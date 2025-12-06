Белый дом опубликовал стратегию США по национальной безопасности на 2025 год. Её появления ожидали ещё осенью, но тогда помешал раскол в Вашингтоне и затянувшийся шатдаун с параличом американского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM

К тому же международная обстановка постоянно меняется — один кризис сменяет другой. Это буквально вынуждало советников Дональда Трампа практически на ходу переписывать текст стратегии.

В конечном счёте он всё же был представлен на суд общественности. И уже можно сказать, что новая стратегия нацбезопасности США стала сенсацией для всего мира.

В последний раз её обновляли в 2022 году, когда стратегию пришлось переписывать в связи с началом активной фазы конфликта на Украине. Буквально за несколько месяцев до этого, в ноябре 2021 года администрация Джо Байдена пообещала сделать отношения с НАТО и усиление Североатлантического альянса своим приоритетом.

Бездумные действия команды Байдена и спровоцировали нынешний конфликт. В 2022 году они переписали стратегию и сделали упор на борьбу с «ревизионистскими» державами в лице России и Китая. Причём нашу страну тогда определяли как «немедленную угрозу», в то время как Поднебесную — как основного соперника для США в долгой перспективе.

Демократам в Белом доме приходилось постоянно находиться в состоянии политической шизофрении, разрываясь между необходимостью воевать с Россией на Украине и соперничать с Китаем. Возможностей для противостояния на два фронта у США явно не хватало.

А осенью 2023 года обострился и ближневосточный кризис, который стал отъедать ещё больше ограниченных ресурсов Америки.

После второй инаугурации Трампа внешняя политика Вашингтона стала существенно меняться. Сейчас эти перемены зафиксированы и в новой стратегии. Она ставит ключевой целью для США в ближайшей перспективе достижение «абсолютного доминирования» в Западном полушарии.

Фактически речь идёт о возвращении к эпохе «доктрины Монро», в рамках которой США закрепляли за собой право вести экспансионистскую политику в Новом Свете. Тогда им противостояли европейские империи.

Сейчас главный конкурент США — это Китай, он уже давно стал ключевым торговым партнёром для большинства стран Латинской Америки. Восстанавливать свои позиции Вашингтону в нынешних условиях будет крайне сложно.

Яркий тому пример — метания вокруг Венесуэлы, которой Белый дом уже три месяца подряд грозит войной. Однако этого пока так и не случилось из-за опасений болезненного проигрыша США и потери лица.

Команда Трампа вовсю поддерживает правых политиков вроде Хавьера Милея в Аргентине или недавно победившего на президентских выборах в Чили пиночетовца Хосе Антонио Касту. Однако даже они вынуждены налаживать отношения с Китаем, пусть идеологически им и ближе Трамп.

Можно говорить об образовании настоящего прокитайского консенсуса в Латинской Америке — кто бы ни пришёл к власти, правые или левые, торговый оборот с Поднебесной у них продолжает расти.

При этом в новой стратегии нацбезопасности Ближний Восток больше не рассматривается как приоритетный регион. Когда-то США остро нуждались в нём из-за поставок нефти. Впрочем, на текущий момент львиная доля ближневосточных углеводородов поступает либо в Европу, либо в быстрорастущие азиатские экономики.

Авторы стратегии делают упор на кооперации с ближневосточными монархиями. Израильское же лобби де-факто оказывается под ударом — его амбиции стараются поумерить.

Но самые любопытные нововведения проявляются на европейском направлении.

С одной стороны, кажется, что именно Европа теперь становится чуть ли главным вызовом для США. Ей уделяется крайне много внимания — европейцев критикуют за цивилизационный упадок, вызванный бесконтрольным притоком мигрантов и отходом от собственных ценностей.

Стратегия прямо указывает на то, что в среднесрочной перспективе отдельные члены НАТО уже перестанут быть европейскими странами культурно и этнически.

Впрочем, к тому моменту Североатлантического альянса, как и Евросоюза, может уже не существовать в нынешнем виде.

Администрация Трампа вовсю ругает европейские элиты за их стремление находиться в состоянии конфронтации с Россией, что и привело к нынешнему кризису в Старом Свете.

Белый дом обещает поддерживать патриотические и национально ориентированные силы в Европе в противовес либеральному истеблишменту, а также бороться с цензурой и диктатом меньшинств.

В отличие от всех прочих стратегий нацбезопасности США за последние десять лет, в нынешней почти нет критики России. Наоборот, документ призывает восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Москвой, а также вернуть российские энергоносители в Европу.

Не потому, что США так уж сильно пекутся о судьбах европейской экономики. Причина в другом — Белый дом обеспокоен поставками российских нефти и газа в Китай, что усиливает конкурентоспособность Поднебесной.

Именно азиатское направление команда Трампа и видит для себя наиболее приоритетным в сравнении с европейским или ближневосточным. Нужно бросить силы на конкуренцию с Китаем, хоть это и выглядит для современных США задачей непосильной.

Вашингтон требует от своих союзников в Азии, как и в Европе, наращивать военные расходы до 5% от ВВП и поактивнее заниматься собственной безопасностью.

В целом нынешняя стратегия смотрится как более реалистичный документ, чем то, что публиковалось раньше. Однако и он по всей сути отстал от реальности лет на десять-пятнадцать. Тогда ещё можно было говорить о серьёзной борьбе за Азию или Латинскую Америку с Китаем. Сейчас же США противостоять Поднебесной становится крайне сложно.

Однако уже неплохо, что появляется понимание необходимости всерьёз договариваться о вопросах стратегической стабильности с Россией.

К нынешнему документу приложили руку основные реалисты в нынешней администрации — главный стратег Пентагона Элбридж Колби и заведующий политической повесткой в Госдепартаменте Майкл Энтон. Именно они выступают за переориентацию США на Индо-Тихоокеанский регион.

Впрочем, нужно иметь в виду и фактор инерции мышления в стане представителей «глубинного государства» Америки. Они могут всячески саботировать любые нынешние публикуемые стратегии. Взять тех же ястребов-неоконов, которые не против одновременно и с Венесуэлой повоевать, и усилить давление на Иран, и Украине выделить транши.

Ресурсов США для всех направлений явно не хватает, но о последствиях своей политики многие сторонники бесконечных войн, как правило, не рассуждают.

Однако среди электората уже растёт усталость от их повестки — в контексте той же Венесуэлы порядка 70% американцев выступают против дальнейшей эскалации. Уровень поддержки наземной операции крайне низок — войска отправлять не хочет никто.

Впереди предстоит долгое и ожесточённое противостояние разных лоббистских групп в Вашингтоне, которые будут пытаться повлиять на реализацию в жизнь новой доктрины Трампа.

Размер пирога, финансового и военного, неуклонно сокращается, так что внутривидовая борьба за его раздел будет только усиливаться. И от того, удастся ли Трампу сломать внешнеполитический статус-кво в США, зависит уже не только судьба его администрации, но и будущее Америки, да и немалой части всего мира.

Ясно одно: своей новой стратегией Вашингтон уже официально признал очевидное, а именно коллапс однополярной модели владычества.