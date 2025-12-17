Дональд Трамп в очередной раз привлек внимание к венесуэльскому вопросу.

Иван Шилов ИА Регнум

На этот раз президент «свободного мира» заявил о тотальной блокаде всех санкционных нефтяных танкеров, входящих и выходящих из Венесуэлы.

Попутно объявил венесуэльское руководство иностранной террористической организации (как будто мер против мифического «Картеля Солнц» было мало), а также сообщил, что Боливарианская республика полностью окружена «крупнейшей армадой, когда-либо собиравшейся в истории Южной Америки».

Армаду обещают увеличивать до тех пор, пока Венесуэла не вернет Соединенным Штатам всю нефть, землю и другие активы, которые ранее «были украдены».

Дополнительно наркотический опиоидный анальгетик фентанил, породивший в США эпидемию наркомании, был объявлен Белым домом оружием массового поражения — правда, о данном факте с высоких трибун почему-то предпочли громко не говорить.

Говорит ли все происходящее об очередной эскалации в Карибском бассейне? Давайте разбираться.

«Тотальная», но не совсем

Многие СМИ начали писать о том, что американская администрация устроила тотальную блокаду в Карибском бассейне. Однако есть нюанс

Американцы планируют охотиться именно на танкеры, которые уже находятся под санкциями США. Как сообщают отдельные источники в запрещенных соцсетях, таковых всего процентов 40% от числа тех, кто бороздит тамошние воды с венесуэльской нефтью на борту.

Логичным образом всевидящее око американского «Большого брата» направлено на танкеры, связанные с Ираном, Китаем, Кубой, Россией и прочими официальными врагами. Однако деятели, перевозящие венесуэльскую нефть в американских интересах, а также представители отдельных европейских компаний от блокады пострадать вроде бы не должны (но это не точно).

Для демонстрации серьезности намерений некоторое время назад уже был захвачен венесуэльский танкер, направляющийся на Кубу, что явно намекает, что и в этот раз бить будут по «обычным подозреваемым». Которые и без того знают об угрозе и имеют запасные варианты на такой случай.

Куба, например, получает топливо и от мексиканских властей, но о проблемах на данном треке пока не слышно.

Тем не менее, объявленная блокада оставляет большой простор для манёвра.

Например, для угроз европейским партнерам, с которыми отношения не слишком хорошо складываются. Или даже — представителям американского нефтяного бизнеса, до сих пор зарабатывающего в регионе, и составляющего активы группировок Демократической партии.

Опять в террористы

Что касается объявления правительства Николаса Мадуро иностранной террористической организацией, то в данном случае скорее всего имеется в виду статус FTO (Foreign Terrorist Organization), предполагающий угрозу безопасности США.

Он необходимый именно для юридических нюансов при оправдания потенциальных мер против вражеского государства или организации. Так, применение к ним вооруженной силы рассматривается не как война, требующая согласия законодателей, а как контртеррористическая операция.

Такой статус уже не охватывает борьбу с финансированием терроризма, но в случае с Мадуро этого и не требуется — все санкции такого рода против его команды ввели уже очень давно.

Тем не менее, против других правительств Штаты ранее таких мер не вводили, хотя для особых и скандальных мер подобное никогда не требовалось.

Ключевым в данном случае является быстрое конструирование «законных оснований» для действий американских войск в Карибском бассейне.

Оружие почти массового уничтожения

15 декабря на сайте Белого дома появилась информация о том, что фентанил (а заодно и его прекурсоры, т.е. исходные материалы для синтеза вещества) признается оружием массового уничтожения.

Это объясняют тем, что по своему составу фентанил ближе к химическому оружию, чем к наркотику. Два миллиграмма вещества, как пишут американские чиновники, уже представляют собой смертельную дозу.

Далее упомянуто, что вещество распространяют организации, признанные террористическими — с помощью чего финансируют свою деятельность.

Названий организаций не упомянули — только то, что это «два картеля», постоянно вступающие в противоборство между собой. Судя по всему, имеются в виду мексиканские картели Синалоа и «Новое поколение Халиско».

В чем тут связь с венесуэльским вопросом?

Дело в том, что данное изменение статуса вещества также касается прежде всего внутреннего законодательства США и является выражением новой Стратегии национальной безопасности.

Документ предполагает приоритет летальных действий над правоохранительными, делая борьбу с наркоторговлей в большей степени военной, а не юридической сферой. А значит, расширяется масштаб для маневра во всех вопросах, где фигурирует Пентагон и наркотрафик.

Правда, от такой переквалификации фентанила в данном случае могут пострадать скорее китайские компании, на чьих кораблях прекурсоры для фентанила поступают в Мексику.

Но знакомая риторика про оружие массового уничтожения (на этот раз правда без визуализации в виде пробирки в ООН) может использоваться и в другом ключе.

Земли — американцам, нефть — тоже им

Отдельного внимания заслуживают слова из заявления Трампа о том, что Венесуэла украла «нефть, земли и прочие активы».

В данном случае президента США мало кто понял, так как после масштабной национализации, которая прошла еще в 2007 году, после прихода к власти Уго Чавеса, американские нефтяные компании остались работать в Венесуэле, вошли в долю с государственной компанией PDVSA, и неплохо пополнили отдельные карманы представителей американских же политических группировок.

Это ведь не Куба, где национализация повлекла за собой полную конфискацию американских активов на Острове свободы. Chevron и Exxon Mobil вполне себе продолжали работать в Венесуэле — и продолжают по сей день.

Напоминание об активах кампаний из США в этой южноамериканской стране вполне могут быть сделаны для того, чтобы их услышали акционеры данных компаний — в том числе враги Трампа из обеих партий.

И сделали соответствующие выводы.

Может, сменили бы расклад по получению прибыли, может, подключились бы к давлению на Китай, чьи компании также работают на венесуэльских месторождения. Ведь их экономическая деятельность обеспечивает доходы бюджету Венесуэлы, что отныне может быть приравнено к финансированию терроризма.

Угроза про «возвращение земли» вписывается в концепт угроз нефтяникам — и теневым, которые работают на шельфе и землях непризнанного региона Эссекибо, и те, кто действуют там в обход команды Трампа.

Таким образом, Трамп в одном выступлении скоординировал пул угроз для разных лиц — правительства Мадуро, китайского бизнеса, Демократической партии, американских нефтяников.

Есть ли в этом смысл? Да.

Добейте выживших!

Угрозы Дональда Трампа прозвучали на фоне прошедших слушаний в американском конгрессе.

Предметом рассмотрения стал один из ударов американских военных по одной из нарколодок в Карибском бассейне, в ходе которого был дан приказ добить выживших.

Как сообщают представители Демократической партии, глава Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио не предоставили ни одного разведывательного материала, который хотя бы приблизился бы по уровню к любым другим брифингам, которые прошли по Украине, Китаю или чему-либо еще.

Кроме того, Хегсет заявил, что видео совершенно секретное и общественности его показывать никто не собирается.

Такой поворот дел уже грозит Трампу и Хегсету потенциальным импичментом — и вряд ли демократы упустят шанс использовать это в контексте внутренней политической борьбы.

Республиканцам же необходимо забить информационное поле собственной повестке и оправдать все неудобные действия в Карибском регионе, пригрозив всем и сразу.

Чем они сейчас — через Трампа — и занимаются.