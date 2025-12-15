12 и 13 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры со спецпосланником своего американского коллеги — Джоном Коулом. Речь снова шла о снятии санкций в обмен на заключенных, но у нынешней белорусско-американской оттепели есть своя специфика.

Иван Шилов ИА Регнум

Результатами переговоров стало снятие санкций с концерна «Беларуськалий» со стороны США, а также освобождение 123 так называемых политических заключенных, среди которых оказались наиболее знаковые фигуры провалившейся цветной революции 2020 года.

Это уже не первый визит американского посланника в Минск.

Летом с аналогичной миссией белорусскую столицу уже посещал Кит Келлог. В конце июля, буквально накануне переговоров Путина и Трампа в Анкоридже, Лукашенко по телефону переговорил с американским президентом. Итогами тех переговоров также стали освобождение нескольких партий заключенных и снятие американских санкций с белорусского национального перевозчика «Белавиа».

Хронология размена т. н. политических заключенных на снятие экономических санкций с Белоруссии выглядит следующим образом.

Еще весной белорусские власти освободили двух граждан США, включая Юрия Зенковича, который обвинялся в организации заговора с целью свержения Александра Лукашенко. Летом были освобождены еще 13 человек, включая Сергея Тихановского. В сентябре в Литву переправили еще 50 человек.

В ответ на эти шаги США объявили о снятии санкций с «Белавиа». Тогда же стало известно, что Белоруссия ожидает, что санкции будут сняты и с Беларуськалия, а также что ведутся переговоры об освобождении еще 100 заключенных.

Кроме того, А. Лукашенко анонсировал «большую сделку», которая готовится в отношениях Белоруссии и США.

В ноябре Белоруссия освободила двух католических священников и 31 гражданина Украины, включая 18-летнюю террористку Марию Мисюк.

Наконец, кульминацией этой дипломатии стал недавний визит в Минск Джона Коула.

Следует отметить, что в происходящем нет чего-то принципиально нового, и размен тех, кого на Западе называют политическими заключенными, на снятие экономических санкций в истории взаимоотношений Белоруссии с западными странами происходит далеко не впервые.

Однако на этот раз потепление отношений, во-первых, происходит на фоне намного более конфликтной международной обстановки. А во-вторых, если раньше ЕС и США выступали в отношении Белоруссии единым фронтом, то теперь этого нет.

Все это может сказаться на результатах белорусских внешнеполитических маневров.

Снятие санкций и его подводные камни

Нет ничего удивительного в том, что для Минска было так важно снятие санкций именно с «Беларуськалия». Страна была одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений и контролировала порядка 9% мирового рынка.

В результате введения западных санкций белорусская доля в торговле упала до 6%, при этом физические объемы продаж снизились на 21%, а американский и европейский рынки оказались закрыты.

Интерес США к белорусскому калию, в свою очередь, может быть вызван непростыми отношениями с Канадой, которая на сегодняшний день является основным поставщиком этого ресурса. Таким образом Трамп пытается диверсифицировать поставки и снизить зависимость от проблемного соседа, отношения с которым он, впрочем, испортил сам.

Однако на пути белорусского калия в США возникает серьезное препятствие — логистика.

До введения санкций Белоруссия возила свой калий через литовский порт Клайпеда. Грузы от соседа здесь составляли порядка 30% оборота. «Беларуськалий» также был совладельцем терминала сыпучих грузов в клайпедском порту, однако после введения санкций Литва фактически экспроприировала эту собственность.

В настоящее время продукция вывозится через порты Ленинградской области, однако для экспорта в США они не подходят, так как сами находятся под американскими санкциями.

В Белоруссии не скрывают, что хотели бы разблокировать транзитный маршрут через Клайпеду, в связи с чем многие белорусские комментаторы уже выразили уверенность, что США «прикажут» Литве открыть транзит.

Однако и Литва, и ЕС пока выражают твердое намерение продолжать политику санкций в отношении официального Минска.

В МИД Литвы в связи с этим отметили, что Вашингтон самостоятельно решает вопросы относительно санкций против Белоруссии, а в Евросоюзе не ведут дискуссий о смягчении ограничений. По мнению литовского внешнеполитического ведомства, не исчезли причины, «по которым в ЕС начали применять санкции против Беларуси».

Пресс-секретарь премьер-министра Литвы Игнас Добровольскас также подтвердил, что ограничения ЕС в отношении белорусского экспорта остаются в силе.

Учитывая принципиальные расхождения между ЕС и США по конфликту на Украине и ряду других вопросов, надавить на Брюссель по этому поводу Трампу будет не так просто.

Литва же в этой ситуации явно находится в европейском, а не американском лагере, даже несмотря на то, что сама она несет существенные убытки из-за потери транзита.

Теоретически Белоруссия могла бы возить свой калий в США и через Россию, если бы Трамп снял санкции с российских портов. Но это возможно только в рамках некой «большой сделки» по Украине, перспективы которой по-прежнему туманны.

Кроме того, есть сомнения, хватит ли пропускной способности имеющейся портовой и железнодорожной инфраструктуры для увеличения потока белорусских грузов.

Таким образом, без разблокировки транзитного маршрута через ЕС или снятия американских санкций с российских портов перспективы поставок белорусского калия на американский рынок остаются неопределенными.

Во многом сходная ситуация сложилась и с перевозчиком «Белавиа», санкции с которого были сняты осенью.

Отмена американских санкций дает возможность легально обслуживать имеющийся у «Белавиа» парк самолетов «Боинг». Но при этом США ввели запрет на полеты этих «Боингов» в Россию. Кроме того, для «Белавиа» остается закрытым небо стран ЕС, которые были одним из основных направлений до введения санкций.

Все это говорит о том, что односторонние сделки с США сами по себе не могут разрешить проблему санкционного бремени для Белоруссии, хотя и могут его частично облегчить.

«Политические» на свободе

Освобожденная по итогам визита Джона Коула в Минск партия «политических заключенных» оказалась не только самой крупной, но и наиболее «звездной» по своему составу.

На свободе оказались экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико, руководители его предвыборного штаба Мария Колесникова и Максим Знак, правозащитник Алесь Беляцкий, в 2022 году ставший лауреатом Нобелевской премии мира, филолог-пушкинист Александр Федута, который вместе с освобожденным еще весной Юрием Зенковичем обвинялся в подготовке заговора против президента Лукашенко.

Как и предыдущие партии, помилованные были депортированы из Белоруссии. Однако если в прошлые разы депортация осуществлялась в Литву, то в этот раз большинство освобожденных были выдворены на Украину.

Объясняется это стремительно ухудшающимися отношениями официального Вильнюса с белорусской политической эмиграцией.

В последнее время литовские власти вполне открыто ведут политику, направленную на выдавливание белорусских политэмигрантов со своей территории.

Официальный Вильнюс раздражает белорусский национализм с его притязаниями на историческое наследие Великого княжества Литовского, а нарастающие экономические трудности самой Литвы (в том числе из-за санкций против Белоруссии) делают содержание белорусских политэмигрантов все менее приемлемым.

Еще осенью был понижен уровень охраны Светланы Тихановской и ее «офиса», который, вероятно, в ближайшее время покинет Вильнюс и переместится в Варшаву. На этом фоне Литва вполне закономерно отказалась принимать очередную партию белорусских «политических».

Впрочем, в Киеве вчерашние сидельцы тоже вряд ли задержатся. В частности, о готовности принять Бабарико и Колесникову заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.

В целом, что делать с вновь прибывшими особо не знают ни в ЕС, ни в самой «беглой» оппозиции.

Европейская политика санкций и изоляции в отношении официального Минска зашла в тупик, при этом конфликт на Украине явно затмевает белорусскую проблему. ЕС сейчас просто не до Белоруссии.

Белорусское направление поставлено на паузу, а это, в свою очередь, сказывается и на финансовом благополучии белорусских политэмигрантов. Поэтому новым «ртам» там не особенно рады.

В частности, тех же Бабарико и Колесникову уже подвергли обструкции за излишне обтекаемые и размытые ответы по поводу украинского конфликта во время пресс-конференции в Киеве, а вторая навлекла на себя гнев еще и тем, что попросила украинскую журналистку задавать ей вопрос на русском языке.

Чего ждать от белорусско-американской оттепели?

На фоне упрямой политики санкций и изоляции со стороны ЕС США с их более гибким и «прагматичным» подходом перехватили инициативу в белорусском вопросе и начали разыгрывать карту нового сближения с Минском самостоятельно.

Очевидно, что освобождение «политзаключенных» и частичное снятие санкций — лишь первые шаги.

Весьма вероятно, что в ближайшее время Минск и Вашингтон обменяются послами. Американского посла в Минске нет уже с 2008 года. Обмен послами планировался еще в предыдущее президентство Трампа, когда Вашингтон также активно интересовался Белоруссией, однако помешала этому неудачная попытка переворота в 2020 году.

Наверняка в обмен на дальнейшую разморозку отношений США потребуют от Белоруссии чего-то более существенного, чем освобождение «политзаключенных».

Как показывает опыт предыдущей «оттепели», это наверняка будут требования либерализации внутренней политики и возобновление работы западных некоммерческих структур, фондов и аффилированных с ними белорусских «общественных инициатив».

Учитывая, что именно это и стало одним из ключевых факторов политического кризиса 2020 года, вряд ли такое предложение можно считать для официального Минска приемлемым.

С другой стороны, сворачивание финансирования подобных структур по линии USAID и открытая вражда нынешней администрации со всей экосистемой фонда Сороса расширяют возможности для дальнейшей нормализации между Белоруссией и США.