Папа Римский Лев XIV продолжает апостольское турне по Ближнему Востоку. После посещения Турции понтифик направился в Ливан, где в течение трех дней проводил встречи с представителями местных общин — причем не только христианских.

Иван Шилов ИА Регнум

В контексте задач по укреплению диалога между конфессиями, стоящих перед Святым Престолом, Ливан стал идеальным местом для обкатки миротворческого подхода нового Папы. Однако вопреки ожиданиям понтифик «споткнулся» на наиболее очевидной для региона проблеме.

Христианский островок

Выбор Ливана как второй и более продолжительной по времени пребывания точки ближневосточного турне понтифика легко объясним. Страна, в силу богатого исторического прошлого, считается наравне с Кипром одним из сохранившихся в регионе островков христианства.

Христианство и сегодня продолжает оставаться одной из столповых религий Ливана.

Согласно последним исследованиям, каждый четвертый житель страны является христианином-маронитом, то есть относится к восточно-католическому христианскому течению, которое находится в каноническом подчинении Святого Престола, хотя и сохраняет элементы самобытности.

Иными словами, как минимум четверть ливанских граждан является де-факто папской паствой.

Весомость общины повлияла и на политическую систему страны: с момента обретения независимости в 1943 году власть в Ливане консенсусным решением разделена между тремя религиозными общинами.

В частности, президент страны избирается только из числа маронитов, в то время как посты премьер-министра и спикера парламента занимают сунниты и шииты соответственно.

Ватикан планировал укрепить связи с ливанскими общинами, заметно ослабшие из-за просчетов Святого Престола к концу XX века, еще во времена папы Франциска (2013–2025 годы). Однако планам помешали сначала пандемия COVID-19, а потом болезнь и кончина понтифика.

Лев XIV, провозгласивший одним из приоритетов своей деятельности урегулирование мировых конфликтов, получил возможность продолжить начатое, синхронизировав инициативы сразу двух понтификов.

Ставка на многовекторность

В Бейруте папа встречался не только с католиками, но и с лидерами других общин — суннитской, шиитской и друзской, а также с православными — второй по численности христианчкой общиной страны.

Тема для бесед во всех случаях была одна и та же — поддержание внутренней стабильности в Ливане в условиях «ниспосланных испытаний». А на нее в зависимости от собеседника «наслаивались» другие чувствительные вопросы.

Так, например, на встрече с друзами понтифик усилил акцент на недопустимости «братоубийственных войн», сделав отсылку к конфликту между друзскими кланами в сирийско-ливанском приграничье.

В разговоре с мусульманскими духовными авторитетами подчеркнул отсутствие угрозы христианской вере со стороны ислама и оценил важность баланса отношений между шиитским и суннитским полюсами.

На встрече с патриархами церквей Востока понтифик не преминул рассказать о продуктивном общении с патриархом Константинопольским Варфоломеем, которое состоялось на полях празднования 1700-летия Никейского Вселенского собора в Турции.

Там представители Ватикана и Константинопольского патриархата провели совместную молитву и договорились о дальнейшем сближении.

В частности, продолжена работа над установлением единой даты празднования Пасхи. Этим нынешний папа де-факто продолжил курс своего предшественника Франциска, направленный на повторное объединение Ватикана и Константинополя.

Иными словами, во время поездки в Ливан понтифик попытался активизировать церковную дипломатию и вернуть Святой Престол в число активных посредников на Ближнем Востоке.

Сигналы «Хезболлы»

Встреча со сторонниками «Хезболлы» не входила в официальную программу визита понтифика — акцент в поездке был сделан на общение с представителями религиозных общин, а не политических сил. Тем не менее, движение начало обрабатывать его едва ли не самого прибытия в Ливан.

Дорога Льва XIV из аэропорта в президентский дворец в Баабде проходила через населенный шиитами южный пригород Бейрута, в том числе район Дахья, где располагаются объекты «Хезболлы» и который ранее неоднократно подвергался израильским бомбардировкам.

Причем, маршрут был организован так, чтобы понтифик увидел разрушенные в ходе ноябрьских ударов здания — последствия операции израильтян по ликвидации начальника штаба «Хезболлы» Хейсама Али Табатабаи, в ходе которой погибло около тридцати ливанцев.

Помимо этого, «Хезболла» вывела на улицы Бейрута активную молодежь — скаутскую организацию «Имам Махди». Сторонники движения, преимущественно дети и подростки, с флагами Ливана, Ватикана и «Хезболлы» выстроились в живую цепочку вдоль дороги, по которой ехала колонна с президентом Ливана и понтификом.

Вершиной комбинации стало открытое письмо в адрес папы, подписанное нынешним лидером «Хезболлы» Наимом Касемом. В нем генсек движения подчеркивал, что ливанцы, включая мусульманские общины, не настроены по отношению к понтифику враждебно и готовы поддержать его миротворческие усилия. Особенно если они помогут «эффективно сдержать израильскую агрессию».

Не договорились

В силу активной медиакампании, развернутой «Хезболлой» перед приездом понтифика, все ожидали, что тот прокомментирует обращение движения в рамках одного из ближайших выступлений. Однако Лев XIV почти не касался этой темы даже во время встречи с шиитскими духовными авторитетами.

Вместо этого папа предпочел сделать акцент на более понятные пастве темы — греховности охватившей Ливан «коррупционной эпидемии», важности сохранения «родных очагов» и поддержании национального согласия.

Международную повестку он также затронул, но крайне осторожно, сводя разговор преимущественно к теме поиска выхода из затянувшегося палестино-израильского конфликта. И здесь Лев XIV лишь повторил официальную позицию ООН о необходимости создания на Ближнем Востоке двух независимых государств — Палестины и Израиля.

Ливан понтифик покинул, так и не ответив на запросы «Хезболлы». Однако уже в день его отъезда на ресурсах Ватикана появился краткий комментарий папы по ситуации в Ливане. Лев XIV сделал акцент на миролюбивых посылах и призвал заинтересованные стороны «скорее сложить оружие», для достижения «совместного мира и процветания». Однако излишнее миролюбие в итоге сыграло против него.

В осторожном заявлении папы «Хезболла» разглядела попытку принудить их к разоружению, что вызвало острое негодование среди ее сторонников. Позднее представитель медиаблока движения Хусейн аль-Нимр заявил, что «Хезболла» не намерена «вывешивать белый флаг». Тем более, что никаких инструментов сдерживания Израиля Лев XIV так и не предложил.

Более того, в Ливане вспомнили, что понтифик еще до вступления в должность называл себя «большим другом Израиля» и периодически выступал по ситуации на Ближнем Востоке с позиций, близких к взглядам Тель-Авива. А это поставило под вопрос его возможность выступать в нынешнем конфликте в качестве беспристрастного посредника.

Впрочем, у Святого Престола еще есть шанс стабилизировать ситуацию. Тем более, что недовольство «Хезболла» высказала только на уровне отдельных функционеров — генсек Касем и приближенные к нему лица благоразумно сохранили молчание. Что оставило возможность повторного установления контактов между Ватиканом и «Хезболлой». Впрочем, пока только в кулуарном формате.