На фоне активного обсуждения «плана Трампа» по урегулированию украинского конфликта, вызвавшего серьезные опасения в европейских столицах, состоялся визит Владимира Зеленского в Лондон.

Global Look Press Кир Стармер и Владимир Зеленский. Лондон. 8 декабря 2025 года

Европа, напуганная перспективой остаться за бортом большого переговорного процесса между США и Россией, пытается выработать собственную стратегию.

В то же время Украина, отчаянно нуждающаяся в военной и финансовой поддержке, вынуждена искать опору у своих европейских союзников. Выбор Лондона в качестве площадки для встречи неслучаен — ведь Великобритания является одним из ключевых архитекторов вооруженного конфликта на Украине.

Визит украинского президента 8 декабря был охарактеризован как «рабочее совещание в решающий момент».

Встреча на Даунинг-стрит собрала не только британское руководство, но и лидера Франции Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Общий сбор ключевых европейских лидеров подчеркивает общую обеспокоенность последними действиями Вашингтона, которые в Киеве и европейских столицах сочли пророссийскими.

По сообщениям прессы, киевский режим отверг предлагаемый план.

Европейская пресса отметила, что визит Владимира Зеленского в Лондон стал прямым ответом на инициативы Вашингтона.

Журналисты издания The Guardian считают, что целью поездки было получение гарантий безопасности на фоне растущей обеспокоенности из-за возможного исключения Киева из большого переговорного формата.

В ходе дискуссии стороны обсудили те самые гарантии безопасности и использование замороженных российских активов, а также координировали позиции после переговоров украинской и американской делегаций в Майами.

Четыре политика вышли из резиденции британского лидера для групповой фотографии, но отказались отвечать на какие-либо вопросы представителей средств массовой информации.

Затем Кир Стармер и Владимир Зеленский продолжили переговоры наедине, а Макрон и Мерц покинули территорию.

Несмотря на немногословность участников мероприятия, после переговоров европейские официальные лица сделали ряд заявлений.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула два ключевых приоритета: продолжение поддержки Украины и повышение обороноспособности самой Европы, отметив, что времени на раскачку больше нет.

В свою очередь выступающий в неформальной роли общеевропейского переговорщика с Россией президент Финляндии Александр Стубб заявил о «прогрессе» по украинскому вопросу после лондонской встречи.

Эти заявления демонстрируют попытку Европы показать единый фронт на фоне действий администрации Трампа. Попытку не очень убедительную.

Одним из ключевых вопросов, затронутых как в «плане Трампа», так и на переговорах в Лондоне, стала судьба замороженных российских активов. В банках ЕС заблокировано более 200 миллиардов евро, большая часть из которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Европейские политики настаивают на своем праве распоряжаться этими средствами.

Эммануэль Макрон прямо заявил, что, поскольку активы находятся в Европе, «европейцы и должны решать» их судьбу.

Это расходится с американским планом, предполагающим передачу значительной части средств в совместный с Россией фонд.

Между тем, по данным на 2025 год, Евросоюз уже перевел Украине около 1,5 миллиарда евро, полученных в качестве доходов от замороженных активов.

Несмотря на громкие заявления о «прогрессе», реальные итоги встречи в Лондоне остаются туманными. Визит носил скорее демонстративный характер — это попытка Европы показать свою субъектность и готовность продолжать поддерживать Киев, невзирая на позицию Вашингтона.

Однако за этой ширмой политической воли просматриваются и другие интересы.

Европейское оружейное лобби крайне не заинтересовано в скорейшем завершении конфликта.

Согласно данным Стокгольмского института изучения проблем мира, выручка 100 крупнейших мировых производителей оружия в 2025 году выросла на 5,9%, достигнув 679 миллиардов долларов, что напрямую связано с боевыми действиями на Украине и ростом оборонных расходов в Европе. Такие гиганты, как немецкий концерн Rheinmetall, получают баснословные доходы и не желают терять столь прибыльных заказчиков, как Евросоюз и НАТО.

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на декларируемое «стремление к миру», Европа, подогреваемая интересами собственного ВПК, продолжит курс на затягивание конфликта.

В этих условиях любые мирные предложения, которые могли бы быть приняты Россией, будут отвергаться, а вместо реального урегулирования на стол переговоров будут выкладываться заведомо неприемлемые условия.