«Гитлер победил в Африке». Именно такими заголовками пестрят мировые СМИ. И да, на дворе не 1941 год.

Избирательная комиссия Намибии Адольф Гитлер Уунона

Победу на региональных выборах в Намибии одержал намибийский политик Адольф Гитлер Уунона. Его история — это история настойчивого местного политика, чьё имя стало символом колониального наследия, семейной памяти и политической стойкости.

Колониальное прошлое

Уунона родился в 1965 году, в эпоху, когда Юго-Западная Африка, как называлась территория Намибии в то время, находилась под жёстким контролем апартеидного режима Южной Африки.

Его имя не результат идеологической убеждённости, а скорее следствие неосведомлённости родителей об истории Европы.

В Намибии, которая была немецкой колонией с 1884 по 1915 год, немецкие имена оставались обычным явлением — пережитком эпохи европейского колониализма, когда метрополии беззаботно чертили границы африканских территорий без малейшего интереса к судьбам коренного населения.

Территория, известная как Германская Юго-Западная Африка (Deutsch-Südwestafrika), была единственным африканским владением Германии, которое Берлин рассматривал как территорию для белого переселенческого колониализма. Немецкие колонисты активно осваивали регион, сосредоточив усилия на развитии горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства.

Колониальное правление оставило глубокие шрамы в коллективной памяти жителей современной Намибии.

Период 1904–1908 годов вошел в историю как геноцид народов гереро и нама. Немецкие колониальные войска под командованием генерала Лотара фон Тротты буквально истребляли их, убив, по различным данным, от 24 000 до 100 000 человек. Это был один из первых геноцидов двадцатого века, предшествовавший Холокосту.

Немецкие силы загнали оставшихся гереро в безводную пустыню Омахеке (западную часть пустыни Калахари), где люди умирали от жажды, голода и систематических казней. Вооруженные отряды охраняли каждый водный источник и получили прямой приказ расстреливать взрослых мужчин гереро при их приближении.

Немецкие военные отчёты того времени с цинизмом описывали результаты этой политики: «Враг преследовался от скважины к скважине, пока наконец он не стал жертвой собственного окружения. Бесплодная пустыня Омахеке завершила то, что начала немецкая армия: истребление нации гереро».

Сотни тысяч людей — женщин, детей, стариков — погибли в концентрационных лагерях, таких как печально известный лагерь на острове Шарк, где условия содержания были настолько ужасны, что смертность достигала 80 процентов.

Именно это колониальное прошлое, пропитанное расизмом и насилием, создало контекст, в котором имя Адольф Гитлер могло казаться отцу Ууноны просто обычным немецким именем.

Многие африканские родители того времени давали своим детям имена, услышанные от колонизаторов, работодателей или в школах, не понимая их подлинного значения или исторического контекста.

Намибия получила независимость 21 марта 1990 года после 24 лет кровопролитной войны против южноафриканской оккупации. Это освобождение было достигнуто благодаря действиям организации SWAPO и её военного крыла — Народной освободительной армии Намибии (PLAN)

Уважаемый политик

Адольф Гитлер Уунона не просто политик с громким и парадоксальным именем, а уважаемый местный лидер, известный своей активной гражданской позицией и борьбой против апартеида.

В молодости он был активистом антиапартеидного движения и служил в PLAN, которая боролась против южноафриканской оккупации. Этот опыт, полученный с оружием в руках, сформировал его политическую позицию: решение повседневных проблем людей, а не пустые обещания.

С 2004 года Уунона последовательно представляет округ Омпунджа в регионе Ошана, переизбираясь пять раз подряд с поражающим большинством голосов.

В 2004 году, в первый год его избрания, он получил 1686 голосов из 1697, то есть почти 99,4 процента поддержки. В 2015 году он был переизбран безальтернативно, поскольку никто не выставил против него кандидата.

В 2020 году, когда впервые возникла значительная оппозиция, он всё равно получил 1196 голосов против 213 голосов соперника от партии Independent Patriots for Change.

И сейчас, в ноябре 2025 года он получил подавляющие 1275 голосов против 148 у оппонента — практически 90 процентов.

Уунона известен в Омпундже не как «человек с именем Гитлера», а как эффективный управленец, решающий проблемы инфраструктуры, водоснабжения и сельского хозяйства.

Местные избиратели описывают его как «практичного, доступного и результативного» лидера, который «продвигает инфраструктурные проекты и защищает интересы сельского региона, часто остающегося без внимания центральных властей».

На протяжении многих лет Уунона отвечал на вопросы любопытных журналистов, пытаясь разъяснить, что его имя не определяет его характер или идеологию. Он часто шутил: «Не думайте, что я хочу покорить Ошану или стремлюсь к мировому господству».

Однако поистине парадоксальная слава настигла его в 2020 году, когда мировые СМИ подхватили историю о политике из далёкой африканской страны, который носит имя одного из самых ненавистных деятелей в истории человечества.

В интервью газете Bild в 2020 году Уунона дал своё наиболее подробное объяснение происхождения имени: «Я никогда не выбирал это имя. Для ребёнка это просто имя, которое дал мне мой отец. Я не несу ответственности за то, как меня назвали. Я ответственен за мои действия, за то, как я работаю на благо своего сообщества».

Он добавил, что его отец, живший в то время без доступа к образованию, «вероятно, слышал это имя где-то и решил назвать им сына, не понимая его значения».

После нынешней, пятой победы в возрасте 59 лет Уунона принял решение официально отказаться от части своего имени. Он заявил, что больше не будет использовать Гитлер в официальных документах и будет представляться просто как Адольф Уунона.

«Я заметил, что люди называют меня Адольфом Гитлером и пытаются связать меня с этим человеком, которого я даже не знаю и не уважаю. Я принял решение, что буду представляться иначе, чтобы люди судили меня по моей работе, а не по имени».

История Адольфа Ууноны — это не просто курьёзный анекдот для развлечения мировых таблоидов, хотя многие СМИ именно таким образом её и преподносили. Политик олицетворяет современную Намибию — страну, которая преодолевает своё колониальное прошлое в борьбе за светлое будущее.