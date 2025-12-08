Пестициды на яблоках, пластификаторы в упаковке, антипирены в мебели — эти вещества попадают в организм ежедневно и, как выяснили учёные, способны нарушать работу кишечника.

IMAGO/Science Photo Library/ТАСС

Исследователи из Кембриджского университета протестировали более тысячи химических соединений и обнаружили: 168 из них подавляют рост полезных бактерий в кишечнике. Причём многие вещества раньше вообще не считались биологически активными.

«Мы обнаружили, что многие химикаты, созданные для воздействия только на один тип мишени, скажем, насекомых или грибки, также влияют на кишечные бактерии», — отметила доктор Индра Ру, участвовавшая в исследовании.

Но это не единственная проблема. Адаптируясь к химическим загрязнителям, некоторые бактерии приобретают устойчивость к антибиотикам, в частности к ципрофлоксацину. Если этот механизм работает и в человеческом кишечнике, лечить инфекции станет сложнее.

Стандартные проверки безопасности химикатов не учитывают их влияние на кишечные бактерии — таковы действующие регуляторные нормы. Предполагается, что инсектицид действует на насекомых, а не на человека. Но, как показало исследование, это не так.

Пестициды попадают в организм с овощами и фруктами. По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, более 95% продуктов содержат остаточные количества пестицидов в пределах допустимых норм.

Это означает, что острого отравления не будет. Однако наука продолжает изучать эффекты длительного воздействия малых доз — некоторые соединения способны накапливаться в организме годами. Пластификаторы мигрируют в пищу из упаковки, особенно при нагревании. Антипирены присутствуют в домашней пыли — они постепенно выделяются из мебели, ковров, электроники.

При этом важно сохранять трезвый взгляд. С позиции токсикологии всё решают доза и частота контакта. Организм умеет нейтрализовать микроколичества вредных веществ, а система санитарного контроля призвана не допускать опасных превышений.

Почему микробиом так важен

В кишечнике человека обитает около 4500 видов бактерий. Эта экосистема не просто помощник пищеварения. Микробы участвуют в работе иммунитета, влияют на обмен веществ, защищают стенки кишечника и, по некоторым данным, даже воздействуют на настроение.

Гастроэнтеролог Елена Морошкина в интервью ИА Регнум отмечает, что нарушения микрофлоры связывают с целым спектром заболеваний.

«Синдром раздражённого кишечника, воспалительные заболевания кишечника, ожирение, сахарный диабет второго типа и жировая болезнь печени — всё это ассоциируется с изменениями микробиома», — перечисляет врач. При этом она уточняет, что чаще всего речь идёт о корреляции, а не о прямой причинно-следственной связи.

Отдельного набора симптомов, указывающих именно на нарушение микрофлоры, не существует. Морошкина объясняет: вздутие, нестабильный стул, боли и дискомфорт в животе могут сопровождать десятки разных заболеваний. «Поэтому врач сначала исключает серьёзные причины — инфекции, воспаление, непереносимости — а не лечит «дисбиоз» по умолчанию», — говорит она.

Другими словами, не стоит самостоятельно ставить себе диагноз и скупать пробиотики. При стойких проблемах с пищеварением разумнее обратиться к гастроэнтерологу для полноценного обследования.

Хорошая новость в том, что микробиом обладает определённой устойчивостью. По словам Морошкиной, в большинстве случаев он способен восстанавливаться после негативного воздействия. Всё зависит от продолжительности и интенсивности контакта с вредными веществами, а также от возраста и общего состояния здоровья.

«Если воздействие длительное и постоянное, особенно в детстве, изменения могут сохраняться надолго», — предупреждает врач.

Что касается устойчивости к антибиотикам, проблема действительно нарастает. Морошкина отмечает, что инфекции желудочно-кишечного тракта сегодня иногда лечатся сложнее, чем пару десятилетий назад.

Группа риска

Не все одинаково уязвимы перед химическим воздействием на микробиом. Гастроэнтеролог Шахноза Шарипова в беседе с ИА Регнум выделяет несколько категорий людей, которым стоит быть особенно внимательными.

Во-первых, дети раннего возраста — у них микробиом только формируется, и любые нарушения могут иметь долгосрочные последствия. «Кесарево сечение, раннее и частое применение антибиотиков, отсутствие грудного вскармливания — всё это влияет на становление кишечной флоры», — поясняет она.

Во-вторых, пожилые люди. С возрастом разнообразие кишечных бактерий снижается, добавляются хронические заболевания и приём множества лекарств. В-третьих, пациенты с диабетом, болезнями печени, сердечно-сосудистыми и аутоиммунными патологиями. Наконец, люди с подавленным иммунитетом требуют особой осторожности даже при приёме «полезных» пробиотиков.

Елена Морошкина подтверждает: «У детей, пожилых, пациентов с хроническими болезнями и тех, кто часто принимает антибиотики, микробиом менее устойчив и легче нарушается».

Практические рекомендации

Исследователи из Кембриджа предлагают простые меры для снижения контакта с потенциально вредными веществами: тщательно мыть овощи и фрукты, не использовать пестициды в домашнем саду. Но защита микробиома — это не только минимизация химической нагрузки.

Шарипова называет питание основой здоровья кишечной флоры. Разнообразная растительная диета — овощи, фрукты, бобовые, цельные зерна, орехи — служит пребиотической подпиткой для полезных бактерий. А вот ультраобработанные продукты, фастфуд, пищу с множеством эмульгаторов и подсластителей лучше ограничить.

«Ферментированные продукты — йогурт, кефир, квашеную капусту — можно включать как часть повседневного питания, если нет противопоказаний. Они полезны, но не панацея», — добавляет она.

Елена Морошкина придерживается схожей позиции. По её словам, пробиотики работают, но не универсально, а в конкретных ситуациях: при диарее на фоне приёма антибиотиков или при некоторых формах синдрома раздражённого кишечника.

«Ферментированные продукты полезны как часть обычного рациона, но это не лекарство и не перезапуск микробиома», — уточняет врач.

Оба эксперта подчёркивают роль образа жизни. Нормальный сон, физическая активность, снижение хронического стресса положительно влияют на микробиом и его устойчивость к внешним воздействиям.

Отдельный пункт — осторожность с антибиотиками. Шарипова рекомендует избегать их без реальной необходимости, а если препарат всё же назначен — обсудить с врачом возможность профилактического приёма пробиотиков и план восстановления.

Несколько простых привычек помогают уменьшить количество пестицидов и других веществ, попадающих в организм.

Мыть продукты лучше тёплой водой с механической очисткой щёткой или губкой — это самый надёжный способ удалить остатки с поверхности. При этом длительное замачивание не рекомендуется: витамины теряются, а пестициды не всегда уходят в воду. Кожуру стоит очищать у цитрусовых, яблок и огурцов с блестящей восковой поверхностью.

Сезонные и местные продукты предпочтительнее: чем короче путь от поля до прилавка, тем меньше требуется химической обработки для сохранности.

Разогревать еду в пластиковых контейнерах и хранить в них горячие продукты тоже не стоит.

Впрочем, данные о том, как химические загрязнители напрямую влияют на кишечник и здоровье человека, пока ограничены. Исследователи признают: наши бактерии, вероятно, контактируют со многими из протестированных веществ, но какое их количество реально попадает в кишечник — неизвестно.

Чтобы определить истинный уровень угрозы, нужны дальнейшие масштабные исследования, отслеживающие суммарное воздействие химикатов на организм.

Как бы то ни было, соблюдать базовые рекомендации стоит уже сейчас — это разнообразный рацион с упором на растительные продукты, разумная гигиена, осторожность с антибиотиками и внимание к сигналам собственного тела. Микробиом достаточно устойчив, но помочь ему не помешает.