — нельзя исключать, что речь в последний момент переписали, убрав оттуда упоминания как Венесуэлы, так и Украины.

Вместо них Трамп посвятил своё обращение к нации попыткам переложить ответственность за все накапливающиеся проблемы внутри США на своего предшественника в лице Джо Байдена, а также обещаниям в 2026 году сделать жизнь американцев полегче.

Впрочем, такая риторика не очень-то помогает — скажем, в последних опросах доля одобряющих экономическую политику нынешней администрации упала до рекордно низкого уровня в 33%. Американцы уже скорее винят Трампа, а не Байдена в негативных тенденциях, с которыми сейчас сталкиваются США.

Уровень безработицы на американском рынке труда приблизился к 5%, это максимальные значения со времён пандемического кризиса. Крупные корпорации массово сокращают персонал из-за непредсказуемости в ближайшем будущем с тарифами и угрозой рецессии. К тому же активно внедряется искусственный интеллект, который буквально «убивает» многие рабочие места начального уровня, предназначенные для молодёжи.

Инфляция внутри США вновь стала расти — играет отложенный эффект тарифов Трампа, которые только сейчас начали сказываться на карманах американцев. Раньше компании выкручивались из ситуации за счёт заранее сформированных запасов импортных товаров и сырья, но они подошли к концу. Теперь уже приходится закупать за рубежом всё необходимое американской экономике с наценкой в 20–40% из-за введенных президентом пошлин.

Торговые войны привели и к резкому росту числа банкротств, особенно среди крупных корпораций в США. Статистика за 2025 год станет наихудшей за более чем десятилетие. Не спасает ситуацию даже снижение ключевой ставки ФРС, хотя оно как минимум позволит кредитоваться на более выгодных условиях и сделает ипотеку доступнее для американцев.

К тому же всё больше инсайдеров распродают акции технологических гигантов США, опасаясь скорого коллапса пузыря ИИ, повторив сценарий с доткомами в 2000 году.

Надутый пузырь размером в триллионы долларов держится на инвестициях буквально нескольких технологических корпораций. В то время как ключевые ИИ-стартапы в США вроде OpenAI хоть имеют оценочную капитализацию в сотни миллиардов долларов, но до сих пор толком не приносят никакой прибыли.

Канарейкой в шахте может стать оказавшийся на грани краха IT-гигант Oracle, чьи владельцы из семьи Эллисонов тесно связаны с Трампом.

Долги корпорации превышают 110 миллиардов долларов, остающиеся деньги на руках она тратит на строительство всё новых дата-центров под залог уже имеющихся. Падение Oracle может стать аналогом коллапса банка Lehman Brothers в сентябре 2008 года, который спровоцировал мировой кризис.

Усугубляет экономические проблемы в США и возможная эскалация вокруг Венесуэлы.

Внутри команды Трампа явно продолжает царить сильнейший раскол — ястребы вроде Марко Рубио требуют уже начинать операцию по смене режима, изоляционисты опасаются последствий. А они могут быть самыми негативными — скажем, взлёт цен на топливо на внутриамериканском рынке, который всегда чувствителен к внешним шокам. А также гуманитарный кризис с притоком мигрантов в США.

Подавляющее большинство американцев — порядка 70% — выступают против вторжения в Венесуэлу. Разыграть карту «маленькой победоносной войны» тут вряд ли получится.

Хоть Рубио и очень хочет это сделать — ведь ему нужно наработать портфолио для будущей политической карьеры и президентской кампании в 2028 году и позднее. Но он играет с огнём, рискуя обрушить как свою репутацию, так и президентство Трампа.

Тем временем демократы в конгрессе настроены резко против эскалации противостояния с Венесуэлой и даже угрожают устроить военный трибунал в духе Нюрнберга, если она произойдёт. Это уже работа на раскол в стане военных, чтобы те не пришли на помощь Трампу в случае начала большой заварушки вроде волны беспорядков.

Белый дом же спешно выделяет бонусы в 1800 долларов каждому американскому военнослужащему, надеясь сохранить лояльность личного состава и не дать Демпартии устроить брожения в армейских рядах.

В следующем году команда Трампа наверняка попытается раздать деньги и всем американцам, как это уже было в период пандемии. Хоть любой такой «аттракцион невиданной щедрости» грозит усугубить инфляционный кризис. Но приходится подкупать избирателей в преддверии очень сложных для республиканцев промежуточных выборов в конгресс.

В своей речи Трамп пообещал сделать 2026 год настоящим праздником американизма.

Весной и летом будут проходить бесконечные фестивали, посвящённые 250-летию со Дня независимости США. Заодно состоится и второй в американской истории чемпионат мира по футболу. Собственный 80-летний юбилей в июне отметит и сам глава государства. К торжествам он хочет понастроить много нового в Вашингтоне, включая бальный зал в Белом доме.

На такой высокой ноте Трамп и хочет провести следующий год, а затем триумфально двинуться на выборы в конгресс.

Правда, красивую заготовленную картинку, как всегда, могут омрачить коррупционные скандалы, а без них в США редко обходится, ухудшающаяся обстановка в экономике и сильнейший раскол общества. Те же демократы наверняка будут проводить бесконечные протесты, лишь бы сорвать проведение любых официальных мероприятий, которыми заведует Трамп.

Так что нынешнее обращение президента США можно охарактеризовать как предвыборную речь в условиях холодной гражданской войны, которая в любой момент грозит перейти в острую фазу.

Америка балансирует на грани серьёзных внутренних катаклизмов. Венесуэльский кризис может спровоцировать потрясения во всём Западном полушарии. А уж повестка поддержки Украины на этом фоне точно отходит на третий план.