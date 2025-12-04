Анкара недовольна атаками Украины на танкеры вблизи турецких берегов.

Иван Шилов ИА Регнум

Премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган послал Владимиру Зеленскому предостережение, а его министр энергетики Альпарслан Байрактар напомнил про нападения на газопровод «Турецкий поток».

24 ноября, после женевской встречи госсекретаря США Марко Рубио с представителями Украины и стран Европы, турецкий президент был в приподнятом настроении. Ведь продвижение «мирного плана» Дональда Трампа возвращало актуальность «стамбульского формата» переговоров.

«Турция готова сегодня занимать ту же конструктивную позицию, которую мы ранее занимали в Стамбуле», — отметил Эрдоган.

Однако совсем быстро его оптимизм сменился беспокойством: диверсии поставили под угрозу не только дипломатические усилия, но и безопасность Турции в целом.

Когда украинцы во главе с Рустемом Умеровым готовились лететь во Флориду, а Стивен Уиткофф с Джаредом Кушнером — в Москву, в Чёрном море произошла серия нападений на танкеры в территориальных водах Турции.

28 ноября украинские беспилотные катера атаковали сначала танкер Kairos, следовавший из Египта в Новороссийск, а затем в 65 километрах от турецкого побережья под удары попал танкер Virat. На следующий день, 29 ноября, он подвергся повторной атаке. Оба судна шли под флагами Гамбии.

2 декабря FPV-дрон атаковал судно Midvolga 2, перевозившее подсолнечное масло из России в Грузию. Инцидент произошел примерно в 150 км от береговой линии Турции, два члена экипажа получили ранения.

Официальную ответственность за теракты Киев на себя не взял. Но источники в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили западным изданиям CNN и Reuters, что атаки были проведены с помощью безэкипажных катеров Sea Baby и стали результатом совместной операции СБУ и военно-морских сил (ВМС).

На деструктивное поведение украинских властей в разгар переговоров решил обратить внимание турецких коллег российский МИД. Пресс-секретарь ведомства Мария Захарова назвала атаки попыткой «помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира».

Анкара в свойственной ей манере Украину поливать грязью не стала. Ведь еще неделю назад Эрдоган принимал Зеленского и заверял его в поддержке территориальной целостности и непризнании Крыма российским.

Турецкий коллега Захаровой Онджу Кечели через соцсети выразил лишь «обеспокоенность» нападениями. Тщательно подбирал слова и сам Эрдоган. «Мы ни в коем случае не можем оправдать эти нападения, которые угрожают безопасности судоходства, жизни и окружающей среде, особенно в нашей исключительной зоне», — заявил он на заседании правительства.

Однако сказать, что Эрдоган атаки проигнорировал и погладил Зеленского по головке, тоже было бы неправильно. Когда «наш сукин сын» вредит безопасности и экономике патрона, сценарий взаимодействия приобретает совсем другой поворот.

По закрытыми каналам Анкара наверняка повысила на Киев голос и сделала ему недвусмысленное внушение. Именно на это турецкий лидер и намекнул в своем выступлении: «В подобных случаях мы выступаем с предупреждениями в адрес всех соответствующих сторон».

О том, что Турция выразила Киеву свое возмущение, стало известно и от источника РИА Новости в Анкаре: «Украинской стороне, в частности службам безопасности, была заявлена предельно четкая реакция Турции на атаки на суда в Чёрном море».

Чуть жестче, чем Эрдоган, выступил министр энергетики Альпарслан Байрактар. Он дал понять, что угроза в Чёрном море нависла не только над судами, но и над важными для его страны газопроводами «Голубой поток» и «Турецкий поток». По ним поставляется 50% всего импортируемого Турцией газа.

Байрактар напомнил, что Анкара сильно зависит от импорта нефти и газа из России, а Москва зарекомендовала себя в качестве надежного поставщика. Министр энергетики дает понять, что Украина уже много раз угрожала интересам Турции, и с этим нужно что-то делать.

«Турецкий поток» был много раз атакован украинскими дронами, а Москва предупреждала Анкару о попытках Киева в связке с Лондоном подорвать оба газопровода.

Если официальная Анкара на пределе, но все же сдерживает себя в критике СБУ, то независимые местные эксперты буквально мечут камни на Банковую.

Видный военный эксперт, контр-адмирал в отставке и соавтор концепции «Голубой родины» (о возвращении Турции влияния Османской империи в Чёрном море и Средиземноморье) Джем Гюрдениз обвинил Украину в превращении Чёрного моря «в военную лабораторию» и во втягивании Турции в войну с Россией.

«Последние события направлены на то, чтобы Украина превратила Чёрное море в свою хаотическую реальность и продлила войну в интересах Парижа, Берлина, Лондона и Брюсселя с вовлечением в нее Турции», — написал он в соцсети.

Эксперт призывает провести срочное заседание Совета Безопасности ООН, а параллельно ввести санкции против Украины. «Необходимо ограничить военную поддержку, оказываемую Украине некоторыми турецкими компаниями и учреждениями», — говорит Гюрдениз, призывая напомнить Зеленскому, что два корабля ВМС Украины всё еще находятся в Турции.

Нельзя сказать, что Турция впервые почувствовала на себе последствия войны на Украине. До ее берегов доплывали морские мины, украинцы много раз атаковали «Турецкий поток» и компрессорную станцию в Краснодаре. Просто на этот раз атаки начали носить регулярный характер.

Целясь по России, ВСУ, Главное управление разведки и СБУ «дружественным огнем» накрывают и страны НАТО. И даже если турецкие корабли или моряки под огонь не попали, то инциденты все равно происходят у берегов Турции и в важном для ее торговли черноморском бассейне.

И кто может дать гарантии, что в следующий раз беспилотники не ударят по торговому флоту самой Турции? И вот тогда Анкаре уже придется реагировать по-настоящему.

Анкара не может позволить себе резкую критику Киева, поэтому в речах Эрдогана сквозит лишь едва уловимая критика Украины. Ужесточение риторики обесценит проукраинские тезисы о «территориальной целостности», правах крымских татар и поддержке «оккупированной страны».

К тому же, помимо собственных «обязательств» по поддержке, немалую роль играет и зависимость Турции от Запада. Анкара в экономическом плане зависит от Евросоюза, а спасение национальной валюты во многом — от устойчивости отношений Эрдогана с немецким канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Помимо этого, Турция очень надеется на включение в европейскую программу совместного производства оружия SAFE, и здесь благорасположение Парижа и Берлина тоже важно. Недавно Мерц и британский премьер Кир Стармер, приезжавшие в Турцию, одобрили передачу ей истребителей Eurofighter.

Однако в целом защита собственных интересов для турок, очевидно, приоритетнее, чем «спасение Украины».

Гибкая позиция Анкары пока что позволяет сохранить выгодные отношения и с США, и с Европой, и с Россией. Однако атаки на гражданские суда повышают риски санкций и прямой военной эскалации в регионе.

И в таком случае пространство маневра для Эрдогана сужается, а его предложение провести в Стамбуле заветный саммит «на троих» (Путин — Трамп — Зеленский) превращается в несбыточную надежду. Но такова цена поддержки Киева.