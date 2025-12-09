Национал-либеральная партия Румынии (НЛП), занимающая лишь третье место в рейтинге популярности политических сил, усиливает контроль над политической системой дунайско-карпатской республики.

Иван Шилов ИА Регнум

Такой вывод можно сделать по итогам состоявшихся 7 декабря выборов мэра Бухареста.

Битва за Бухарест

Выдвинутый от НЛП Чиприан Чуку стал победителем с результатом 36% голосов, поскольку на выборах градоначальника действует избирательная система относительного большинства.

Под контролем представителей этой партии, таким образом, сегодня находятся крупнейшие административные органы республики. Ведь главой правительства Румынии является лидер национал-либералов Илие Боложан.

Тем самым НЛП, являющаяся важной частью румынского истеблишмента, смогла вполне успешно отбиться от бунта суверенистов во главе с Кэлином Джорджеску и натиска радикальных еврооптимистов в лице нынешнего президента Румынии Никушора Дана.

Последний, кстати, возглавлял Бухарест до избрания на высшую государственную должность и предполагал передать столицу в руки своего однопартийца из Союза спасения Румынии (USR) Кэтэлина Друлэ. Но по итогам голосования тот оказался лишь четвёртым (13,9% голосов).

Президент попытался «зажечь» хорошо известного ему столичного избирателя призывами голосовать «за Румынию на Западе» и «против мафии в сфере недвижимости». Но это не помогло. Ведь пропрезидентский USR состоит в правительственной коалиции с теми самыми национал-либералами и социал-демократами, которых Дан косвенно обвиняет в коррупции и недостаточно последовательном евроатлантизме.

Против пропрезидентского кандидата в мэры была и довольно низкая явка избирателей. Она не дотянула до 33% в то время, когда на предыдущих выборах, обеспечивших победу Дану, к урнам для голосования пришли более 39% выборщиков.

Свято верящая в идеи евроинтеграции молодёжь в этот раз решающего слова на выборах столичного градоначальника не сказала.

Мало кто предсказывал и второе место суверенистскому Альянсу за объединение румын (AUR). Ведь Бухарест, как и все крупные города — это оплот либеральных настроений.

Выдвинутая евроскептиками журналист Анка Александреску смогла заручиться поддержкой почти 22% проголосовавших избирателей. Такой результат в столице косвенно подтверждает данные опросов общественного мнения, говорящих о том, что AUR — самая популярная партия среди румын. Ведь избиратель в более консервативных и депрессивных исторических Валахии и Западной Молдавии куда более евроскептичен, нежели в столице.

Показательно и то, что правившие Бухарестом до 2020 года социал-демократы заняли лишь третью позицию в итоговом протоколе: кандидат от СДП Даниел Бэлуцэ набрал 20,5% голосов.

Коалиция тянет на дно

Именно румынские социал-демократы в наибольшей степени проигрывают от того, что находятся в составе проевропейской коалиции вместе с НЛП и USR. До недавнего времени партия ассоциировалась с прагматичным внешнеполитическим курсом, стремлением лавировать между геополитическими центрами силы, которым в своё время славился первый и последний президент социалистической Румынии.

Однако тщательная селекция в рядах современных румынских социалистов, проводившаяся в том числе и силами европейских правоохранителей, привела к победе в СДП либерального крыла.

Нынешний лидер СДП Сорин Гриндяну, вопреки острой критике, продолжает сохранять альянс с либеральными партиями в парламенте. Происходит это во многом из меркантильных соображений.

Министры-социалисты занимают ключевые позиции в правительстве Боложана, а самому Гриндяну коалиционным соглашением обещан пост премьера при ротации главы кабмина, которая намечена на 2027 год.

А тем временем СДП вынуждена брать на себя ответственность за крайне непопулярный курс нынешних властей по сокращению государственных расходов в угоду европейской бюрократии.

Казалось бы, политическая система Румынии окончательно стабилизировалась после бурных событий годичной давности, когда 6 декабря 2024 года были сенсационно отменены итоги первого тура президентских выборов. Суверенистское движение хоть и сохраняет популярность, но расколото и пока не может диктовать свою волю политическому классу.

Тем не менее правящая сейчас либерально-социалистическая коалиция не особо крепка. Правительство Боложана с большим трудом пытается протолкнуть пенсионную реформу, без которой не произойдёт радикального сокращения социальных расходов. На ней настаивает ЕС в качестве условия сохранения финансирования республики из европейских фондов.

Сопротивление реформе столь сильное, что 4 декабря премьер-министр вынужден был увязать её проведение с вопросом о доверии своему кабинету в парламенте. Но днём позже ему был выдвинут встречный вотум недоверия, инициативу которого уже поддержали 118 депутатов нижней палаты и сенаторов. Всего в палате депутатов Румынии 329 мест, а в сенате — 136.

Однако в Бухаресте циркулируют настойчивые слухи, согласно которым вотум недоверия готовы поддержать и часть депутатов из правящей коалиции. «Карты вскроются» 15 декабря, когда предполагается голосование.

Игра Вашингтона

Ещё одним препятствием на пути выполнения обязательств нынешнего румынского правительства перед Брюсселем является позиция Конституционного суда. Последний склонен считать значительное повышение налогов шагом, противоречащим основному закону. Заседание по этому вопросу намечено на 10 декабря.

Тем самым соотношение сил в румынских верхах можно охарактеризовать как равновесие между сторонниками и противниками выполнения навязанных Брюсселем очень непопулярных мер бюджетно-налоговой политики. Причём число её противников постоянно растёт.

Либеральное руководство СДП наверняка получит изрядную порцию критики от однопартийцев за неутешительные для партии итоги бухарестских выборов. Тот же Конституционный суд, создающий проблемы кабинету Боложана, в значительной мере состоит из выдвиженцев этой же пока проправительственной партии.

Как это часто бывало в румынской истории, равновесие может быть резко нарушено под воздействием внешних сил. Сегодня таким возмутителем спокойствия в румынских верхах вполне может стать администрация Дональда Трампа. Близкие к американскому президенту люди уже не раз открыто признавались в симпатиях румынским суверенистам.

Последняя версия Стратегии национальной безопасности США, подписанная 5 декабря, официально признаёт нынешний ЕС угрозой существования европейской цивилизации. Поэтому выведение Бухареста из-под доминирования Брюсселя однозначно соответствует интересам Вашингтона.

И арсенал возможных действий у американцев велик. В этом контексте можно рассматривать недавние события вокруг уничтожения военно-морскими силами Румынии вблизи порта Констанца украинского морского дрона.

Весть об этом вызвала настоящий восторг в румыноязычном сегменте Интернета и резонные вопросы, почему подобные действия не совершались раньше.

Между тем в официальном сообщении министерства обороны подчёркивалось, что уничтожение украинского дрона осуществлено в рамках программы мониторинга Черноморского побережья в сотрудничестве с другими странами НАТО.

То есть представляющие опасность судоходству объекты украинского производства начали уничтожать после получения согласия от североатлантического начальства.

Тот, кто стоит за таким решением, хорошо понимает: бурный «антиукраинский» восторг неизбежно выльется в требования к политическим партиям перестать слушать Еврокомиссию в деле поддержки официального Киева.

Наконец, случившееся в ноябре прекращение кредитования Международным валютным фондом соседней Молдавии говорит о том, что в руках американцев есть мощнейший рычаг влияния и на бухарестских политиков. Прекращение денежных потоков от контролируемого американцами МВФ означает резкое удорожание внешних заимствований для стран-должников. Причём и по линии других международных финансовых организаций.

Для Румынии такой ход событий означал бы настоящую финансовую катастрофу, поскольку огромный государственный долг страны финансируется во многом за счёт новых кредитов.

Таким образом, у правительства США есть, выражаясь словами Трампа, «сильные козыри» в Румынии. И оно их вполне может использовать в обостряющемся противостоянии с евробюрократией.