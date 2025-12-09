Литву потрясло громкое двойное убийство молодых девушек. Трагическое происшествие еще раз подтвердило тот факт, что литовская полиция, мягко говоря, не слишком-то профессиональна.

Zuma\TASS

Простые литовцы в этом случае поступили в соответствии с широко известным принципом: если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.

Полицейские поймать не смогли

4 декабря полиция литовского города Каунас, второго по величине стране, получила сообщение, что в квартире на проспекте Крявес найдено тело 22-летней девушки. Ей нанесли несколько ножевых ранений в шею и другие части тела, а также перерезали горло. Преступление было совершено большим ножом, похожим на охотничий.

Вечером того же дня в полицию обратились родственники 24-летней девушки, жившей в квартире на проспекте Прамонес — она внезапно перестала выходить на связь. Прибыв туда, стражи порядка застали мертвой и ее. Она умерла от обильной кровопотери; на её шее, груди и левом предплечье обнаружены множественные колото-резаные ранения.

Кстати, в тот же вечер полицейских вызвали по адресу одного из убийств вторично: во дворе дома, где жила первая жертва, жители обнаружили подозрительный предмет, похожий на гранату. На место прибыли сапёры, выяснившие, что тревога ложная.

Первоначально полиция два убийства никак не связала. Однако очень скоро возник подозреваемый по первому преступлению — 29-летний Бенас Микутавичюс, двоюродный брат 22-летней погибшей.

И тут же выяснилось, что он был знаком и со второй жертвой, квартирным брокером — Бенас договорился посмотреть квартиру, которую она для него подобрала.

Подозрения вызвал и тот факт, что обе девушки были убиты в одном и том же районе Каунаса — Дайнава: проспекты Кревес и Прамонес разделяют всего несколько сотен метров.

Совпадений хватило для того, чтобы объявить Микутавичюса в национальный розыск. Изначально в полиции полагали, что смогут поймать его очень быстро.

«Человек ведёт достаточно замкнутый образ жизни, с низким уровнем дохода. Поэтому наиболее вероятно, что он передвигается пешком или на общественном транспорте», — рассуждал глава городской полиции Миндаугас Акелайтис.

Правоохранители призвали граждан не пытаться задерживать его самостоятельно, так как мужчина может быть опасен.

К розыску привлекли значительные силы полиции не только из Каунаса, но и из других городов. Стражи порядка безуспешно проверяли квартал за кварталом. И 5 декабря им пришлось признаться в том, что подозреваемый до сих пор не пойман.

Известие о преступлении буквально всколыхнуло Литву — в стране давненько не происходили столь громкие преступления.

Когда-то, в 90-х в там свирепствовали банды самой разной специализации: рэкетиры, контрабандисты, сутенеры и т.д.

Однако начавшаяся со вступлением республики в ЕС массовая эмиграция изрядно «подъела» и криминальный мир Литвы — самые жесткие и пассионарные устремились в Западную Европу, благодаря чему количество убийств в республике значительно снизилось.

Сейчас свои былые позиции сохранили в Литве разве что контрабандисты сигарет, умудряющиеся кошмарить всё государство.

«Попался, мальчик!»

Вскоре появились сведения об одной из убитых девушек — ее звали Симоной, и она училась в каунасском университете Витовта Великого. В университетской часовне состоялось траурное мероприятие. Позже люди массово собрались, чтобы помянуть погибших, у городского костела Воскресения Христова.

Представителям властей пришлось успокаивать жителей. «Люди слышат и видят эти новости: им кажется, что убийца где-то рядом, стоит у дверей или в их дворе», — рассуждал в телеэфире криминолог Гинтаутас Сакалаускас.

Простые литовцы решили взять дело в свои руки и вышли на патрулирование. Жители Каунаса создали канал под названием Raskime žudiką («Найдем убийцу»), в котором обменивались информацией.

И в полночь с 5-го на 6 декабря там появилось сообщение о том, что Бенас Микутавичюс, одетый в красную куртку, был замечен какой-то женщиной на улице Калнечу.

Туда моментально ринулась целая толпа. «Все быстро туда поехали, побежали… И точно, это был он. Не знаю, насколько это правда, но говорят, что сначала какая-то девушка на машине сбила его, потом на него наскочили парни и дали по голове», — рассказал очевидец.

Увидев набегающую на него толпу, убийца перемахнул через забор, выхватил газовый баллончик и распылил содержимое в лицо первому, кто попытался его схватить.

Это не помогло: Микутавичюса с руганью сбили с ног, на него навалились несколько человек и принялись пинать. В расправе, что характерно, участвовали и несколько женщин, не проявивших к Микутавичюсу никакого снисхождения. Подсвечивали друг другу телефонами, чтобы в ночной тьме было видно, куда именно наносить удары.

Убийце пришлось в эти минуты крайне солоно. Он лежал на земле, закрыв голову руками и твердил: «Умоляю, не надо…». Процесс избиения попал на видео, которое быстро распространилось в интернете. В конце концов толпа успокоилась и вызвала полицию. «Ну что, попался, мальчик», — торжествующе произнес один из добровольных охотников за убийцей.

После приезда стражей порядка собравшиеся на месте происшествия сотни людей начинали себе аплодировать: они изрядно поднялись в собственных глазах, ощутив себя героями. Полицейские забрали как самого Микутавичюса, так и его рюкзак, в котором обнаружилась телескопическая дубинка.

Участники преследования весьма усердно «обработали» Микутавичюса, нанеся ему существенные ушибы. Кстати, прибывшие на место полицейские помогли народным активистам: на видео ясно заметно, как один из стражей порядка чувствительно лупит безответного Микутавичюса по лицу.

В окружной прокуратуре лаконично отметили, что «решения в связи с этими обстоятельствами будут приняты в ходе расследования».

Ходили слухи, что подозреваемый откусил себе язык во время задержания, однако они не подтвердились. Ему предъявили обвинения в двойном убийстве.

Журналисты пытались расспросить его о взаимоотношениях с убитой двоюродной сестрой, о бегстве после преступления и других обстоятельствах. Бенас Микутавичюс молчал, не поднимая взгляда. В руках он держал пачку документов, содержащих предъявленные ему обвинения.

Позже задержанный с неохотой признал, что прикончил двух девушек. Суд назначил ему содержание под стражей на весь период расследования.

«Умри на Украине!»

Судя по просочившейся информации, мотивом убийства двоюродной сестры могла стать месть Микутавичюса. Они в течение года жили вместе в ее квартире, но потом девушка, выставила кузена на улицу. Бенас затаил злобу. Он жил бедно, не имел постоянной работы и мог мысленно назначить родственницу причиной своих несчастий.

По словам специалистов, Микутавичюс не отличался психологической стабильностью. Навестив двоюродную сестру и, видимо, попросившись обратно на постой, он при отказе потерял над собой контроль и пустил в ход нож.

А потом прирезал и брокера по недвижимости, с которой у него была назначена встреча в тот роковой день.

Более того, жертв могло бы быть и три — во всяком случае владелица квартиры в каунасском районе Эйгулю, которую убитый брокер подыскала Микутавичюсу, возблагодарила небеса, когда оказалось, что он до нее не дошел.

«Дрожат руки и ноги после того как я узнала, что это маньяк», — делится своими ощущениями эта счастливица. По ее словам, она заранее сообщила убийце код от дверей подъезда, да еще и пыталась до него дозвониться, когда он не явился в условленное время.

Примечательно, что на чужом пиру похмелье досталось и полному тезке каунасского убийцы. Общественники, включившиеся в охоту на злодея, довольно быстро нашли в соцсети профиль этого второго Микутавичюса: на него обрушился шквал угроз и оскорблений.

«Люди желают мне погибнуть на войне, ехать воевать на Украину и там умереть. Пишут — лопух, дебил, будешь сидеть в тюрьме», — жалуется бедняга. Он устал оправдываться, что ничего плохого в жизни не делал, а просто укладывает тротуарную плитку.

В целом эта история не послужила упрочению авторитета литовской полиции, и так уже давно невысокому. Граждане жалуются, что крепкие профессионалы ушли на пенсию, а новые кадры, набираемые с бору по сосенке, откровенно «не тянут».

Многие вспомнили скандальную историю десятилетней давности.

Тогда тысячи литовских полицейских не могли изловить двадцатилетнего наркомана Игоря Молоткова, который, отняв у полицейского автомат, подался в бега. Его поймали за какое-то мелкое нарушение, сковали наручниками и везли в участок, но Молотков сумел выбраться из полицейской машины, да еще и прихватил оружие. Тогда на ноги подняли всю вильнюсскую полицию.

Власти призывали жителей города не выходить из домов и не открывать двери незнакомым людям. Некоторые массовые мероприятия были отменены. На дорогах проверяли автомобили. На поиски Молоткова подняли вертолёт с тепловизором.

А тем временем беглец сумел снять с себя наручники, выбросил автомат на помойку, покатался по городу на общественном транспорте и помылся в душе одного из общежитий. А потом ему стало скучно, голодно — и Молотков сам сдался полиции.

Тогдашний министр внутренних дел Литвы Саулюс Сквернялис, не стерпев позора ведомства, даже подавал в отставку.

Вспоминая те события, литовцы находят, что за десять лет профессиональный уровень их полиции ничуть не поднялся, раз уж гражданам приходится самим ловить убийц.