Каждую зиму Россия переживает волну респираторных заболеваний. Кто-то отделывается лёгким насморком, кто-то неделю лежит с температурой, а кто-то попадает в больницу с осложнениями. Грипп коварен тем, что его легко спутать с обычной простудой, а последствия недолеченной болезни могут оказаться серьёзными.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В этом году эпидемический сезон стартовал раньше обычного, и врачи призывают граждан быть особенно внимательными к своему здоровью.

По данным Роспотребнадзора, сейчас по всей стране наблюдается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом. В восьми субъектах федерации — преимущественно на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале — уже превышены эпидемические пороги.

При этом специалисты отмечают, что по интенсивности нынешний сезон пока сопоставим с предыдущими годами, хотя отдельные регионы испытывают серьёзную нагрузку на систему здравоохранения.

Интересно, что около 60% всех выявленных респираторных инфекций приходится на вирусы негриппозной природы — риновирусы, аденовирусы, парагрипп и обычные сезонные коронавирусы. Однако именно грипп вызывает наибольшую тревогу у медиков, поскольку чаще других респираторных инфекций приводит к тяжёлым осложнениям.

Гонконгский гость

Многие привыкли называть гриппом любое простудное заболевание, но врачи настаивают: между обычным ОРВИ и настоящим гриппом есть принципиальная разница. И дело не только в тяжести течения болезни, но и в самом её начале.

При обычной простуде всё развивается постепенно: сначала появляется лёгкое першение в горле, потом насморк, и только через пару дней может подняться невысокая температура.

При гриппе же картина иная. Главная его особенность — молниеносный старт. Человек может чувствовать себя абсолютно здоровым утром и слечь с температурой под сорок градусов к обеду. Как объясняют специалисты, заболевший зачастую способен назвать точный час, когда почувствовал себя плохо.

Сначала резко подскакивает температура, появляется сильная головная боль, ломота в мышцах и суставах, озноб и выраженная слабость. Человека буквально валит с ног. И только на второй-третий день присоединяются привычные респираторные симптомы — насморк, боль в горле, кашель. Такая последовательность — сначала интоксикация, потом катаральные явления — типична именно для гриппа.

Среди циркулирующих в этом сезоне вирусов гриппа безоговорочно лидирует штамм A (H3N2), который в обиходе называют гонконгским. На его долю приходится около 80% всех лабораторно подтверждённых случаев гриппа.

Своё название он получил ещё в 1968 году, когда вызвал масштабную пандемию, начавшуюся в Гонконге и унёсшую жизни около двух миллионов человек по всему миру.

К современному варианту вируса та давняя пандемия имеет весьма отдалённое отношение. За прошедшие десятилетия возбудитель претерпел множество изменений, и от исходного гонконгского штамма в нём практически ничего не осталось, кроме базовой структуры H3N2. Тем не менее вирус сохранил свою характерную черту — высокую заразность и способность вызывать тяжёлое состояние.

Специалисты прогнозировали активизацию именно этого штамма в нынешнем сезоне. В прошлом году он почти не проявлял себя, уступив место вирусу H1N1, а значит, коллективный иммунитет к гонконгскому варианту у населения снизился.

Такая цикличность типична для гриппа: штаммы со временем сменяют друг друга, выходя на первый план с определённой периодичностью.

Защищает ли прививка

Вопрос эффективности вакцинации стал одним из самых обсуждаемых в этом сезоне. Как отмечают специалисты, циркулирующий сейчас гонконгский грипп очень близок к вакцинному, хотя и отличается несколькими мутациями, которые влияют на его антигенные свойства.

Чтобы проверить реальную защиту, сотрудники научного центра «Вектор» провели исследования образцов крови людей, привившихся в этом сезоне. Результаты оказались обнадёживающими: у вакцинированных обнаружен достаточный уровень защитных антител, способных нейтрализовать циркулирующий штамм на 80-90%.

Что это означает на практике? Прививка не даёт абсолютной гарантии от заражения — этого врачи и не скрывают. Вакцинированный человек может заболеть гриппом. Однако, как подчёркивают специалисты, болезнь в этом случае протекает значительно легче, а риск тяжёлых осложнений, госпитализации и летального исхода снижается многократно.

По данным Роспотребнадзора, среди привитых в этом сезоне тяжёлые формы заболевания практически не регистрируются.

Даже при неполном совпадении вакцинных и циркулирующих штаммов прививка обеспечивает так называемую перекрёстную защиту. Иммунная система, натренированная на близкородственный вариант вируса, быстрее распознаёт и нейтрализует реального возбудителя.

Поэтому разница между болезнью дома на диване и болезнью в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции лёгких — это зачастую именно разница между привитым и непривитым пациентом.

Когда бежать к врачу

Главная угроза гриппа — не сама болезнь, а её осложнения. Вирус поражает не только верхние дыхательные пути, но и способен быстро спускаться в лёгкие. Пневмония может развиться уже на второй-третий день болезни, причём достаточно тяжёлая, с изменениями на рентгеновских снимках и серьёзными нарушениями дыхания.

Помимо воспаления лёгких, грипп чреват отитами, бронхитами, миокардитом — воспалением сердечной мышцы, а также различными неврологическими осложнениями. Более уязвимы перед вирусом дети, пожилые люди старше 65 лет, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями. Именно для этих категорий вакцинация важна в первую очередь.

В Забайкальском крае уже зафиксированы случаи тяжёлого течения гриппа. По информации Краевой клинической инфекционной больницы в Чите, двое пациентов находятся в реанимации. Всего в стационаре лечатся 120 человек с респираторными инфекциями, из них более 60 — с подтверждённым гриппом.

Врачи подчёркивают, что привитые пациенты переносят заболевание значительно легче и успешно лечатся дома.

Когда нужно срочно обращаться за медицинской помощью? Во-первых, когда температура выше 39 градусов, которая плохо сбивается жаропонижающими препаратами. Во-вторых, при сильных мышечных болях и затруднённом дыхании.

У пожилых людей поводом для беспокойства должна стать спутанность сознания, у детей — выраженная вялость и отказ от еды и питья.

Самолечение при гриппе опасно. Народные средства вроде чеснока могут немного облегчить самочувствие, но на сам вирус никак не влияют. А вот своевременно начатая противовирусная терапия способна существенно сократить продолжительность болезни и снизить риск осложнений.

Но назначать такие препараты должен врач — бесконтрольный приём лекарств, особенно антибиотиков, которые на вирусы не действуют вообще, может принести больше вреда, чем пользы.

Советы на каждый день

Профилактика респираторных инфекций — это не какая-то сложная наука, а набор простых привычек. Пандемия ковида научила многих базовым правилам гигиены, и сейчас самое время вспомнить эти навыки.

Первое и главное — регулярное мытьё рук. Вирус гриппа прекрасно сохраняется на поверхностях, и мы постоянно переносим его с дверных ручек, поручней в транспорте и собственных смартфонов прямо себе в нос и рот. Антисептические гели и салфетки, которые многие носили в сумках во время пандемии, снова становятся актуальными.

Маски в местах массового скопления людей — ещё одна действенная мера. Да, они не дают стопроцентной защиты, но существенно снижают количество вирусных частиц, попадающих в дыхательные пути. Тем более это актуально для общественного транспорта и магазинов в час пик.

Проветривание помещений — простой, но эффективный способ снизить концентрацию вирусов в воздухе. В школах и детских садах сейчас усилен контроль за соблюдением этих мер, увеличена частота влажной уборки.

Кстати, именно в детских коллективах болезнь распространяется быстрее всего — дети постоянно контактируют друг с другом и не всегда соблюдают правила гигиены.

И специалисты, и обычные люди просят родителей: не приводите больных детей в школу и детский сад. Даже если ребёнок переносит инфекцию легко, он может заразить одноклассников, для которых та же болезнь обернётся серьёзными осложнениями.

То же касается и взрослых. При появлении симптомов респираторной инфекции нужно оставаться дома и не становиться источником заражения для коллег.

Впереди новогодние праздники с их неизбежными застольями, походами в гости и массовыми мероприятиями. По прогнозам эпидемиологов, пик заболеваемости гриппом в этом году придётся как раз на ближайшие недели.

Поэтому сейчас самое время вспомнить о профилактике: высыпаться, полноценно питаться, чаще бывать на свежем воздухе и одеваться по погоде. Эти простые меры помогут встретить Новый год здоровыми, а не с градусником под мышкой.