Воскресенье, которое должно было стать днем света и радости для еврейской общины Сиднея, превратилось в одну из самых мрачных страниц в современной истории Австралии.

Иван Шилов ИА Регнум

В первый день Хануки 14 декабря 2025 года праздник был прерван автоматными очередями.

Теракт на знаменитом пляже Бонди стал самым смертоносным массовым убийством в стране со времен трагедии в Порт-Артуре 1995 года.

Это событие не просто унесло жизни невинных людей, но и поставило под вопрос эффективность системы безопасности и миграционной политики государства.

Хроника бойни

Трагедия развернулась в парке Арчер (Archer Park), прилегающем к пляжу Бонди, где собралась большая толпа для празднования мероприятия. В 18.47 по местному времени в полицию и экстренные службы поступили первые сообщения о стрельбе.

Кадры, мгновенно разлетевшиеся по социальным сетям, запечатлели ужасающую картину: двое вооруженных мужчин открыли непрерывный огонь по празднующим.

Это была не хаотичная стрельба, а целенаправленное истребление людей, пришедших отметить религиозный праздник.

Помимо огнестрельного оружия, террористы подготовили и взрывчатку. Эксперты-взрывотехники позже обезвредили на месте преступления два самодельных взрывных устройства. 15 декабря полиция сообщила об обнаружении третьего взрывного устройства в том же районе.

Среди хаоса и смерти нашлось место и настоящему героизму.

Ахмед аль-Ахмед, 43-летний торговец фруктами, совершил поступок, который, вероятно, спас множество жизней. На видеозаписях видно, как он сзади атакует одного из стрелков, сбивает его с ног и обезоруживает, пока вокруг продолжают звучать выстрелы.

На помощь пострадавшим первыми бросились волонтеры-спасатели из соседнего клуба, рискуя собой ради спасения раненых.

Лица трагедии

Атака унесла жизни как минимум 16 человек. Среди погибших оказался и один из нападавших.

Жертвами террористов стали люди самых разных возрастов и судеб. Например, Александра Клейтмана еще ребенком эвакуировали из окруженной фашистами Одессы, в 1992 г. он эмигрировал в мирную и безопасную Австралию, а в роковой день 14 декабря 2025 г. он закрыл собой от пуль убийцы собственную супругу.

Также среди погибших раввин Эли Шлангер, уроженец Лондона. Самой юная жертва — 10-летняя девочка Матильда. Ее семья попросила не разглашать фамилию для сохранения приватности.

В больницы были доставлены 42 человека.

По состоянию на 13.00 15 декабря в госпиталях Сиднея оставались 27 пострадавших: шестеро в критическом состоянии, шестеро в тяжелом, но стабильном, и 15 в стабильном состоянии. Среди раненых — двое сотрудников полиции.

Семейный подряд

Полиция официально квалифицировала нападение как террористический акт. Исполнителями оказались отец и сын.

Глава семейств 50-летний Саджид Акрам. Он был застрелен полицией и скончался на месте преступления.

Выяснилось, что преступник имел лицензию на владение оружием и легально хранил шесть единиц огнестрельного оружия.

Саджид прибыл в Австралию в 1998 году по студенческой визе, затем получил партнерскую визу и впоследствии трижды оформлял визы резидента.

Соучастник преступления его сын 24-летний Навид Акрам. Родился уже в Австралии, является гражданином страны. В ходе перестрелки получил критические ранения и был доставлен в больницу, где находится под усиленной охраной полиции.

Власти страны подтвердили, что семья уже попадала в поле зрения спецслужб.

По словам премьер-министра Энтони Албаниза, Навид Акрам привлек внимание Австралийской службы безопасности и разведки еще в октябре 2019 года из-за своих связей, но тогда его не сочли «непосредственной угрозой».

Албаниз назвал атаку «актом чистого зла».

«Акт террора, акт антисемитизма. Нападение в первый день Хануки, направленное против еврейской общины. Темный день в истории Австралии, который должен был стать днем света», — заявил он.

Три последствия

Теракт на Бонди-бич неизбежно повлечет за собой тектонические сдвиги в австралийском обществе и политике.

Во-первых, среди потенциальных последствий пересмотр законов об оружии. Тот факт, что один из террористов легально владел арсеналом из шести стволов, вызовет новые дебаты о контроле над оружием, сравнимые с теми, что последовали за бойней в Порт-Артуре в 1996 году.

Во-вторых, столь громкое преступление заставит властей страны задуматься о реформе спецслужб. Австралийской службе безопасности и разведки придется ответить на жесткие вопросы о том, почему человек, попавший в их поле зрения в 2019 году, смог подготовить и осуществить столь масштабную атаку. Критерии оценки «угрозы» будут пересмотрены.

В-третьих, теракт в очередной раз продемонстрировал кризис мультикультурализма и несостоятельность его идей, так как один из террористов родился и вырос в Австралии. Преступление усилит дискуссии о радикализации молодежи внутри страны и провале интеграционных процессов.

Трагедия в Сиднее становится мощным политическим аргументом для Израиля, подтверждающим на международной арене его ключевые нарративы. Разумеется, власти страны используют трагедию в своих интересах.

Израильские спецслужбы моментально озвучили версию о возможном «иранском следе».

По данным израильских медиа, Тегеран давно ведет подрывную работу против еврейской диаспоры, используя как контрабанду оружия, так и социальные сети для подстрекательства к насилию.

Правда, никаких прямых улик, связывающих стрелков с Ираном, публике не предъявлено.​

Тем не менее, для израильского инфополя сиднейская бойня стала удобным политическим топливом. Крупные СМИ уже размахивают трагедией как флагом, призывая к жестким ударам по Ирану, не дожидаясь выводов следователей.

Официальный Тегеран от нападения открестился и даже осудил его, но в Израиле такие опровержения по привычке пропускают мимо ушей. В итоге далекий австралийский пляж превратился в новую линию фронта большой ближневосточной войны, где любой инцидент работает на раскручивание маховика эскалации.