На минувшей неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины, которые вскоре были переданы украинской стороне.

Иван Шилов ИА Регнум

Среди помилованных была и 18-летняя Мария Мисюк, которая создала экстремистскую группу «Черные соловьи» и обвинялась в подготовке терактов на территории Белоруссии.

Девушка попала под влияние украинских националистов еще в 14 лет. В 2022 году после начала СВО семья переехала в Белоруссию. По словам ее отца, это было сделано для того, чтобы оградить дочь от влияния украинских радикалов. Однако она не бросила свою политическую активность и вышла на связь с украинскими спецслужбами.

Здесь-то ее взяло в оборот ГУР Украины, которое и подбило подростка на террористическую деятельность. Пикантная подробность: куратор, взаимодействовавший с Мисюк, выдавал себя за трансгендера*.

Мисюк училась в художественном колледже в городе Мире (Гродненская область) и одновременно в рамках «подпольной деятельности» собрала группировку из пятерых человек. Все они были гражданами Белоруссии, учились и в основном считали себя анархистами.

«Штабом» группировки стала квартира, снятая одним из участников в городе Барановичи Брестской области.

Основной задачей «Черных соловьев» была организация терактов в административных зданиях и отделениях милиции в белорусских райцентрах. Однако малолетние террористы были вовремя обезврежены и не успели совершить задуманное.

Мисюк и ее подельники были арестованы 9 марта 2024 г. Судили главаря по статье «Акт терроризма». Процесс был закрытым, поэтому точный срок, к которому ее приговорили, неизвестен. Зато известно, что родители от общения с дочерью отказались.

Белорусская националистическая политэмиграция поначалу встретила информацию о Марии Мисюк с недоверием, назвав выпущенный фильм о ней «пропагандистским».

Правда, с тех пор сомнения части «оппозиционных» белорусских СМИ рассеялись: достоверность истории о «Черных соловьях» уже не воспринимается ими как фантастика.

Так, в материале газеты «Наша Нива», признанной в Белоруссии экстремистским формированием, отмечается, что Мисюк создала ячейку подростков, «чтобы организовывать диверсии и тем самым помогать Украине».

Соответственно, новость об ее освобождении и выдаче Украине была встречена в этой среде с удовлетворением.

В Белоруссии же выдачу Мисюк и других украинских осужденных рассматривают в контексте взаимоотношений не столько с Киевом, сколько с США, и подчеркивают, что именно Дональд Трамп попросил отпустить украинцев.

Ранее белорусские власти уже помиловали две группы лиц, которых на Западе считали политическими заключенными. Летом были помилованы и отправлены в Литву 14 человек, включая Сергея Тихановского, а в начале осени — еще 50 человек.

Кроме того, по просьбе Ватикана были освобождены два католических священника, обвинявшихся в преступлениях против государства. Также появились сообщения о том, что Минск и Вашингтон обсуждают освобождение еще около 100 человек.

В целом для белорусской дипломатии это привычный инструмент разрядки отношений с западными странами, где циклы похолоданий и потеплений регулярно сменяют друг друга.

Похоже, на фоне слухов о мирном урегулировании на Украине белорусская внешняя политика вступает в очередную фазу оттепели.

Минск ожидает от ЕС и США возобновления торгово-экономических контактов и рассчитывает на расширение поля для внешнеполитического маневра. Запад, со своей стороны, добивается от Минска уступок прежде всего в гуманитарных и политических вопросах.

Очевидно, что дело террористки Мисюк также рассматривается белорусской стороной в этом контексте, и этот жест сделан в первую очередь в адрес США.

На Украине из возвращения Мисюк и остальных постарались выжать максимальный пропагандистский эффект. Забирать их на границу явился сам глава ГУР Кирилл Буданов**. Это указывает на то, что Украина вполне признает диверсионно-террористический характер деятельности Мисюк.

Несостоявшуюся террористку ждет скоротечная минута славы: ее затаскают по ток-шоу в попытках слепить очередной символ «борьбы с российской агрессией».

Почему же Минск согласился на ее освобождение? Одна из причин наверняка состоит в том, что Мисюк оказалась террористкой-неудачницей. А, кроме того, Белоруссия в целом не столкнулась с полномасштабной диверсионно-террористической деятельностью украинской агентуры.

При этом современные отношения официального Минска с киевским режимом можно охарактеризовать как близкие к враждебным. Дипломатические контакты между странами заморожены, транспортные сообщения прерваны, а граница — закрыта и превращена в некое подобие позиционного фронта.

На Украине после начала СВО смотрят на Белоруссию как на «соучастника агрессии», в составе ВСУ действуют формирования, набранные из белорусских националистов, прежде всего, так называемый «Полк имени Кастуся Калиновского» (признан в Белоруссии террористическим формированием).

В Белоруссии периодически появляются сообщения об угрозах украинских диверсий и терактов. Так, в феврале 2024 г. Была обнародована информация о задержании диверсионно-разведывательной группы в пограничном с Украиной Лельчицком районе Гомельской области.

Белорусский КГБ регулярно сообщает о выявлении и зачистке украинской агентуры.

В 2023 году на аэродроме Мачулищи под Минском беспилотником был атакован самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

В июле 2025 г. над Минском сбили БПЛА, в котором обнаружились детали с украинской маркировкой. Были также попытки диверсий на железной дороге, в основном поджоги релейных шкафов.

Одного из завербованных украинскими спецслужбами диверсантов поймали при попытке установки на железнодорожные пути сбрасывающего башмака, что могло вызвать сход поезда.

Но в целом обстановку в Белоруссии можно назвать спокойной: и Киев, и Минск, скорее, предпочитают уклоняться от дальнейшей эскалации.

В условиях, когда основные военные ресурсы киевского режима задействованы на юго-востоке, ему необходимо спокойствие на северных рубежах, поэтому Белоруссию лишний раз стараются не провоцировать.

Белорусская сторона также не хочет быть напрямую втянутой в вооруженный конфликт и стремится сохранять возможности для маневра в украинском вопросе.

Белоруссия выступает за скорейшее мирное урегулирование конфликта и сохранение украинского государства. Минск также не прочь выступить в качестве посредника и переговорной площадки, как это уже было в 2015 году.

26 ноября во время встречи с Владимиром Путиным в Бишкеке Александр Лукашенко вновь предложил белорусскую столицу в качестве места переговоров по Украине.

Вся внешнеполитическая активность Белоруссии последнего времени указывает на то, что в Минске делают ставку на разрядку международной обстановки в случае успеха мирного урегулирования на Украине.

В этой связи Белоруссия активизировала дипломатические усилия по нормализации своих отношений с Западом, а также снова пытается выступить в роли посредника.

И освобождение тех, кого на Западе считают политическими заключенными, включая украинских граждан, рассматривается в Минске в качестве одного из инструментов этой разрядки.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

** Лицо, внесенное в список террористов и экстремистов