Уходящий 2025 год запомнится многими вещами. Среди них и разгоревшаяся дискуссия по обе стороны Атлантики о будущем НАТО.

Иван Шилов ИА Регнум

Всего год назад североатлантический альянс торжественно отмечал свой 75-летний юбилей, строя хорошую мину при плохой игре. Демократы в США и их союзники в Европе радовались расширению НАТО и обещали всеми силами поддерживать альянс в условиях почти прямой войны с Россией.

Прошёл буквально один год, и теперь на повестке дня не расширение или усиление НАТО, а вопрос о том, есть ли у него хоть какое-то будущее.

Маятник настроений резко качнулся.

В конгресс США даже внесли законопроект о выходе Америки из альянса. Его продвигает конгрессмен от штата Кентукки Томас Мэсси — один из самых видных изоляционистов среди американских политиков.

Мэсси призывает перенаправить ограниченные американские ресурсы на решение проблем внутри своей страны, а не обеспечение безопасности нестабильных европейских государств, где у власти находятся левые или либералы, которые неприятны республиканцам.

Вряд ли законопроект Мэсси удастся в ближайшее время принять, однако сам факт его появления подчёркивает настрой MAGA-фракции американской политики.

С Дональдом Трампом у Мэсси отношения довольно сложные.

Президент США неоднократно публично ругался с конгрессменом, особенно на фоне того, что Мэсси вместе с демократами требовал опубликовать материалы по делу миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна.

Однако сейчас Мэсси смог «поймать волну» и влиться в нарратив, который транслируют стратеги Белого дома. Не зря законопроект появился сразу после публикации новой стратегии нацбезопасности США, которая деприоритизирует европейское направление в угоду Латинской Америке и Азии.

Вслед за публикации стратегических документов отдельное интервью дал и Трамп. В нём хозяин Белого дома посетовал на цивилизационный упадок Европы и нерелевантность НАТО в нынешних условиях.

Это вызвало настоящую истерику в Брюсселе и других европейских столицах. Однако у бюрократии альянса имеется на руках не так много аргументов для оправдания своих внутренних раздоров.

Отдельные его члены до сих пор не могут поднять свои военные расходы до обещанных 2% от ВВП. Это Южная Европа (Испания, Италия), а также Бельгия и Канада.

Что уж говорить про следующие планки в 3,5% или 5% военных трат, о которых сейчас бравурно заявляют на бумаге. В реальности с высокой долей вероятности почти никто из участников НАТО, за несколькими исключениями, не сможет обеспечить такой взрывной рост расходов на оборону.

Особенно в условиях обострившегося бюджетного кризиса, который сейчас затрагивает почти все страны Европы.

Скажем, Британия кое-как пытается вернуться хотя бы на уровень военных трат в 2,5% от ВВП, который у неё был на протяжении нулевых и начала десятых годов. Но это сложно сделать, когда дефицит госбюджета превышает 100 миллиардов фунтов.

Ещё хуже обстоят дела во Франции, где финансовые проблемы привели к стремительному падению кредитного рейтинга и бесконечному правительственному кризису.

Восточная Европа ещё как-то старается поднять свои военные расходы, да и то за счёт стран — доноров Евросоюза, у которых остаётся всё меньше и меньше средств.

Администрация Трампа рассматривает европейцев как нахлебников и дармоедов, которые привыкли жить за счёт заокеанского дяди Сэма и экономить на своей безопасности.

При этом сейчас европейская «партия войны» ещё и мешается у Белого дома под ногами, осложняя тому переговоры с Россией. Купить себе место за круглым столом европейцы попросту неспособны — на это у них нет ни военных, ни финансовых ресурсов. Из них получаются на редкость нерадивые родственники.

Причём сам Трамп был бы не против возрождения Европы или НАТО. Он как представитель старшего поколения испытывает определённую ностальгию по Старому Свету, каким запомнил его десятилетия назад.

Не зря в своих речах Трамп нередко говорил, что Париж или Лондон — это уже совсем не те города, что были раньше. А в его стратегии нацбезопасности упоминается процесс превращения отдельных участников НАТО в страны с преимущественно неевропейской культурой и этническим составом.

Поэтому его угрозы сократить участие в делах альянса — это некий «пинок», который должен мотивировать европейцев. Мол, берите пример с политики MAGA и пытайтесь вернуть былое величие. Приводите к власти патриотические и национально ориентированные силы, разрешайте миграционный кризис, стабилизируйте свои экономики, восстанавливайте военный потенциал. И тогда блок НАТО сам собой возродится, не придётся из него выходить.

А вот у молодого поколения республиканцев подход может быть совсем иным. Они уже не питают такого пиетета к старым институтам времён Холодной войны и не испытывают к ним ностальгии.

Тот же вице-президент Джей Ди Вэнс — политик поколения миллениалов — вполне может пойти на то, чего Трамп делать не хочет и не будет. А именно — добивание брюссельских институтов, деконструкция проекта НАТО, как и Евросоюза, исходя из прагматичных интересов США. Европейские элиты при этом никто спрашивать не будет.

Но это история на перспективу. Пока же бюрократию в Брюсселе ожидают несколько тяжёлых лет, когда они столкнутся с сокращением участия США в делах Европы и постепенной передачей полномочий в рамках НАТО странам Старого Света.

Процесс уже пошёл — та же контактная группа по Украине теперь работает без участия американской стороны. Госдепартамент демонстративно игнорирует официальные встречи представителей альянса. Пентагон сокращает военное присутствие в Румынии, оттуда уже вывели 101-ю и 82-ю воздушно-штурмовые дивизии армии США. Они считаются одним из самых элитных в сухопутных американских войсках.

101-я дивизия теперь охраняет южную границу Штатов от наплыва мигрантов. А 82-ю готовят либо к наземной операции в Венесуэле, если до неё дойдёт дело, либо для наведения порядка в мегаполисах США вроде Портленда, где постоянно проходят столкновения полиции с погромщиками.

Часть своей инфраструктуры в странах Восточной Европы американцы будут передавать европейцам. От них же потребуют платить больше денег США, если есть желание в принципе сохранять хоть какое-то военное присутствие Пентагона в своих странах.

В целом же сокращение численности американских войск в Европе может составить порядка 25-35%. Сейчас в Старом Свете расквартированы около 100 тысяч военнослужащих США. Их численность могут уменьшить до 60-70 тысяч.

Высвобожденные части уйдут на другие направления — в Латинскую Америку или Азию. Администрация Трампа понимает ограниченность военных ресурсов, которых уже не хватает для использования на всех фронтах. Поэтому приходится выбирать самые приоритетные. И европейское, а уж тем более украинское направления к ним точно не относятся.

У «партии войны» в Европе действия США вполне ожидаемо вызывают истерику. Ведь на Америку приходится две трети общего военного бюджета НАТО. На многих направлениях — скажем, в сфере военной логистики — заместить возможности Пентагона европейцы попросту неспособны.

Они сейчас отчаянно пытаются возродить собственный ВПК, но на это придётся потратить очень много лет. А зонтик безопасности США уходит уже сейчас.

Единственная надежда европейских «ястребов» — на своих союзников в Вашингтоне. Не зря сейчас принимается военный бюджет США, в которым оппоненты Трампа пытаются заблокировать сокращение американского контингента в Старом Свете и передачу ключевых военных постов в НАТО европейским генералам.

Однако подобные ограничения вполне реалистично обойти. И даже если демократы вернутся к власти в 2029 году, они тоже будут уделять Европе намного меньше внимания.

В долгосрочной перспективе стратеги республиканской администрации были бы не против разделить НАТО на мини-блоки по интересам — вроде северного арктического альянса или, наоборот, южного средиземноморского.

Гарантии безопасности Европе предоставляться не будут, НАТО превратят в «спящий альянс» без особых функций.

Вопрос лишь в том, дотянет ли в итоге НАТО до своего 80-летнего юбилея. Или же финальный аккорд уже отыгран, как бы сейчас ни мельтешили в Брюсселе.