Три с половиной года британцы отрицали очевидное. Пока официальный Лондон заверял парламент и общественность в наличии лишь «небольшого учебного контингента» на Украине, в стране работали десятки британских спецназовцев, проводились разведывательные операции, и координировались сложные военные миссии. Молчание было нарушено только в декабре 2025 года

Иван Шилов ИА REGNUM

Потеря одного военнослужащего заставила британское правительство впервые официально признать то, что давно было известно каждому, кто следил за утечками разведданных и анализировал реальные масштабы британского участия в конфликте.

Гибель младшего капрала Джорджа Хули (George Hooley) стала переломным моментом — не потому, что это был первый убитый британец на Украине, а потому, что это стало первой трещиной в стене молчания.

Первое признание

Министерство обороны Великобритании 10 декабря 2025 года подтвердило гибель капрала на Украине. Премьер-министр Кир Стармер выступил в Палате общин, назвав его имя.

По словам главы правительства, военнослужащий погиб в результате «трагического несчастного случая» вдали от линии фронта, наблюдая за испытанием «новой оборонительной системы» вместе с украинскими военными.

По неподтвержденным сообщениям, Джордж Хули погиб при испытании дрона-перехватчика. Другие источники упоминают полуавтономную зенитную установку, предназначенную для усиления оборонительных возможностей Украины. Этими перспективными системами вооружений Лондон обещал прикрыть небо над Украиной.

Это первый случай, когда британское правительство публично признало гибель своего действующего военного на украинской территории с начала специальной военной операции. До этого момента в Лондоне хранили молчание.

Примечательно, что Стармер тщательно подбирал слова: он не сказал «инструктор», а лишь заявил, что погибший «наблюдал за испытаниями». Это по-прежнему позволяет Британии отрицать наличие полноценной военной миссии.

Глава правительства также особо подчеркнул, что младший капрал участвовал в учебных миссиях. Эта формулировка крайне удобна для размещения на украинской территории военных специалистов любого профиля.

Под прикрытием «учебных миссий» и «наблюдения за испытаниями» в страну можно направлять разведчиков, специалистов по целеуказанию, операторов сложных систем вооружений и даже бойцов спецподразделений.

Что говорили раньше

Интересно, что на протяжении конфликта британские власти крайне неохотно комментировали присутствие своих военных на Украине. Официальная позиция Лондона всегда строилась на словесной эквилибристике, чтобы избежать обвинений в прямом участии в войне. Выглядело это следующим образом.

В июле 2023 года министр обороны Бен Уоллес заявил парламенту: «Мы не будем комментировать количество британского персонала на Украине или их местонахождение».

Однако при этом он признал, что небольшое количество военнослужащих находится в стране для поддержки украинских вооруженных сил и обеспечения безопасности дипломатического персонала.

В сентябре 2023 года преемник Уоллеса почти проговорился. Грант Шэппс в интервью The Telegraph сообщил, что хочет перенести обучение украинских военных «непосредственно на Украину».

Буквально через несколько часов премьер-министр Риши Сунак публично его одернул, заявив, что это планы «на далекое будущее», а не на «здесь и сейчас», чтобы не провоцировать прямой конфликт с Россией.

При этом вся риторика действующего министра обороны Джона Хили сводится к формулировке «мы рассматриваем такую возможность». В декабре 2024 года, в ходе визита в Киев, он заявил, что отправка инструкторов на Украину «не исключена», и министерство «изучает этот вариант».

Однако он не подтвердил, что они уже там. Официально признается лишь наличие небольшого контингента медиков и охраны посольства.

Утечка секретных данных

Несмотря на все официальные заверения об ограниченности британского военного присутствия, в апреле 2023 года произошла масштабная утечка секретных документов Пентагона, немного раскрывшая реальную картину.

Согласно материалам, помеченным грифом «секретно» и «не подлежит передаче иностранным гражданам», в марте 2023 года на Украине находились 50 британских военнослужащих сил специальных операций — втрое больше, чем отправили любые другие члены НАТО.

Для сравнения: Латвия послала Киеву 17 спецназовцев, Франция — 15, США — 14, а Нидерланды — всего одного. И это лишь верхушка айсберга, только те данные, которые оказались в открытом доступе.

Кроме того, Великобритания проводит воздушные разведывательные операции вблизи границ Российской Федерации. Для этого используются специальные самолеты RC-135, которые летают через Польшу, Румынию и Черное море, собирая разведданные для украинских сил.

После того, как Лиз Трасс стала премьер-министром, британские самолеты-разведчики начали совершать более провокационные полеты. В течение всего предыдущего времени, что шла СВО, они никогда не летали дальше, чем к югу от Крыма, но после прихода к власти Трасс борты начали приближаться к российскому воздушному пространству на расстояние двух минут полета.

Пленные «добровольцы»

Не стоит недооценивать и другой механизм, позволяющий британцам отправлять на Украину своих бойцов. Им предлагают уволиться из рядов вооруженных сил и присоединиться к украинским формированиям на добровольной основе.

Например, в ноябре 2024 года Вооруженные силы России взяли в курском приграничье в плен Джеймса Андерсона, который покинул ряды британской армии в 2023 году, а затем присоединился стал наемником на Украине.

Кроме того, стоит вспомнить и других так называемых добровольцев. В апреле 2022 года в ходе штурма Мариуполя в плен попали Шон Пиннер и Айден Аслин. Оба присоединились к украинской армии еще до начала специальной военной операции. Однако что это меняет?

Проверка реакции общества

Признание Стармера о гибели младшего капрала Хули, скорее всего, связано с тем простым фактом, что скрывать масштаб британского вовлечения в украинский конфликт становится все труднее. Слишком много людей об этом знают, слишком много операций проводится, слишком тесно интегрированы британские и украинские военные структуры.

Присутствие британцев — это не просто несколько инструкторов в тылу. Это сложная сеть операций, включающая задействование спецназа, организация разведывательных полетов и целеуказания, разработку и производство вооружений и подготовку десятков тысяч украинских солдат.

Великобритания фактически превратила украинский конфликт в полигон для обкатки своих военных технологий и тактики.

Публичное признание первой потери также может быть способом зондирования общественного мнения. Правительство Стармера, вероятно, хочет понять, насколько британское общество готово мириться с военными потерями в конфликте, который официально не является британской войной.

Гибель Джорджа Хули — это не просто трагический случай. Это символ того, насколько глубоко Великобритания увязла в украинском конфликте, и напоминание о том, что тайные войны рано или поздно выходят из тени.

Вопрос лишь в том, сколько еще имен британских военнослужащих будет названо, прежде чем официальная версия о «небольшом учебном контингенте» станет выглядеть совсем нелепо.