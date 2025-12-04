«Если правительство не уйдёт в отставку на этой неделе, мы внесём вотум недоверия и вместе со всеми гражданами, участвовавшими в акциях протеста, и всеми, кто нас поддерживает, мы коллективно потребуем отставки этого правительства».

Иван Шилов ИА Регнум

Об этом 3 декабря заявил лидер болгарской партии «Продолжаем перемены» (ПП) Асен Василев.

Акции протеста, о которых говорит лидер оппозиционной партии, охватили крупнейшие города страны и вызваны внесением в парламент крайне непопулярного проекта бюджета на 2026 год.

Для обеспечения выполнения финансовых параметров намеченного в следующем году введения европейской валюты (евро) в нём кардинально усиливается налоговая нагрузка и сокращаются социальные расходы.

Вечером 27 ноября манифестанты, выступающие против правительства, неожиданно блокировали республиканский парламент. В центральной части Софии по призыву оппозиции собрались около 20 тысяч человек.

По социальному составу и способу мобилизации это действо сильно напоминает антиправительственные акции в соседней Сербии: среди протестующих преобладают студенты и учащиеся, управляемые через социальные сети.

ПП — это едва ли не самая проевропейская политическая сила в Болгарии, но в организованном ею протесте приняли участие и евроскептики из партий «Возрождение», «Величие», «МЕЧ».

На их поддержку в парламенте при голосовании за недоверие правительству, видимо, прежде всего надеется Василев.

Антиправительственная манифестация имела столь сильный психологический эффект, что премьер-министр Росен Желязков поспешил отозвать проект госбюджета из парламента.

Затяжка же с его принятием может осложнить вступивший в финальную стадию процесс присоединения страны к зоне евро.

О том, что внесённый в парламент вариант основного финансового документа «плохо структурирован», говорит и теневой правитель республики, лидер контролирующей правительство партии «ГЕРБ» («Граждане за европейское развитие Болгарии») Бойко Борисов.

Но, по его мнению, несовершенство бюджета обусловлено его компромиссным характером, учитывающим предложения разных партий, входящих в правящую коалицию.

Тем самым Борисов стремится разделить ответственность с политическими партнёрами, не стесняясь при этом шантажировать их. «Мы вместе будем работать в большинстве из 121 депутата, принимая новый бюджет, либо идём на выборы», — написал он на своей странице соцсети.

Проведение досрочных парламентских выборов крайне нежелательно для поддерживающих ГЕРБ в парламенте Болгарской социалистической партии и популистского движения «Есть такой народ». Ведь их прохождение в новый состав Народного собрания вовсе не гарантировано.

И хотя 2 декабря на личной встрече с лидерами союзнических сил Борисов заручился поддержкой, в их абсолютной лояльности уверенности нет. Недаром ведь лидер ГЕРБа публично отметил, что на антиправительственных митингах были замечены даже его однопартийцы.

Как поведут себя партнёры «серого кардинала» восточно-балканской страны, когда на них вдобавок к уличным протестантам надавит бюрократия ЕС, предположить сложно.

Между тем, Брюссель явно делает ставку на оппонентов Борисова, поскольку заинтересован в более послушном и предсказуемом управлении Болгарией.

Свидетельством тому — резкое ускорение разбирательства по коррупционному делу близкого к лидеру проправительственной партии экс-мэра Варны Ивана Портних.

Европейская прокуратура обвиняет этого бывшего гражданина России в растрате 3,4 млн евро, выделенных в том числе из фондов ЕС на обустройство несуществующего рыболовецкого порта в районе Варны.

На свою беду Борисов в бытность главой правительства засветился в этом якобы строившемся рыбпорту.

Портних считает, что Европрокуратура действует в интересах его оппонентов из ПП и заявляет о неслучайности передачи дела в суд как раз накануне начала «бюджетного» протеста.

Варна же фактически стала самой горячей точкой на политической карте Болгарии.

В июле 2025 года по обвинению во взяточничестве был арестован нынешний мэр города Благомир Коцев — один из лидеров проевропейской ПП. Прозападная оппозиция настаивает, что его преследование политически мотивировано.

На защиту высокопоставленного еврооптимиста встали и структуры ЕС. Так, в европарламенте возникла рабочая группа для расследования злоупотреблений болгарского правительства в отношении верховенства закона.

Это может быть просто совпадением, но на следующий день после блокировки протестующими парламента суд изменил Коцеву меру пресечения, отпустив его из-под стражи под денежную гарантию в 200 тыс. левов (свыше 102 тыс. евро).

Сбор средств для залога «политическому узнику» стал одной из форм мобилизации протестующих. Весьма значительная по болгарским меркам сумма благодаря частным пожертвованиям была собрана очень быстро.

Наконец, Европейская комиссия сама портит с большим трудом формируемую благостную бюджетную статистику болгарского правительства.

2 декабря стало известно, что очередной платёж из Брюсселя в рамках «Плана восстановления и повышения устойчивости» страны, который был запрошен ещё в начале октября в размере 1,6 млрд евро, будет уменьшен почти на 10% и поступит только в следующем году.

А это значит, что бюджетный дефицит Болгарии будет выше, чем принципиально важный для новичка еврозоны уровень в 3% ВВП.

Показательно, что одной из причин сокращения субсидии ведомство Урсулы фон дер Ляйен называет невыполнение официальной Софией обязательств по реформированию национальной Антикоррупционной комиссии. А именно она и сыграла ключевую роль в аресте мэра Варны.

Бюджетные проблемы могут затруднить процесс вхождения Болгарии в еврозону, но не остановят его. Ведь при всех разногласиях ГЕРБа и ПП их объединяет позитивное отношение к переходу страны на евровалюту.

Это, собственно, показало единодушное голосование парламентских фракций ныне конфликтующих партий, прошедшее 3 декабря. Борисов и Василев отвергли инициативу президента страны Румена Радева провести референдум по вопросу об отказе от национальной валюты.

Для ЕС же вхождение Болгарии в еврозону является даже более важным, чем для самой балканской республики, поскольку демонстрирует весьма редкую в условиях нарастающего кризиса на континенте «историю успеха».

Другое дело, что европейских чиновников не устраивает конфигурация высшей власти в Болгарии. Особенно неприятной для них является фигура Деляна Пеевски — подозреваемого в коррупции олигарха-медиамагната, сформировавшего дуумвират с Борисовым.

Как и его фактический соправитель, Пеевски не занимает высоких государственных должностей, но оказывает большое влияние на политику.

Его вотчиной является правоохранительная система. Партия «Движение за права и свободы — Новое начало» во главе которой стоит Пеевски, также поддерживает правительство Желязкова.

На фоне весьма прохладного отношения к себе со стороны брюссельских бюрократов Пеевски стал демонстрировать внешнеполитическую многовекторность.

По его инициативе приступила к работе парламентская комиссия по расследованию обстоятельств деятельности в Болгарии структур Соросов.

Последние, как известно, тесно сотрудничают с европейскими глобалистами, находящимися у руля в ЕС и большинства стран европейского континента.

Да и Борисов стал проявлять в последнее время слишком много самостоятельности.

Вряд ли в Брюсселе в восторге от информации, распространяемой бывшими высокопоставленными чиновниками, о якобы существующем намерении Борисова передать болгарские активы «Лукойла» в руки венгерской компании «МОL», чьи интересы лоббирует известный оппонент глобалистов и друг нынешнего президента США Виктор Орбан.

Голубой мечтой руководства ЕС, очевидно, является возврат политической системы Болгарии в положение двухгодичной давности, когда во главе республики стояло ротационное правительство двух проевропейских партий (ГЕРБа и ПП), а еврочиновники осуществляли неформальный арбитраж.

А для этого крайне важно ликвидировать дуумвират Борисова — Пеевски, пусть даже ценой падения нынешнего правительства и социально-политического кризиса.

Так что весьма популярный среди российских революционеров принцип «чем хуже, тем лучше» весьма подходит для описания современной европейской политики на Восточных Балканах.

Главное для Брюсселя — не допустить укрепления позволяющего себе слишком большие вольности правящего тандема, того и гляди способного переметнуться на сторону Дональда Трампа.

И даже сакральный для еврооптимистов процесс введения единой европейской валюты не является основанием для проволочек в «наведении порядка» в болгарской провинции новой европейской империи.