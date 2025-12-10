В начале декабря на йеменском театре военных действий произошла резкая смена баланса сил — раскололась надвое воевавшая против хуситов коалиция. После нескольких лет относительного согласия сторонники независимости Южного Йемена, поддерживаемые ОАЭ, обратили оружие против лояльных Саудовской Аравии северян.

Иван Шилов ИА Регнум

Зона контроля восставших сил в настоящий момент близка к историческим границам социалистической республики, существовавшей на части территорий Йемена до 1990 года. Впрочем, настоящие цели нынешнего путча с желанием восстановить старое государство связаны лишь формально.

Два в одном

Корни кризиса следует искать в XX веке, когда на месте разрозненных йеменских племенных княжеств и королевств (часть из которых находилась под британским протекторатом) возникли два государства — Йеменская Арабская Республика со столицей в Сане (Север) и Народная Демократическая Республика Йемен (НДРЙ) со столицей в Адене (Юг).

Хотя обе страны формально причисляли себя к социалистическому лагерю и дружили с одними и теми же партнерами, это не мешало им оспаривать региональное влияние и соперничать за статус «главного Йемена».

Тем более, что на кону стоял не только престиж, но и контроль над ключевыми морскими торговыми путями.

В конечном счете в гонке победили северяне: объединение двух республик под эгидой Севера произошло в 1990 году. Югу же было обещано «обширное представительство во власти».

Однако со временем интересы южан оказались полностью вытеснены на периферию. Многие тогдашние йеменские политики затаили обиду на Сану, однако ресурсы вести борьбу появились только в середине нулевых, когда на эмиратские деньги было создано «Южное движение» («Аль-Хирак»).

Южная фронда

Несмотря на то, что «Аль-Хирак» формально начало борьбу за независимость еще в 2007 году — задолго до гражданской войны в Йемене — их деятельность долгое время игнорировалась центральным правительством.

В Сане считали, что реставрации Народной Республики хочет только «небольшая группа пенсионеров и провокаторов». В то время как молодежь, напротив, склонна поддерживать единство страны.

И «Аль-Хирак» действительно не предпринимало агрессивных шагов вплоть до 2015 года. Когда стало ясно, что северяне заняты войной с хуситами, в южных регионах в одностороннем порядке было провозглашено самоуправление.

Еще два года потребовалось, чтобы создать постоянный орган власти — Южный переходный совет (ЮПС) — он и стал новых «лицом» южных сепаратистов и даже успел подписать несколько соглашений с ОАЭ и Оманом.

Правда, самостоятельность длилась недолго: стабилизировав фронт, северяне с разрешения поддерживающих их саудитов решили подавить южную фронду, и уже к 2020 году подконтрольная ЮПС территория сократилась более чем втрое. К концу 2021 года — более чем в десять раз.

Это можно было бы счесть концом «Южного движения», если бы Абу-Даби и Эр-Рияд в начале 2022 года не заключили «сделку в верхах», объединив две силы против общего врага — хуситов.

Причина проста: последние, воспользовавшись хаосом в стане противника, вторглись не только в «портовые» провинции севера, но и в нефтеносные районы юга. Чем создали угрозу интересам обоих аравийских спонсоров.

Как результат, юг и север пришли к относительному согласию. Ключевые политики ЮПС влились в состав созданного в том же году Совета президентского руководства, сформировав де-факто единое правительство Йемена.

Конечно, южане продолжали демонстративно использовать на совместных приемах символику ЮПС (включая старые флаги НДРЙ) и приводить лоялистов к присяге «вольному Югу», однако это воспринималось скорее как эпатаж, чем реальное сопротивление.

Правда, как показали дальнейшие события, от идей «самостийности» на юге не отказались.

Война за самоопределение

3 декабря лояльные ЮПС силы начали «контртеррористическую операцию» в провинции Хадрамаут, направленную против местных банд. Подобные маневры проводились уже не раз, и северяне не обратили внимания на необычайно большое количество сил, привлеченных к КТО — по предварительным расчетам, юг бросил в бой 2/3 имевшихся у него подразделений.

Это стало роковой ошибкой. Пользуясь эффектом неожиданности, ЮПС ударили по блокпостам вчерашних союзников в провинции, объявив при этом, что «берут реванш» за прошлые поражения. К наступлению также примкнули союзные югу «Силы Хадрамаутского побережья».

За несколько суток им удалось занять ключевые города провинции, отбросив противника к саудовской границе.

Кроме того, южане расширили присутствие в провинции Эль-Махра, взяв под контроль часть переходов на йеменско-оманской границе, и зачистили от недружественных сил провинцию Шабва, разгромив как хуситские пикеты, так и пикеты северян.

По итогам наступления под оперативным контролем южан оказались все провинции, де-факто входившие в НДРЙ. Однако ключевым достижением стало обретение полного контроля над Аденом: представители севера, заседавшие в Совете президентского руководства, предпочли бежать под крыло к саудитам.

«Прокси» Эмиратов

Решение ОАЭ столь резко нарушить «сердечное согласие» с Саудовской Аравией, молча поддержав экспансию южан, обусловлено стратегическим сближением Абу-Даби с Израилем.

Тель-Авиву необходим перевалочный пункт поближе к хуситам, чтобы более эффективно вести борьбу с ними и нивелировать угрозу повторения морской блокады своих портов. А поскольку переговоры с саудитами о создании воздушного коридора в прошлом провалились, израильтяне сделали ставку на ОАЭ и лояльные им силы.

Тем более, что задел для сотрудничества уже создан — на стратегически значимом архипелаге Сокотра (де-факто находящемся под контролем южан) заложена военная база, которой с согласия ОАЭ пользуются в том числе израильские силовики.

Однако их работе сильно мешали северяне, которые предпочитали не портить отношения ни с Ираном, ни с лояльными ему хуситами. В результате большинство израильских операций на йеменском направлении имели минимальный эффект. Выделение Южного Йемена в самостоятельную силу может эту проблему решить.

Кроме того, взяв под полноценный контроль юг страны, ОАЭ получат еще один рычаг влияния на мировую торговлю и экономику, что усилит позиции монархии на глобальных рынках. А заодно ударит по ее ближайшему соседу и конкуренту — Саудовской Аравии.

Интересно, что Эмираты не слишком рассчитывают на полководческие таланты южан, а потому стремятся насытить занятые ими провинции «волонтерами» с других театров военных действий. В частности, перебрасывая штурмовые подразделения из Судана.

Кроме того, на днях в Аден прибыли эмиссары охранной фирмы «A4SI». Эта фирма, созданная колумбийцем Альваро Бесеррой и зарегистрированная в ОАЭ, является посредником при формировании эмиратских прокси-сил на всем Ближнем Востоке. Их появление в Адене сулит усиление наступательных действий южан.

Тем более, что реакция Саудовской Аравии не заставит себя долго ждать. Эр-Рияд подъему сепаратизма у своих границ не рад и уже отрядил бронетехнику для проведения контроперации.

Правда, приказ перейти йеменскую границу пока не отдан. По всей видимости, Дом Саудов хочет понять, как далеко готов зайти Абу-Даби при переделе сфер влияния.