Декабрьская суета приносит с собой не только предвкушение праздника. Существует целый ряд юридических тонкостей, о которых многие забывают в погоне за новогодним настроением.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Желание сэкономить на покупке живой ёлки или украсить подъезд к праздникам может обернуться серьёзными неприятностями с законом, вплоть до уголовного преследования.

Лесорубы-любители

Желание сэкономить и срубить ёлку в ближайшем лесу понятно, но крайне рискованно. Закон строго запрещает вырубку хвойных деревьев без специального разрешения. Согласно статье 8.28 Кодекса об административных правонарушениях, за незаконную рубку гражданам грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч, юридическим — до 500 тысяч.

Если использовалась техника или нарушение произошло в лесопарковой зоне, суммы вырастают. При этом конфискуют не только спиленное дерево, но и инструменты — топор, пилу или даже автомобиль.

Если ущерб превысит пять тысяч рублей или затронет ценные породы, дело перейдёт в уголовную плоскость по статье 260 УК РФ. Здесь уже при особо крупном ущербе возможен штраф до полумиллиона или лишение свободы на срок до семи лет. В декабре патрули лесничеств и полиции усиливаются именно из-за «новогодних браконьеров».

Чтобы не рисковать, новогодние деревья лучше покупать на официальных ёлочных базарах, в специализированных магазинах или у продавцов с полным пакетом документов — договорами с лесхозами и актами приёма-передачи. Легально заготовленные деревья проходят контроль качества, в них нет инфекций и не прячутся опасные насекомые.

Общие украшения и общие проблемы

Новый год — время, когда хочется добавить волшебства не только в свою квартиру, но и в общий подъезд. Нередко жильцы ставят там небольшую ёлочку, вешают гирлянды или бумажные снежинки.

Однако и здесь есть свои подводные камни. По Жилищному кодексу подъезд относится к общему имуществу собственников, а значит, размещение там любых предметов — будь то ёлка, гирлянды или бумажные снежинки — формально требует согласия всех жильцов.

Отдельная история — требования пожарной безопасности. Бумажные украшения вблизи ламп освещения, гирлянды сомнительного качества, самодельные конструкции из картона и мишуры — всё это потенциальный источник возгорания.

За нарушение правил пожарной безопасности по статье 20.4 КоАП гражданам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Должностным лицам — до 30 тысяч, а управляющим компаниям — до 400 тысяч.

Дело не только в риске возгорания. Коридоры и лестничные клетки должны обеспечивать беспрепятственную эвакуацию людей, и любая крупная конструкция вроде ёлки способна сузить проход ниже допустимых значений. Если украшение перекрывает путь к выходу, это уже повод для претензий со стороны пожарного надзора.

Последствия могут быть и серьёзнее. Если из-за праздничных украшений случится пожар с повреждением чужого имущества, штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей. При травмах или гибели людей грозит уголовная ответственность.

Впрочем, паниковать не стоит. Когда речь идёт о временном декоре, а не о капитальных изменениях вроде перепланировки, формальное собрание собственников обычно не требуется.

Вероятность проблем минимальна, если использовать сертифицированные электрогирлянды с исправными розетками, выбирать украшения из негорючих материалов и не загромождать пути эвакуации.

Как попрощаться с ёлкой

Праздники закончились, ёлка осыпается — пора прощаться. Просто выставить её у подъезда или отправить в обычный контейнер для твёрдых коммунальных отходов — не лучшая идея.

Это мусор особого свойства, и за неправильный выброс грозит штраф от двух до трех тысяч рублей, а при повторном нарушении — больше.

К счастью, в большинстве городов организуют специальные пункты приёма в рамках акций вроде «Ёлочный круговорот». Там деревья измельчают в щепу для подстилки в зоопарках, компоста или мульчи.

Адреса пунктов обычно публикуют на сайтах местных администраций или экологических служб. Если акций нет, ёлку можно распилить на части и отнести к контейнерам для крупногабаритных отходов.

Есть и платные услуги — специалисты сами разберут дерево и заберут его. Стоимость зависит от размера: в среднем от двух до восьми тысяч рублей. Жителям частных домов проще всего — за пределами городской черты разрешается сжигать ёлку в печи или на открытом воздухе, главное — соблюдать противопожарные расстояния от других объектов.

Живая и опасная

Помимо юридических рисков, новогоднее дерево может преподнести и медицинские «сюрпризы». Врачи регулярно фиксируют случаи так называемого «синдрома рождественской ёлки» — с кашлем, чиханьем, заложенностью носа и даже обострением бронхиальной астмы.

Живые ёлки содержат природные химические соединения — олеорезины, которые способны вызывать аллергические реакции. Вдобавок на коре и хвое могут жить более 50 видов плесневых грибов.

Сама по себе аллергия на пыльцу хвойных встречается редко — зимой её практически нет в воздухе. Основную опасность представляют плесень, пылевые клещи, а также химикаты, которыми иногда обрабатывают деревья для сохранения товарного вида.

Держать ёлку дольше 2–3 недель не рекомендуется, а перед установкой стоит тщательно её осмотреть. Если появились аллергические симптомы, лучше сразу убрать дерево. Искусственные аналоги безопаснее, но и они могут выделять химический запах, если сделаны из низкокачественного пластика.

Новый год — это волшебный праздник, когда так хочется наполнить дом ароматом свежей хвои и почувствовать настоящее чудо, привносимое живой ёлкой. Но чтобы эта радость осталась без неприятных последствий, достаточно проявить немного ответственности и внимания к мелочам.

Так можно легко защитить себя от ненужных штрафов, уберечь здоровье и позаботиться о безопасности и экологии, сделав праздник по-настоящему теплым и уютным.