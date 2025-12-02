На днях франко-канадская компания Barrick Mining Corporation окончательно урегулировала конфликт с властями Мали. Компания, потерявшая в январе 2025 года контроль над ключевыми золотыми месторождениями африканской страны, возвращается на рынок и получает операционный контроль над шахтами. Новость прошла бы незамеченной, если бы не одно «но».

Примерно за месяц до этой сделки ОАЭ пришлось срочно вызволять из плена местных боевиков одного из близких родственников эмира Дубая, шейха Джуму бин Далмука аль-Мактума, который убыл в Мали с секретной миссией.

Правда, миссия оказалась настолько секретной, что центральные власти ОАЭ узнали о ней в числе последних.

Жокей в цилиндре

Несмотря на принадлежность к правящей семье эмирата — включая близость к эмиру Дубая Мухаммеду бин Рашиду Аль Мактуму, — Джума бин Далмук в политических играх в ОАЭ практически не участвовал, во всяком случае публично.

Вместо этого молодой шейх снискал известность как конезаводчик и профессиональный спортивный стрелок, несколько раз представлявший страну на международных соревнованиях, включая престижные Азиатские игры. Участвовал он и в Олимпийских играх 2012 года, где продемонстрировал таланты жокея.

Помимо спортивных достижений, Джума бин Далмук запомнился публике строгим стилем. В отличие от большинства шейхов своего поколения, он отдавал предпочтение европейскому костюму и часто носил строгий цилиндр — особенно когда появлялся на скачках. За что получил полушутливое прозвище «дубайский денди».

Впрочем, не стоит думать, что Джума бин Далмук вел праздную жизнь. Обладая деловой хваткой и обширными знаниями, он неоднократно консультировал эмиратских бизнесменов — особенно в вопросах, касающихся налаживания поставок драгметаллов.

Шейх через лояльные ему фирмы-прокладки участвовал и в решении различных «тонких» с политической точки зрения вопросов, например в организации кулуарной торговли с Израилем в период, предшествовавший примирению с этой страной.

Неудивительно, что его таланты вскоре вновь потребовались правящему дому Дубая.

Золотая лихорадка

После военного переворота в Мали власти начали масштабную перестройку. Коснулась она и золотодобывающей отрасли, где до недавнего времени доминировал западный бизнес: иностранных подрядчиков попросили сдать добытое в доход государства. Часть фирм была выдавлена из страны на волне антифранцузских настроений.

Дом Мактумов, уже не первый год стремящийся превратить эмират в «золотую столицу» Ближнего Востока, увидел в этом шанс усилить контроль над местным рынком.

Шейхи, среди прочего, положили глаз на месторождение Луло-Гункото вблизи границы с Сенегалом, там залегает около 75% разведанных золотых запасов на территории Мали.

После переворота работы на объекте фактически остановились. А с учетом того, что предыдущие владельцы месторождения, Barrick Mining Corporation, были в январе 2025 года выставлены из страны с формулировкой «за пособничество противнику», на свободное место мгновенно заявились претенденты из Эмиратов.

Однако отдавать месторождение напрямую власти Мали не пожелали, в том числе потому, что на объект приходится 35% национальной золотодобычи. Они посчитали уместным сначала провести консультации с другими желающими и выбрать наиболее достойного. Намекая в первую очередь на китайские и российские фирмы.

Тогда представители Дома Мактумов решили действовать в обход и, пользуясь неразберихой «на местах», подготовить почву для законного занятия спорного объекта.

Тем более что из-за близости к границе и несовершенства законодательной системы Мали обход запретов являлся вполне посильной задачей. Правда, для этого требовалось личное присутствие кого-то из участников сделки.

В опасный край было решено командировать Джуму бин Далмука, причем инкогнито и под прикрытием «фермерской деятельности». Из приближенных ко двору лиц он единственный не вызвал бы подозрений и мог вести дела, не привлекая внимания.

И какое-то время шейх действительно вел работу в «глубоком тылу», в том числе информируя Дубай о настроениях местных, состоянии промышленности и лояльности чиновников. Параллельно шел процесс подготовки необходимых документов.

Правда, когда до обретения контроля над крупнейшим горнодобывающим комплексом Мали оставалось несколько шагов, удачливый шейх внезапно перестал выходить на связь.

Баснословный выкуп

Довольно быстро стало известно, что шейх оказался в плену у группировки «Джамаат Нусрат Аль-Ислам Валь-Муслимин»* (ДНИМ*), связанной с Аль-Каидой*. Причем радикалы были в курсе, с кем имели дело, а потому выдвинули баснословные требования — $100 млн выкупа и еще $50 млн на приобретение оружия и автомобилей.

В противном случае «дубайский денди» рисковал задержаться в плену «на неопределенный срок». Или оказаться в руках у центральных властей, которые немедленно потребовали бы от ОАЭ объяснений.

Дом Мактумов до последнего не хотел выносить сор из избы и пытался решить вопрос в кулуарах. К переговорам привлекали и известного туарегского полевого командира Ахмада Аг Биби, имевшего связи среди командиров ДНИМ* и пользовавшегося среди них определенным авторитетом.

Даже с учетом того, что со временем сумму выкупа удалось сбить до $50 млн, переговоры тормозились; боевики продолжали требовать передачи им вооружений.

Исчерпав собственные возможности, Дубай был вынужден просить помощи у Абу-Даби. Представители центральной власти ОАЭ смогли сдвинуть переговоры с мертвой точки и договориться на замену оружейного пайка «денежной компенсацией».

А вскоре эмиратцы вынуждены были поставить в известность и малийские власти, чтобы в том числе согласовать освобождение из тюрем двадцати пленных боевиков. В противном случае радикалы угрожали увеличить сумму выкупа в два раза.

Обмен состоялся в конце октября. Помимо Джумы бин Далмука, боевики ДНИМ* отпустили двух его товарищей по несчастью — эмиратца-адъютанта и иранца, чье имя и род деятельности не разглашаются. А взамен получили выкуп в размере $70 млн, из которых $20 млн были выплачены взамен некупленного вооружения.

Буря в кулуарах

Несмотря на то что шумихи в прессе стараниями эмиратских элит удалось избежать и новость об освобождении заложников прошла лишь фоном, в кулуарах разразилась буря.

Скандал с вмешательством Дома Мактумов в дела Мали усилил трения между правящими семьями двух ключевых эмиратов ОАЭ — Абу-Даби и Дубая.

Представляющий Абу-Даби клан аль-Нахайян по праву старшинства в политической системе Эмиратов предъявил династии аль-Мактум претензии и потребовал компенсировать потраченные на выкуп государственные средства с личных счетов.

Кроме того, представителям фирм, зарегистрированным в Дубае, негласно запретили заниматься делами на африканском направлении. В первую очередь ограничения коснулись Мали и сопредельных стран — и сделано это было специально, чтобы представители Дома Мактумов не попытались взять реванш через рядовых авантюристов.

Столь нервозная реакция властей Абу-Даби вполне объяснима. Африканские элиты в последнее время относятся к курсу ОАЭ с все большим подозрением, особенно в свете того, что Эмираты поддерживают деньгами и снаряжением вооруженную оппозицию в Судане.

Любое вмешательство во внутренние дела африканских стран, даже если оно проводилось не по прямой указке Абу-Даби, трактуется враждебно и сказывается на позициях ОАЭ в регионе.

К тому же попытки Дубая укрепить собственное (а не общенациональное) влияние на золотом рынке Африки нарушают хрупкий баланс сил, сложившийся между отдельными эмиратами ОАЭ. И еще больше обостряют соперничество с Абу-Даби, что чревато ростом интриг и возможным оспариванием его «столичного» статуса в недалеком будущем.

Что касается Джумы бин Далмука, для него история закончилась в целом благополучно. После возвращения из Мали «дубайский денди» занялся привычным делом — участием в спортивных состязаниях и разведением чистокровных скакунов.

Однако его активность на «федеральных» мероприятиях пока сведена к минимуму. Дабы лишний раз не попадаться на глаза ни аль-Нахайянам, ни чересчур любопытным журналистам.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.