Черногорские силовики заявили об уничтожении «сети наёмников», воевавших на стороне России в Донбассе.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако в «сети» оказался лишь один 61-летний мужчина, а происходящее стало напоминать уже привычную для Черногории антироссийскую провокацию.

Утром 27 ноября полиция объявила, что провела операцию «Луганск», в ходе которой состоялось более десятка обысков и задержаны подозреваемые в участии в вооруженных формированиях России.

«Сотрудники полиции в тесном сотрудничестве с сотрудниками управления разведки министерства обороны провели готовившуюся много месяцев полицейскую операцию «Луганск», целью которой было доказать участие лиц в иностранных вооруженных формированиях», — было сказано в сообщении.

Полицейские провели 13 обысков в столице страны Подгорице, Даниловграде и Никшиче и заявили, что фигурантами операции являются 12 человек. Было обнародовано десять фамилий, среди которых 74-летний Деян Бралетич и 61-летний Данко Савич, — этих двоих после обысков задержали.

«Собранные вещественные доказательства свидетельствуют о подозрении, что Данко Савич, вопреки закону и нормам международного права, в период с начала 2023 года по начало 2025 года принимал участие в составе вооруженного формирования Российской Федерации, в том числе в Луганске, в войне, которую Россия ведет против Украины на территории Украины.

На основании своего участия в иностранной войне и в связи с совершением данного уголовного преступления он незаконно приобрел и завладел крупными суммами денег, из которых 1 500 000 евро находятся на расчётном счете этого лица», — отмечалось в сообщении.

Полицейские отчитались, что изъяли «24 единицы огнестрельного оружия, более 1000 патронов, девять ножей, сабель и штыков, а также обмундирование, флаги и другие знаки различия формирований, организаций и групп».

Вот только на обнародованных фото видно, что оружие в основном охотничье, а обмундирование и знаки различия не армейского типа — такие используют различные казачьи формирования в России.

Примечательно, что на фото рядом с флагом России брошен также исторический флаг Черногории (красная, голубая и белая полосы), увенчанный православным крестом — такие обычно используют организации черногорских сербов.

То есть полицейские фактически объявили врагами 32,93% населения — именно столько сербов в Черногории согласно переписи 2023 года.

Провластные черногорские СМИ со ссылкой на источники в полиции написали, что операция «Луганск» координировалась разведывательными службами двух стран-основательниц НАТО, а задержанные — «лишь часть обширной сети, которую российское разведывательное сообщество сформировало в Черногории».

В заголовках и текстах новостей говорилось об «уничтожении сети наёмников, воевавших на стороне России в Донбассе».

В них акцентировали внимание на том, что Данко Савич в прошлом был военнослужащим Югославской народной армии, в июне 2025-го его уже задерживали по обвинению в незаконном владении оружием и боеприпасами, а в последние годы он принадлежал к «Черногорскому казачьему братству», связанному с байкерским клубом «Ночные волки». Ну а где этот клуб — там и лично Путин, конечно.

На следующий день суд в Подгорице арестовал Савича на 30 суток по подозрению в участии в составе иностранного вооруженного формирования, при этом по состоянию на 2 декабря с ним не было проведено ни одно следственное действие.

Никому больше никакие подозрения не предъявлены, второго задержанного в ходе операции силовиков, Деяна Бралетича, отпустили, так и не объяснив причину задержания.

Как отметил адвокат Савича Джорджие Вукмир, который также попал под полицейский пресс (обыски прошли в его адвокатском офисе и даже в доме родителей), пропагандистская машина пытается создать видимость существования террористической организации, объединяющей всех упомянутых полицией людей в несуществующую группу.

«Однако задержан лишь один человек, в то время как обыск у остальных лиц проводился исключительно с целью обнаружения следов преступления, в котором он подозревается», — заявил адвокат, обвинив правоохранителей в запугивании всех своих коллег.

Очевидно, что операция «Луганск» будет иметь продолжение — как минимум в публичной сфере. Дело в том, что властям Черногории сейчас позарез нужны аргументы, чтобы обосновать анонсированное на будущий год введение виз для граждан Российской Федерации и массовый отказ им в видах на жительство.

Обычные черногорцы такие шаги не поддерживают, поскольку это снизит их доходы от приёма туристов, а привычное объяснение «ради евроинтеграции можно и потерпеть» давно не работает.

Напомним, в августе прошлого года президент Черногории Яков Милатович заявил, что его страна поддержала санкции против России, чтобы согласовать свою политику с ЕС и стать «членом клуба», несмотря на ощутимые потери от туризма.

«Пять лет назад 30% наших доходов от туризма поступали из России. Для меня как министра экономики в то время было тяжелым решением ввести санкции против РФ и следовать решениям Европейского совета. Это была трудная вещь. Но мы сделали это, это был вопрос выбора, согласования нашей внешней политики с ЕС, становления как члена клуба», — заявлял Милатович на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге.

К тому времени гости из России составляли лишь около 10% в общем туристическом потоке Черногории, а в 2025-м эта доля ещё уменьшилась.

Но настоящий обвал туристического потока из России в Черногорию прогнозируется на конец следующего года, когда балканская республика планирует ввести визовый режим.

«Необходимо, чтобы до конца третьего квартала 2026 года Черногория привела свою визовую политику в соответствие с требованиями ЕС, что означает в том числе и введение виз для граждан России», — сообщили в черногорском МИД на следующий день после проведения операции «Луганск».

Таким образом, нынешние потери Черногории от введения санкций против России, которые оцениваются в 250 миллионов евро ежегодно, станут ещё больше.

Дополнительным фактором для этого станет и вводимое со следующего года ужесточение критериев для получения/продления вида на жительство, который ныне имеют около 21 тысячи граждан России. По различным оценкам, эти люди ввозят в Черногорию и тратят здесь сотни миллионов евро, владеют в стране недвижимостью, платят налоги и создают рабочие места.

Чтобы объяснить согражданам, почему они должны всё это потерять, властям нужно создать конкретный образ «русской угрозы», и они идут проторенным ещё в октябре 2016 года путём.

Тогда Подгорица обвинила Москву в подготовке «государственного переворота». Его якобы должны были осуществить русские и нанятые ими сербы и черногорцы, и в результате к власти в стране должен был прийти пророссийский «Демократический фронт».

Тогда всё обвинение строилось на показаниях завербованного черногорскими спецслужбами гражданина Сербии Саши Синджелича, который, по его словам, в качестве добровольца воевал на стороне ДНР в 2015 году.

А в качестве доказательств правдивости этого персонажа приводилось создание в Черногории за месяц до «переворота» организации с громким названием «Балканское казачье войско».

Верховным атаманом этого «войска» единогласно избрали Виктора Заплатина — участника боев в Приднестровье, Абхазии, Боснии и на востоке Украины, бывшего первого заместителя командующего пограничными войсками Луганской Народной Республики, на момент создания организации — уполномоченного представителя Союза добровольцев Донбасса на Балканах.

Заплатина, под началом которого в Боснии воевал, в частности, Игорь Стрелков, в черногорских СМИ связывали с тогдашним директором Российского института стратегических исследований генералом Леонидом Решетниковым, до того много лет служившим во внешней разведке.

В ходе следствия и суда не было предоставлено никаких реальных доказательств даже самой подготовки «переворота» в Черногории, не говоря уже о каком-либо участии России.

Несмотря на это, черногорский суд заочно приговорил двух граждан России к 12 и 15 годам лишения свободы, а лидеров оппозиционного «Демократического фронта» Милана Кнежевича и Андрию Мандича — к 5 годам тюрьмы каждого. Похоже, в этом и состояла главная цель провокации.

В апелляции дело рассыпалось, тем более что выпущенный на свободу и бежавший в Сербию Синджелич выступил с опровержением своих предыдущих показаний. Ключевой свидетель обвинения подробно рассказал о том, как черногорские прокуроры заставили его дать показания о причастности к «перевороту» черногорской оппозиции и российских граждан.

Хотя бывшие оппозиционеры давно стали в Черногории властью (Андрия Мандич, к примеру, ныне спикер парламента страны) и исправно голосуют за антироссийские решения, однако им регулярно напоминают о том, что они якобы были частью заговора, организованного Россией.

Да и сам «неудавшийся переворот 2016 года» регулярно вытаскивают на полосы местных СМИ, особенно близких к спецслужбам и западным посольствам (которые в Черногории сложно отделить друг от друга).

Судя по всему, вскоре он будет помянут и в связи с делом Данко Савича, ведь последний был среди руководителей «Черногорского казачьего братства» — одного из наследников «Балканского казачьего войска».

По мнению сербского журналиста и политолога Николы Йовича, который в 2015 году в 20-летнем возрасте сам был добровольцем в ДНР и написал об этом книгу «Свидетель Русской весны», черногорские власти продвигают нарратив о «дестабилизирующих» действиях России, распространяющей своё «пагубное влияние» по всему миру, особенно на Балканах.

«Именно так обстоит дело со всей этой историей, которая, по сути, не имеет никакого отношения к России и россиянам. Но это не мешает журналистско-политической клике превратить её в новый антироссийский пропагандистский жест», — сказал Йович в эксклюзивном комментарии ИА Регнум.

По его словам, Черногория, безусловно, является лишь «винтиком» в более крупной системе и полностью адаптируется к евроатлантическим тенденциям.

«Когда Брюссель командует им «газовать» — они это делают, когда говорят «тормозить» — они жмут на тормоза. В этом смысле власти Черногории — всего лишь исполнители приказов сверху.

Тревожит (пусть и неформальная) синхронизация этих событий с усилением антироссийской кампании властей Сербии, которые в нынешнем кризисе вокруг нефтяной компании NIS обвиняют не тех, кто ввёл санкции и постоянно угрожает Сербии и шантажирует её, то есть США, а напротив — Россию.

Вероятно, здесь есть какая-то связь. А почему антироссийская атмосфера в эти дни накаляется в нескольких местах на Балканах — мы узнаем в ближайшее время», — считает сербский политолог.