Введение в оборот единой европейской валюты в Болгарии, скорее всего начнётся, когда страна не будет иметь ни полноценного государственного бюджета на 2026 г., ни постоянного правительства.

Global Look Press

Такой вывод можно сделать по итогам событий в Народном собрании (парламенте) республики, разыгравшихся 11 декабря 2025 года.

На этот день было запланировано рассмотрение очередного (шестого) вотума недоверия правительству во главе с Росеном Желязковым, представляющего партию ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»).

Мало что предвещало успех оппозиции, но вдруг фракция «Есть такой народ» (ЕТН), входящая в правящую коалицию, неожиданно запросила 30-минутный перерыв в заседании.

В эти полчаса премьер-министров Желязков собрал экстренный брифинг, на котором сообщил о желании уйти в отставку.

Что конкретно заставило кабинет министров самораспуститься вероятно когда-нибудь предстоит установить историкам.

Лидер ГЕРБа, экс-премьер и теневой правитель Болгарии последнего времени Бойко Борисов заявил, что правительство ушло в отставку его настоянию. Дескать, причиной тому была неконструктивная критика оппозицией и противодействие в принятии госбюджета на 2026 год.

Между тем председатель ЕТН Тошко Йорданов в одном из интервью прозрачно намекнул, что падение коалиции произошло благодаря позиции его небольшой партии. Напомним, это именно их фракция прервала заседание парламента.

17 голосов этой популистской политической силы (при 240 местах в парламенте) были действительно критически важны для сохранения кабинета Желязкова.

Правительственный кризис произошёл на фоне массовых выступлений против проекта госбюджета.

Его авторы всеми правдами и неправдами пытались сократить до 3% ВВП дефицит госказны, поскольку это является формальным условием для присоединения к зоне евро.

Наибольшее недовольство болгар вызвало существенное повышение налогового бремени. При этом на значительное сокращение расходов в части содержания чиновников кабинет Желязкова идти отказывался.

Чтобы повысить бюджетные доходы правительство планировало привлечь займы на сумму, эквивалентную 12-ти миллиардам долларов США. Это при том, в нынешнем году власти уже гасили бюджетную дыру аналогичным образом на почти такую же сумму.

Общий же размер доходной части государственного бюджета Болгарии по данным 2024 года составил менее 38 миллиардов долларов.

Глава русофильской партии «Возрождение» Костадин Костадинов характеризует данную ситуацию как «долговую спираль», смертельно опасную для страны.

«Болгария не брала на себя такой большой единовременный долг даже во время войн. Это измена. Это преступление. И всё это ради того, чтобы втянуть Болгарию в еврозону», — заявляет лидер «Возрождения».

Столкнувшись с отстрой критикой и многотысячным уличным протестом Желязков пыталось маневрировать.

Основной финансовый документ на 2026 год был отозван из парламента на доработку.

Но как показали последующие события это правительству не помогло. В итоге, единственным способом продолжить финансирование государственных расходов Болгарии в наступающем году является продление действия бюджета 2025 года.

Правда исполнять его придётся уже новому и скорее всего «служебному», то есть временному кабинету министров.

Президент республики Румен Радев 15 декабря начинает консультации с ведущими политическими силами по формированию нового исполнительного органа власти. Однако нынешняя конфигурация парламента даёт крайне мало шансов на формирование коалиции.

В этих условиях Радев должен распустить Народное собрание и назначить «служебного» премьера.

Срок полномочий последнего завершится с формированием постоянного правительства Народным собранием нового созыва. История же подобных процессов свидетельствует, что управление Болгарией «служебным» кабинетом вполне может затянуться.

Конституционные поправки, принятые парламентом в 2023 году, обязали президента делать выбор главы временного правительства из узкого круга высших чиновников. Одним из таковых является спикер Народного собрания.

Вероятно, ожидая скорого формирования «служебного» кабинета Борисов добился в октябре 2025 года замены на посту председателя парламента (где у него крупнейшая фракция) социалистки Наталии Киселовой на выдвинутую партией ГЕРБ Раю Назарян.

Очень сдержанная позиция Радева в отношении введения евровалюты превращает, казалось бы, сугубо техническую процедуру формирования временной администрации республики в политически значимое событие.

Тот же русофил Костадинов предлагает главе государства приостановить намеченное на 1 января введение евро решением Совета безопасности.

Формальным основанием этому может стать необходимость проверки деятельности ушедшего в отставку правительства. По мнению оппозиционера оно явно фальсифицировало финансовые показатели страны, подгоняя их под нормативы Маастрихтского договора (определяющие критерии членства в ЕС).

Сам же Радев неоднократно говорил, что отказ Болгарии от собственной денежной единицы может быть осуществлён лишь по решению национального референдума. Президент даже официально инициировал его проведение, но проевропейские фракции в парламенте проведение плебисцита отвергли.

Взоры всей Болгарии, а также чиновников в Брюсселе и даже в Вашингтоне в ближайшие дни будут прикованы к персоне, казалось бы, лишь церемониального главы государства (по закону Болгария — парламентская республика).

Интерес же самих болгар очевиден.

Для ЕС присоединение к зоне евро нового участника — вопрос имиджевый. Это во многом объясняет «слепоту» брюссельских чиновников в отношении сомнительных финансовых отчётов своих болгарских коллег.

Отказ же Софии в последний момент расстаться с национальной валютой левом станет для Брюсселя большим конфузом. Конфликтующая с европейскими глобалистами администрация Дональда Трампа наверняка будет стараться его использовать.

Сам же Радев американским консерваторам не чужд.

В прошлом он генерал ВВС, учился в США, не раз публично выступал с позиций традиционных ценностей, призывал к осторожной позиции в отношении событий на Украине, горячо поддерживал миротворческие инициативы Трампа.

Глава Болгарии почти открыто конфликтует с Владимиром Зеленским и дружен с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Приезжая в Софию последний гораздо больше проводит времени в администрации президента, нежели в офисе правительства.

Решится ли Радев на конфликт с Брюсселем покажут ближайшие две недели.

Отказ Болгарии от введения от евро моментально бы сделал Радева очень узнаваемой фигурой во всём мире. Это стало бы хорошим трамплином для собственного партийного проекта по истечении президентских полномочий осенью следующего года.

Однако против сценария «сбежавшей невесты» от брачного союза с евро есть ряд важных обстоятельств.

Во-первых, фактор времени — финансовая система Болгарии уже подготовлена к введению евро, а времени, чтобы безболезненно отменить реформу почти не осталось.

Во-вторых, кадровый вопрос. Чтобы отказаться от введения евро нужен такой служебный премьер и такие ключевые министры, которые будут готовы разделить с Радевым ответственность за срыв евроинтеграции.

Наконец президент рискует стать новым объектом гнева митингующей улицы, заставившей уйти в отставку Желязкова.

Методы и социальная база недавних уличных протестов в Болгарии очень напоминают идущие уже длительное время молодёжные выступления в Сербии. За ними явно стоят дирижёры из «старой» Европы, заинтересованные в приходе к власти на Балканах абсолютно управляемых политиков.

Как поступить в данной ситуации в настоящее время обсуждает ближайшее окружение президента Болгарии. Но очевидно, что решение будет приниматься не только исходя из внутриболгарских и даже европейских «раскладов», но с учётом готовности республиканской администрации США открыть «болгарский» фронт противостояния с брюссельской бюрократией.