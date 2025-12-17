Научное сообщество США сотрясла шокирующая новость. Знаменитый физик португальского происхождения, профессор Массачусетского технологического института (MIT) Нуну Филипе Гомеша Лоурейру был найден в собственном доме с множественными огнестрельными ранениями.

Иван Шилов ИА Регнум

Несмотря на то, что дело пока находится только на стадии предварительного расследования, домыслов вокруг него уже возникло немало.

Заговорили в том числе о том, что смерть Лоурейру является звеном цепочки убийств с политической подоплекой, захлестнувших США в последний год.

Восходящая звезда

К моменту прихода в MIT в 2016 году профессор Лоурейру успел сделать себе имя в академической среде.

Получив образование в родной Португалии, он долгое время трудился в институте ядерного синтеза в Лиссабоне, однако параллельно поработал и в крупнейших научных центрах Великобритании — в частности, в Принстонской лаборатории физики плазмы и Калхэмском центре термоядерной энергии.

Лоурейру стал автором нескольких прорывных научных работ в области ядерной физики.

Приглашение в MIT — ведущий инженерный университет не только США, но и мира — он воспринял как признание заслуг перед научным сообществом, и с двойным усердием принялся развиваться в отрасли.

И менее чем за десять лет проделал путь от приглашенного доцента до директора Центра науки о плазме и термоядерном синтезе MIT; стал главой одного из крупнейших «опорных» лабораторных центров университета, на тот момент едва достигнув возраста 45 лет.

При всех явных академических успехах Лоурейру не стал жертвой «звездной болезни» — хотя, по заявлениям его близких, и стоял «на две головы выше» других сотрудников MIT.

Скорее наоборот — профессор вел тихую жизнь и не конфликтовал с окружающими. Был на хорошем счету на работе и пользовался уважением студентов и подчиненных (коих у него было не менее 250 человек).

Тем страшнее для местного научного сообщества стала новость об убийстве.

Последовавшие комментарии следствия лишь усилили шок.

Тайны следствия

Характер выявленных ран свидетельствовал: нападавший сделал всё, чтобы шансы его спасения были минимальными. Бросалось в глаза и то, что замок на двери не был взломан, а в комнате не наблюдалось следов борьбы. По всем признакам выходило, что ученый был знаком со своим убийцей и пустил его домой добровольно.

Но кто именно посещал профессора в тот злополучный вечер, всё еще остаётся загадкой.

Довольно скоро в деле появился еще один любопытный поворот: когда в сеть утекла часть переписок с телефона погибшего.

Выяснилось, что Лоурейру тайком вел закрытые аккаунты и блоги в нескольких крупных социальных сетях, где выступал с подчеркнуто произраильских позиций, в том числе поддерживал блокаду ЦАХАЛ сектора Газа и удары по Ирану; радовался ликвидации генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы и сетовал о безрезультатном ударе израильской авиации по членам Политбюро ХАМАС в Катаре в сентябре 2025 года.

Впрочем, следствие не спешит подтверждать, что немногочисленные заметки были написаны Лоурейру. Справедливо полагая, что зайти в поддельный аккаунт на телефоне профессора вполне мог и его убийца, чтобы запутать следствие и разжечь дополнительную полемику вокруг фигуры.

Аналогичную позицию транслирует и MIT, мотивируя ее тем, что Лоурейру ни разу не был замечен в навязывании окружающим произраильских нарративов. Скорее наоборот, щепетильный ученый не поощрял «политические пересуды» в рабочее время и мягко журил сотрудников, которые пытались делать свои взгляды на ближневосточную политику достоянием общественности.

О том, что заметки могут быть подложными, косвенно свидетельствует и то, что стиль изложения в них резко контрастирует с тем, как обычно изъяснялся Лоурейру. Речь местами выглядит бедной, а по тексту встречаются грамматические ошибки.

Так или иначе, дело об убийстве Лоурейру быстро было взято на особый контроль ФБР.

Стрельба в университете

За несколько дней до трагедии схожий инцидент произошел в Брауновском университете (менее 100 км от MIT).

Неизвестный поздно вечером проник в здание учебного заведения и открыл стрельбу на экзаменационной консультации профессора Рэйчел Фридберг, которая ранее преподавала в Еврейском университете в Иерусалиме. В результате нападения погибло два человека, еще несколько получили тяжелые ранения.

Профессор Фридберг при этом отделалась испугом. Задержать стрелка по горячим следам правоохранителям не удалось.

И MIT, и Брауновский университет объединяет общая черта: оба учебных заведения известны своей свободой слова и лояльностью к студенческому самовыражению, что сослужило дурную службу в контексте палестино-израильского конфликта.

С началом операции в секторе Газа студенческий и преподавательский коллективы раскололись на лагеря, а число столкновений между враждующими фракциями возросло в несколько раз.

Попутно якобы появились и закрытые сообщества, искавшие способы «соразмерно ответить» на разгул «неправильных» суждений в ключевых американских университетах.

На этом фоне по углам стали судачить, что и покушение на Фридберг, и убийство Лоурейро являются звеньями одной цепи и могут быть реакцией «отдельных отщепенцев» на поддержку США внешнеполитического курса Израиля.

Впрочем, пока не задержаны нападавшие ни по одному из эпизодов, это остается только на уровне домыслов. Американские силовики не слишком щедры на комментарии.

Израильские власти также пока предпочитают не комментировать убийство Лоурейру. Как и возлагать ответственность на «агентов Ирана» — как это было, например, в случае со случившимся на днях терактом на пляже в Сиднее. То ли давая возможность ФБР завершить первичное расследование, то ли не желая лишний раз бросаться скоропалительными обвинениями.