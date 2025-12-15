Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц — во многом стереотипный продукт германской парламентской демократии. Скучный и не харизматичный политик без ярких эпизодов в биографии занял свой пост во главе партии ХДС в первую очередь благодаря кулуарным договоренностям внутри германских и международных элит.

Иван Шилов ИА Регнум

У Мерца нет сколь-нибудь релевантного опыта в сфере государственного управления, зато имеется опыт работы в компании BlackRock, управляющей примерно 10% всех мировых финансовых активов.

Его личная популярность и до вступления в должность канцлера была невысока: например, в феврале 2025 года как потенциального главу правительства его, согласно опросам, поддерживало не более 33% избирателей. И это при том, что Мерц был лидером главной оппозиционной политической силы — на фоне очевидных провалов «светофорной коалиции» своего непопулярного предшественника Олафа Шольца.

Как же с такими результатами скучный финансист вообще мог занять главный по фактической значимости пост в государстве?

Здесь требуется некоторое пояснение немецких политических реалий, далеко не очевидных для стороннего наблюдателя.

Дело в том, что после 1945 года правящий политический класс испытывает аллергию на ярких харизматиков с диктаторскими замашками, умеющих вести за собой массы. Поэтому в современной демократической Германии на выборах голосуют не за политиков и не на референдумах (это было бы слишком опасно), а за политические партии, которые выдвигают из своих рядов «наиболее достойных» кандидатов на высшие государственные посты.

Увы, те, кого выносит на гребень политической жизни из недр системных партий ФРГ, редко оказываются квалифицированными специалистами, обладающими чем-то кроме опыта аппаратной борьбы и невнятной деятельности на должности депутата бундестага.

Впрочем, даже релевантный опыт государственной службы вовсе не гарантирует того, что политик станет сильным канцлером, в чём мы сами имели возможность убедиться на примере того же Шольца — бывшего обер-бургомистра Гамбурга и министра финансов в правительстве Ангелы Меркель.

Еще один немаловажный для понимания немецкой парламентской демократии факт: необходимость формирования правительственной коалиции отлично помогает немецким политикам в том, чтобы размывать ответственность за провалы в политике и уклоняться от выполнения предвыборных обещаний.

Мол, выполнить, то, что мы обещали перед выборами, не представлялось возможным, поскольку это шло вразрез с интересами партнеров по коалиции, а без их помощи мы не смогли бы сформировать дееспособное правительство. Что, конечно же, было гораздо важнее для страны и демократии, чем выполнение предвыборных обещаний.

Таким образом, за ложь в предвыборной кампании в ФРГ политиков не наказывают. Процедуры отзыва мандатов народных избранников, как не оправдавших доверие избирателей, в Германии также не предусмотрено.

К слову, тот же Мерц шел на выборы в бундестаг, активно выступая за бюджетную дисциплину и нещадно критикуя предшественников из «светофорной коалиции» за намерение повысить порог государственного долга на €60 млрд.

Спустя всего полторы недели после заступления на пост федерального канцлера он уже заявил о том, что ситуация изменилась, и теперь в связи с новыми геополитическими вызовами Германии необходимо потратить порядка €800 млрд на перевооружение армии и обновление инфраструктуры, для чего придется залезть в карман к будущим поколениям немцев.

С таким бэкграундом невыполненных обещаний, да еще и с учетом того, что ситуация в немецкой экономике продолжает стремительно ухудшаться, вряд ли стоит удивляться тому, что рейтинги популярности канцлера Мерца поползли вниз.

Даже среди сторонников ХДС/ХСС и СДПГ в Германии преобладает массовое недовольство его правительством.

А когда речь заходит о пенсионной политике, большинство немцев хотят изменений в системе.

Это низшая точка в опросах для федерального правительства канцлера Фридриха Мерца с момента прихода к власти черно-красной коалиции: в декабрьском рейтинге Deutschlandtrend лишь пятая часть граждан дает правительству положительную оценку.

Всего 1% заявили, что «очень довольны», а 19% — что «довольны» работой правительства. Напротив, 78% «не удовлетворены» или «совсем не удовлетворены».

В октябре количество удовлетворенных уже составляло 20%, что является самым низким показателем с момента прихода к власти.

Опрос при этом показывает, что большинство сторонников красно-черной коалиции также недовольны его работой: 53% сторонников ХДС/ХСС и 74% сторонников СДПГ выражают неудовлетворенность.

В оппозиционном лагере недовольство выражено еще сильнее.

Но если 97%-ным недовольством сторонников «Альтернативы для Германии» канцлер может пренебречь, сославшись на «нерукопожатность» этой политической силы, то другие данные по-хорошему должны заставить канцлера задуматься: в собственном правительстве он гораздо менее популярен, чем большинство министров его кабинета.

В то время как 23% опрошенных в декабре заявили, что «довольны» или «очень довольны» работой канцлера, 74% утверждают обратное.

При этом министр труда Бербель Бас (СДПГ) набирает одобрения 26%, министр внутренних дел Александр Добриндт (ХСС) — 28%, вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль (СДПГ) — 30% и министр иностранных дел Йоханн Вадефуль (ХДС) — 33%.

Министр обороны Борис Писториус (СДПГ) остается единственным топ-политиком, получившим одобрение большинства немцев, набрав 58%.

После провала «светофорной коалиции» и досрочных выборов в бундестаг многие немцы надеялись на перелом в политической жизни страны. Однако спустя всего несколько месяцев пребывания у власти новая правящая коалиция полностью утратила доверие граждан.

После шести месяцев пребывания на посту Мерц уже добился того, на что у Шольца ушло два с половиной года.

Учитывая, что прогноз для немецкой экономики уже четвертый год подряд оказывается неблагоприятным, а новостная лента продолжает пестреть новостями о закрытии флагманских промышленных предприятий Германии, думается, что 23% личного рейтинга федерального канцлера — это еще далеко не предел отрицательных значений.