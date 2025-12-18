Великобритания столкнулась с серьезным дипломатическим и экономическим ударом: администрация Дональда Трампа заморозила реализацию масштабного американо-британского соглашения, известного как Tech Prosperity Deal.

Пакт, заключённый во время государственного визита президента США в Лондон в сентябре уходящего года, должен был стать новым этапом «особых отношений» между двумя странами и принести экономике Соединённого Королевства миллиарды инвестиций.

С момента прихода к власти Трампа двусторонние отношения между Штатами и Великобритании неоднократно подвергались серьезным проверкам на прочность.

Хотя изначально власти двух стран убеждали всех в глубине «особых отношений», а также приверженности общей безопасности и процветанию.

Несмотря на громкие заявления, за неполный год союз между британцами и американцами скорее напоминал о конкуренции между двумя государствами, чем о единстве.

«Новая золотая эра»

Изначально соглашение представляло собой крупнейший в истории двусторонний технологический альянс.

Благодаря сделке планировалось объединить усилия Британии и США в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые технологии, разработка лекарств, энергетика и «чистое» ядерное производство.

Компании-гиганты Microsoft, Google, NVIDIA, OpenAI, CoreWeave и Salesforce пообещали вложить в британскую экономику более £31 млрд. Так, Microsoft планировала инвестировать £22 млрд в создание крупнейшего дата-центра страны и суперкомпьютера нового поколения, а Google — £5 млрд в развитие исследований и инфраструктуры ИИ.

Особые надежды правительство Кира Стармера возлагало на северо-восток Англии — регион, где должно была появиться особая экономическая зона для проектов, связанных с искусственным интеллектом, «AI Growth Zone» c потенциальным созданием до 5 000 рабочих мест и привлечением десятков миллиардов частных инвестиций.

Министр технологий Лиз Кендалл тогда называла сделку «новой золотой эрой британской науки и инноваций», а премьер-министру виделась в ней «трансформация поколений».

Вашингтон нажимает на тормоз

Однако спустя всего несколько месяцев после громких заявлений Белый дом решил приостановить исполнение сделки.

Как сообщили в New York Times и The Guardian, причиной стали разногласия по поводу снятия барьеров в переговорах по торговой сделке.

Администрация Трампа возмущена тем, что Лондон продолжает взимать digital services tax — двухпроцентный налог на доходы крупных IT-компаний, таких как Amazon, Apple и Google.

Этот сбор приносит британскому бюджету около £800 млн в год, но вызывает раздражение у Вашингтона, который считает его дискриминационным.

Кроме того, США недовольны жесткими санитарными стандартами Британии, которые мешают поставкам американской аграрной продукции — в частности, говядины и курицы, обработанных хлором или гормонами роста.

Эти условия давно являются яблоком раздора и напоминанием о дебатах времён Brexit, когда британцы опасались открытия рынка для «хлорированной курицы».

Как отметил один из источников в британском правительстве, «американцы ведут жесткие переговоры — это часть игры». В кулуарах признают, что Вашингтон использует заморозку сделки как инструмент давления, требуя уступок по торговым вопросам.

Удар по Стармеру

Для премьер-министра Стармера решение Трампа стало серьезным ударом.

Замороженная сделка являлся одной из ключевых внешнеэкономических инициатив правительства лейбористов, символом того, что страна может остаться важным игроком в технологической гонке после Brexit.

Глава правительства лично принимал Трампа в Виндзорском замке, предоставив ему беспрецедентные почести — американский лидер стал первым президентом США в современной истории, которому дважды были оказаны королевские почести. Сперва его принимала Елизавета II, а сейчас уже Карл III принял с государственным визитом второй раз.

На совместной пресс-конференции стороны говорили о «новой эре англо-американского партнерства», с акцентом на доминирование в сфере искусственного интеллекта.

Теперь же сделка, которую называли «инвестиционным трамплином XXI века», превратилась в источник политического смущения.

Оппоненты Стармера уже обвиняют правительство в том, что оно не сумело защитить национальные интересы и переоценило готовность Вашингтона к равноправному сотрудничеству.

Подход Трампа

Решение заморозить соглашение вписывается в привычный для Дональда Трампа подход: жесткая торговая тактика и использование экономических рычагов для достижения политических целей.

Он уже не раз угрожал тарифами в адрес стран, сохраняющих цифровые налоги, и требует, чтобы союзники обеспечивали «честные условия торговли» для американских корпораций.

По сути, Вашингтон дал Лондону выбор — или открыть рынок для американских товаров и пересмотреть налоговую политику, или остаться без миллиардных инвестиций в технологии и инфраструктуру.

Срыв Tech Prosperity Deal способен обойтись Британии дорого.

Потеря запланированных вложений — это не только упущенные возможности для регионов, но и задержка в развитии национальных ИИ‑проектов, квантовых вычислений и медицинских исследований.

Особенно уязвимыми могут оказаться небольшие инновационные компании, рассчитывавшие на приток американского капитала и совместные программы с NVIDIA или OpenAI.

Губительная неопределенность

Тем не менее, в Лондоне предпочитают сохранять сдержанный тон. В британском правительстве говорят, что «особые отношения» с США остаются прочными, а переговоры продолжатся уже в январе.

Министр торговли Питер Кайл недавно посетил Вашингтон, где обсуждал не только будущее сделки, но и тарифы на виски, сталь и редкоземельные элементы.

Безусловно, пока рано констатировать окончательный провал сделки: стороны, вероятно, лишь повышают ставки в попытке выторговать преференции.

Однако для британского бизнеса эта неопределенность губительна — компании не могут закладывать в свои стратегии американское финансирование, что наносит ощутимый репутационный удар по правительству.

История технологического соглашения между США и Великобританией наглядно показывает, насколько хрупкими могут оказаться громкие политические обещания, когда речь заходит о реальных экономических интересах.

Для Трампа приоритетом остаётся защита американских корпораций и аграрного лобби. Для Стармера — сохранение внутренней поддержки и демонстрация, что Британия может быть центром инноваций.

Однако без реального прогресса в торговых переговорах и пересмотра спорных положений — цифрового налога и санитарных норм — «золотая эра» технологий, о которой говорили летом, рискует так и остаться красивым лозунгом.