Боевики запрещенной группировки ИГИЛ* попытались совершить нападение на американо-сирийское военное заседание в городе Пальмира, в результате чего погибло несколько военнослужащих.

Иван Шилов ИА Регнум

Теракт вновь вынес на передний план вопрос о неспособности Дамаска окончательно купировать угрозу со стороны радикалов. И что важнее — попутно нанес ущерб репутации новых «сирийских безопасников».

Первые новости о стрельбе в Пальмире появились на местных ресурсах еще 13 декабря. Тогда сообщалось, что совместный американо-сирийский военный патруль попал в засаду «неизвестных лиц» неподалеку от Пальмиры.

В результате несколько солдат получили ранения и были эвакуированы вертолетами. Прибывшие на место столкновения силы оперативно оцепили район.

Спустя несколько часов Пентагон выступил с официальным комментарием о произошедшем, которым полностью изменил картину ситуации.

Согласно рапорту американцев, реальной целью террориста-одиночки был не патруль, а военные чины Сирии и США, собравшиеся на совещание в Пальмире для координации контртеррористической операции против ИГИЛ*.

Нападавший попытался проникнуть в конференц-зал, но был остановлен солдатами 1-й эскадрильи 113-го кавалерийского полка для проверки документов. Перенервничав он открыл огонь и, получив ранение, совершил самоподрыв.

В результате теракта погибло двое американских военнослужащих и гражданский переводчик-сириец.

Профессиональный перебежчик

Личность нападавшего установили в тот же день. Им оказался Тарик Сатуф Аль-Хамад — сотрудник сирийской «Службы общей безопасности» (СОБ).

Эта структура изначально являлась «внутренней контрразведкой» движения Хайят Тахрир аш-Шам* (ХТШ*). После триумфа вооруженной оппозиции она была преобразована в оперативное подразделение правоохранительных органов нового правительства. В итоге СОБ получил функционал, схожий с задачами американской Нацгвардии — в том числе охрану важных мероприятий.

Проведенная по запросу США проверка биографии Аль-Хамада открыла нелицеприятную сторону его жизни: последние десять лет тот состоял в рядах ИГИЛ*. Причем присоединился к группировке добровольно и оставался приверженцем радикальных идей вплоть до смены власти в Сирии.

Когда стало ясно, что реставрация «террористического халифата» новыми властями не планируется, Аль-Хамад спешно переехал в Идлиб, где вступил в СОБ. Документы с прошлого места жительства он предусмотрительно уничтожил — соврав, что они пропали «в пожаре революции».

На злополучной встрече в Пальмире Аль-Хадад также присутствовал в качестве охранника. И имел возможность посещать охраняемые помещения. На это, по всей видимости, и рассчитывали мобилизовавшие его радикалы.

Однако в дело вмешался случай: в последний момент Пентагон усилил меры безопасности и запретил пускать во внутренние помещения охранников без специальных документов. Не знавший о переменах боевик растерялся и выдал себя.

Лишь благодаря этой случайности удалось избежать больших жертв.

Черный анклав

Происшествие в Пальмире вновь привлекло внимание к обстановке внутри Сирии, в том числе поставило вопрос об успешности кампании по борьбе с местными радикалами.

Несмотря на то, что «террористический халифат», возникший на территориях Сирии и Ирака в середине 2010-х годов, к концу 2025 года де-факто перестал существовать, радикальные подпольщики по-прежнему находят способ досаждать новому правительству.

Основные силы террористов (согласно оценкам Пентагона, до двух тысяч человек) разбросаны по опорным базам в пустыне Бадия аш-Шам (восточная часть провинции Дейр-эз-Зор, ближе к иракской границе).

У группировки также остаются подпольные ячейки и сочувствующие им в крупных городах, включая столицу — что позволяет радикалам наносить правительству неожиданные удары. Более того, в тюрьмах Сирии (часть которых контролируют курды, а не официальный Дамаск) содержится порядка 26 тысяч приверженцев террористов, что может служить потенциальным источником подпитки группировки.

Новое сирийское правительство пытается бороться с «Черным анклавом», однако не располагает достаточными средствами для проведения наступательных операций. Рассчитывать на помощь соседей, в частности Ирака и Иордании, также не приходится. Багдад и Амман заняты внутренними проблемами и не спешат выручать сирийское временное правительство.

Конечно, помощь Дамаску продолжают оказывать Штаты: например, вечером 13 декабря американские истребители нанесли удары по пустыне Бадия аш-Шам и сбросили осветительные боеприпасы над городом Пальмира. Однако это стоит считать скорее демонстрацией флага: серьезных потерь от американского налета боевики не понесли.

Более того, Вашингтон практически прямым текстом заявляет, что не будет бороться с местным бандподпольем вместо центральных властей. Вполне в духе новой Стратегии национальной безопасности США.

Однако наибольшей проблемой для Дамаска — в свете событий последних дней — стала не столько очередная активизация радикалов, сколько брожения в тылу. Участие бойца СОБ в теракте на стороне ИГИЛ* вызвало волну пересуд о нелояльности «карманной контрразведки» кабинета аш-Шараа.

Разговоры эти, к слову, не лишены оснований.

Костяк СОБ составляют выходцы из ХТШ* и других запрещенных группировок (часть из которых в прошлом состояла в альянсе с ИГИЛ*) — формально раскаявшиеся и перевоспитавшиеся, но на деле сохранившие интерес к концепции «халифата».

За прошедший год бойцы СОБ неоднократно «светились» в ходе алавитских и друзских погромов, причем часто позируя с символикой ИГИЛ*; выказывали поддержку иностранным боевикам во время гонений на Фиркат Аль-Гураба*.

Внешние консультанты неоднократно советовали Дамаску «приструнить» СОБ и на корню пресечь распространение деструктивных идей. Однако исполнено было с точностью до наоборот: в рамках реформы органов безопасности, инициированной переходным правительством в начале 2025 года, СОБ остался фактически независим от Аппарата безопасности и существовал по принципу «государство в государстве» — со своими авторитетами и идеологией.

Работу СОБ (включая отбор кадров и их распределение по городам) курируют приближенные к президенту переходного периода Ахмеду Аш-Шараа лица — в том числе вчерашние авторитетные подпольщики. Это вызывает беспокойство у Вашингтона — не поднимет ли окрепшая СОБ руку на вчерашнего соратника?

Дамаск пока склонен драматизировать ситуацию. Любые заявления о неблагонадежности СОБ отклоняются сирийскими властями как «домыслы». С другой стороны, кулуарная работа по нейтрализации внутренних угроз вполне может идти — тем более что в прошлом аш-Шараа уже справлялся с фрондой внутри вооруженной оппозиции (низвергнув своего компаньона Абу Марию Аль-Кахтани) и, по всей видимости, рассчитывает победить ее тем же способом и в этот раз.

* Террористическая организация, запрещена в РФ