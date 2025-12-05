Недавно одна из колумбийских депутатов заявила, что свыше 300 наемников из этой страны, действовавших на стороне Вооруженных сил Украины, погибли в зоне специальной военной операции.

Иван Шилов ИА Регнум

Неприятные вести подобного рода поступают и из другой страны — Судана, где в августе сбили транспортный самолет, перевозивший военное снаряжение и 40 колумбийцев. Именно после этого случая президент Колумбии Густаво Петро велел ускорить рассмотрение законопроекта о запрете наемничества.

Тогда он назвал деятельность компаний-вербовщиков «новой формой торговли людьми» и неоднократно повторял, что они лишают страну молодежи, отправляя ее на убой.

Спустя несколько месяцев соответствующий законопроект наконец добрался до финальной стадии рассмотрения. Однако изменит ли это ситуацию с появлением на той же Украине новых колумбийских наемников?

Закон одобрен

К настоящему моменту законопроект поддержали министерства обороны и иностранных дел. Также он почти единогласно одобрен палатой представителей колумбийского парламента — 94 голосами против 17. Осталось дождаться подписи президента, что может произойти в самое ближайшее время.

Тему, как пишут местные СМИ, особенно продвигают чиновники оборонного ведомства. Придумывать что-то новое в этом поле никто не собирается, законопроект призван в первую очередь привести местную практику в соответствие международным стандартам — Международной конвенции по борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников.

Министр обороны Педро Санчес уже заявил, что принимаемые меры должны принести стране «большую пользу». У государства таким образом появится правовой инструмент для борьбы с наемничеством «с различных сторон».

Для начала планируется организовать препятствия для въезда в Колумбию иностранных комбатантов, а также местным вербовщикам для найма колумбийцев с целью участия в вооруженных конфликтах за рубежом.

Волнует военное руководство в данном случае вовсе не криминальная обстановка, которую колумбийцы ухудшают в других странах. В первую очередь Санчес возмущен тем, что за рубеж утекают «ценные кадры».

Они-де проходят серьезное обучение, приобретают редкие навыки и, видя вариант сражаться за хорошие деньги, спокойно сбегают, оставляя собственную страну ни с чем.

Также в ведомстве собираются с помощью законопроекта «предотвращать человеческие трагедии». Имеются в виду ситуации, когда колумбийцы гибнут в рядах ВСУ, а их тела невозможно репатриировать на родину.

Оппозиция против

В министерстве обороны поспешили пояснить, что новый закон не будет распространяться на тех, кто легально выезжает из Колумбии для работы военным советником, врачом или иным специалистом схожего профиля.

Все ограничения коснутся только тех, кто собирается принимать непосредственное участие в боевых действиях.

Представители оппозиционных партий, споря с содержанием законопроекта в парламенте, заявили, что их крайне смущает появление юридического определения понятия «наемник».

Их теперь обозначают как «лиц, участвующих в иностранных войнах в обмен на финансовую компенсацию».

Оппозиционеры считают такое определение расплывчатым и потенциально ограничивающим возможности трудоустройства для тысяч людей. Вместе с тем, судя по реакции колумбийского правительства, именно последнего там и добиваются.

Бой иностранным «ЧОПам»

Законопроект можно назвать каким угодно, но уж точно не «антинародным» — по крайней мере, в прямом смысле этого слова.

Например, теперь принимается во внимание, что многие из завербованных стали жертвами международных преступных сетей. Поэтому уголовной ответственности в большинстве случае будут подлежать именно вербовщики и финансисты предприятий, организующих отправку за границу.

В числе нежелательных персон также — инструкторы, занимающиеся обучением, и те, кто отдает приказы.

В правительстве уже намекнули, что знают о существовании подставных компаний, которые служат платформами для незаконной вербовки и тайно используют связи с бывшими сотрудниками правоохранительных органов.

Кажется, что украинские дипломаты, отметившиеся в Южной Америки на этом поприще, уже испытали определенное волнение. Да и не только они.

Законопроект впервые был представлен еще в 2024 году и только сейчас прошел все стадии согласования. Крайне сомнительно, что все это время было занято лишь обсуждением спорных формулировок. Скорее, так долго решались вопросы с представителями многочисленных охранных предприятий разной степени легальности, существующих на территории Колумбии.

Мало для кого секрет, что именно колумбийские «специалисты» принимали участие в убийстве президента Гаити в 2021 году. Они же регулярно появляются в Мексике, где дают «уроки» обращения со взрывчаткой и беспилотниками.

Да и скандальную операцию «Гидеон» 2020 года в Венесуэле, когда предполагалось похитить президента Николаса Мадуро, организовали представители американской ЧВК с участием колумбийских помощников.

«Мероприятия» такого рода проводятся как раз при участии частных охранных предприятий — преимущественно иностранных.

Пока все выглядит так, будто работа таких людей будет существенным образом осложнена.

Однако не все так просто.

Многие из них работают через подставных юрлиц, а то и через частные руки или находясь за границей. Законопроект вроде предлагает борьбу с заграничными вербовщиками, но будет ли она реализована по факту?

Стоит вспомнить также и то, что в Колумбии действует множество организаций, вербующих людей для участия в боевых действиях на территории самой Колумбии. Причем нужны им не столько иностранцы, сколько проверенные «свои».

Будут ли такие персонажи попадать под действие нового закона? Пока ответ не слишком понятен, но судя по тексту и акценту чиновников на «иностранных войнах», — не будут.

С практической точки зрения ход странный, ведь именно в среде «проверенных своих» вербовщики и находят клиентов.

Но, учитывая внутриполитическую обстановку, все вполне объяснимо: если закон будет направлен на внутренние повстанческие и бандитские группировки, то мигом сделает «левого» президента Петро — бывшего повстанца — врагом собственного электората.

Учитывая, что профессии полицейского и военнослужащего в Колумбии являются определенной формой социального лифта для неимущего населения, любые ограничительные меры в этом направлении могут быть чреваты.

Для чего же тогда вся эта активность?

Поправить репутацию

Президент Густаво Петро и представители МИД, представляя законопроект общественности, чаще всего делали акцент на том, что бесконечные истории с приключениями колумбийских наемников на Украине, в Судане или где-то еще в первую очередь вредят международной репутации государства.

Стоит также учитывать, что в 2026 году в Колумбии пройдут очередные президентские выборы, на которых действующие левые силы — добравшиеся до власти впервые — рискуют выглядеть весьма бледно на фоне постепенного прихода к власти в регионе многочисленных союзников Дональда Трампа.

На фоне этого хотя бы поправить репутацию, а заодно постараться нанести удар по части традиционно правых группировок в военном руководстве — буквально дело чести.

Что касается законопроекта о борьбе с наемничеством, то местные журналисты, рассказывая о нем, упоминают то, что он в большей степени является имплементацией уже существующих международных норм в национальное законодательство Колумбии.

Прорыв случится, если эти нормы начнут соблюдать: показательно арестовывать вербовщиков, экстрадировать их из-за границы, пресекать действие международных ОПГ, принимать участие в расследованиях совместно со странами-партнерами.

К слову, колумбийские власти еще год назад анонсировали создание российской-колумбийской рабочей группы по вопросам наемников, но про особые результаты в публичном поле не говорят. А ведь об этой группе вещал как раз один из создателей законопроекта о борьбе с наемничеством, экс-министр иностранных дел Луис Хильберто Мурильо.

Таким образом, пока что все истории о борьбе колумбийских властей с наемниками остаются только словами. Показательные следственные процессы могли бы доказать решимость, однако непонятно, готов ли на них Густаво Петро.

Что касается иностранных компаний, то сейчас им мало что мешает перевести свою деятельность в другую страну Латинской Америки, а то и Европы, занимаясь вербовкой онлайн или через уже имеющиеся сети контактов.