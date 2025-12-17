14-15 декабря в Берлине прошли переговоры между спецпосланниками Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером с одной стороны и украинской делегацией, возглавляемой главой киевского режима Владимиром Зеленским, с другой.

Global Look Press

В последний день переговоров в немецкой столице появилась и группа поддержки Зеленского в лице ряда лидеров стран — членов ЕС.

И по итогам этих переговоров стороны излучают оптимизм.

«Думаю, сейчас мы ближе к цели, чем когда-либо, и посмотрим, что мы сможем сделать», — заявил президент США Дональд Трамп. Представители его администрации в интервью журналистам говорят о том, что «90% вопросов решены». Зеленский же уверяет, что мирный план практически готов и будет представлен России в течение нескольких дней.

«Теперь только от России зависит, удастся ли достичь перемирия до Рождества», — вторит ему канцлер ФРГ Фридрих Мерц. И в числе других европейских лидеров презентовал план американо-европейских гарантий безопасности Украины, который якобы нашел одобрение в Вашингтоне.

Этот план подразумевает сохранение у Украины 800-тысячной армии (то есть уровень милитаризации примерно на уровне северокорейского), размещение на Украине «многонациональных сил» (то есть дислокацию войск НАТО на украинской территории), восстановление Украины за счет России, а также обязательства оказать всестороннюю поддержку киевскому режиму в случае российского нападения.

При этом Зеленскому нужны не просто гарантии за подписью европейских лидеров и Трампа. «Мы рассчитываем на пять документов. Некоторые из них касаются гарантий безопасности: юридически обязательных, то есть принятых и одобренных конгрессом США», — заявил он.

Гарантии без инфраструктуры

Логика киевского режима понятна.

Во-первых, принятые и одобренные конгрессом США законопроекты могут быть отменены только самим конгрессом (в отличие от президентских указов, для отмены которых понадобится лишь росчерк пера действующего на тот момент главы государства).

Во-вторых, конгресс в целом настроен более проукраински и антироссийски, нежели прагматичный Белый дом (в доктрине нацбезопасности которого Москву ни разу даже не назвали угрозой). Поэтому Киев и Брюссель могут надеяться, что конгрессмены разработают такие варианты гарантий, которые гарантируют вступление США в войну против России.

В Кремле ко всем вышеобозначенным проявлениям оптимизма относятся без комментариев. «Мы пока не видели газетные публикации, реагировать на газетные публикации мы не будем. Текстов пока не видели, когда увидим — будем анализировать», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Российские эксперты же говорят о том, что, во-первых, разработанный план гарантий Москва отвергнет. «Там нет ни слова про гарантии для России. Хотя изначально специальная военная операция началась потому, что Россия не получила достаточных гарантий безопасности и непревращения Украины в плацдарм НАТО», — объясняет ИА Регнум глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

В целом, по его словам, европейские гарантии безопасности являются для нас практически по всем пунктам неприемлемыми. Но это не означает, что Россия против гарантий как таковых.

«Возможно, была договоренность с американцами о том, что будут те гарантии, которые Трамп применял в отношении других стран. Гарантии того, что США в случае возобновления боевых действий впишутся в конфликт не столько войсками, сколько поставками вооружений. И мы бы могли пойти на какой-то сценарий, но не на размещение западной инфраструктуры», — продолжает Клинцевич.

Поэтому вопрос о гарантиях безопасности входит в те самые 10%, о которых не договорились. Туда же входит и второй пункт — территориальный.

По нему прогресса вообще не было.

Без признания будут трупы

Вопрос гарантий — при всей его важности и нужности — является вторичным по сравнению с территориальным.

Москва не случайно ведь настаивает не просто на полном освобождении всех своих новых областей, когда-то бывших украинскими территориями (то есть не только ДНР, о чём заявил в интервью американцам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков), но и об их признании российскими.

Это нужно в том числе и для того, чтобы западные «гарантии безопасности» Украины не создали юридическую коллизию, в рамках которой нападение киевского режима на ту же ДНР будет рассматриваться западными партнерами как попытка Киева восстановить территориальную целостность, а ответные шаги Москвы — как агрессия, активирующая режим гарантий.

А значит, исполнение гарантий приведет к самой настоящей третьей мировой войне, и оговорка украинской переводчицы о том, что «безопасность на Украине будут обеспечивать трупы НАТО и ЕС», становится пророческой.

Казалось бы, вопрос о признании — это путь в никуда. Согласно украинской конституции, территориальное устройство страны может меняться только через референдум. И если Зеленский вынесет на референдум положение о выходе из состава Украины пяти бывших территорий, то население проголосует против.

Однако Россия номинально и не требует признания Киевом новых территорий российскими — это должны сделать лишь Европа и США (которые дают гарантии). От Киева требуется лишь вывести войска.

Причем Москва видит этот вывод не просто ключевым, а стартовым моментом для движения в переговорном вопросе. Доказательством серьезности намерений Киева. И сейчас она действует исходя из того, что этих доказательств не будет.

«Вывод украинских войск с Донбасса был предварительным условием для перемирия. Украина от этого отказалась, а значит, атаки на энергосистему Украины продолжаться, со всеми вытекающими последствиями», — объясняет ИА Регнум бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По сути, Россия продолжает зимнюю кампанию, подразумевающую как уничтожение украинской инфраструктуры, так и освобождение территорий.

Вопрос лишь в том, как дальше продолжать переговорный процесс? Берлинская встреча четко показала, что киевский режим и европейцы ни на какие уступки идти не готовы. А значит, рассчитывать на какой-то успех в будущем тоже не приходится. «Все попытки договориться с теми, кто войну воспринимает как единственную возможность удержать свою власть, бессмысленны и контрпродуктивны. Легкого решения по Украине быть не может. Все усилия нужно направить на демонтаж режима», — уверен Килинкаров.

По его мнению, работать на Украине нужно с теми, кто имеет желание и возможности для поисков компромиссов. Даже там, где их трудно найти.

Вопрос лишь в том, где их найти, таких желающих и обладающих возможностями?

Причем, судя по всему, искать их будет не только Россия, но и Соединенные Штаты, которые тоже устали от украинско-европейского поведения и саботажа дипломатического процесса.

«Переговоры в Берлине привели к очевидному пониманию того, что конкретно Зеленский и те силы в Европе, на которые он опирается, вся эта так называемая «коалиция желающих», являются, по сути, нерабочими элементами этой сделки», — считает украинский политтехнолог Михаил Павлив.

А значит, их нужно из сделки выводить. Но если в отношении ЕС это сделать сравнительно просто — Москва и Вашингтон просто не посадят представителя Евросоюза за переговорный стол — то с киевским режимом сложнее. Представитель Украины должен будет поставить свою подпись под мирным договором. Зеленский, очевидно, ее ставить вряд ли будет — и тогда Штатам придется заниматься его заменой на другого, более послушного главу государства.