США вновь оказались под ударом террористов. В самом центре американской столицы 29-летний афганский беженец совершил нападение на бойцов нацгвардии, введённых в Вашингтон по решению Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА Регнум

Несколько военных погибли. Трагедия всколыхнула всю Америку, ведь произошло это прямо в канун традиционного праздника, Дня благодарения.

Теракт привёл к очередному витку политических войн в Вашингтоне и попыткам найти ответственного.

Расследование ещё продолжается, но многое уже стало известным. Беженец был отставным военным, который находился на службе у предыдущего режима в Кабуле.

Более того, он имел отношение к самому подготовленному отряду бывшей афганской армии «Zero Unit». Тот де-факто подчинялся ЦРУ и проводил неофициальные операции, в ходе которых нередко фиксировались случаи казней мирных жителей, пыток и изнасилований.

Отношение к этому «элитному» афганскому спецназу со стороны талибов ожидаемо было крайне негативным. Поэтому всех членов «Zero Unit» в момент коллапса кабульского режима американцы спешно вывезли в США.

Всего в ходе той операции из Афганистана были эвакуированы порядка 120 тысяч человек, получивших в Америке временный статус беженца, и лето 2021 года выдалось на редкость тяжёлым для администрации Джо Байдена.

На фоне бегства американских войск из Афганистана приходилось принимать потоки переселенцев, причём никакой вменяемой процедуры проверки не существовало.

Многие из приехавших в США афганцев начали совершать преступления, ещё находясь на военных базах, до расселения по стране. Среди них обнаружилось и немало радикалов-исламистов.

Однако демократы в ответ на всю критику в свой адрес указывают ещё на один факт: вашингтонский террорист еще в 2024 году подавал прошение на продление статуса беженца. И уже нынешние власти это самое прошение одобрили.

Тут возникают вопросы к главе министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Она в «инфоцыганском» антураже любит позировать с винтовками наперевес, показывая, как яростно защищает границы от преступников. Однако с реальной высылкой мигрантов много проблем из-за судебных тяжб и перегруженности депортационных центров.

Сама Ноэм не так давно оказалась в центре скандала, когда её обворовал мигрант в одном из столичных ресторанов, украв сумку с секретными документами.

А теперь ещё ей придётся оправдываться и за провалы проверок беженцев, число которых в США достигает более чем трёх миллионов человек.

Причиной теракта могли стать психические проблемы афганца, которого преследовал посттравматический синдром после участия во внесудебных расправах на родине под руководством ЦРУ.

Нельзя исключать и того, что он имел радикальные взгляды: среди приехавших в США беженцев запросто могли попасться члены спящих террористических ячеек.

Отдельная тема — перетряска американского разведсообщества, которое сейчас подвергается реформам и чисткам.

Демократы обвиняют Трампа в том, что он своими действиями подорвал контртеррористическую политику, поэтому теперь новых терактов будет происходить всё больше.

Хотя в начале этого года — ещё до прихода Трампа к власти — по США уже прокатывалась волна терактов, они были и в Новом Орлеане, и в Лас-Вегасе.

В свою очередь республиканцы подозревают, что за террористическими атаками могли стоять нелояльные аппаратчики спецслужб.

В ответ на увольнения они могли активировать спящие ячейки террористов, которые ими курируются. Или же в разведсообществе просто смотрели сквозь пальцы на террористическую угрозу и ничего толком не предпринимали.

Очевидным следствием теракта станет общее закручивание гаек. Команда Трампа начнёт лишать легального статуса большое число беженцев, причём не только из Афганистана. Под ударом сейчас оказываются и въехавшие в Америку при Байдене гаитяне, а также украинцы. Афганцев же постараются депортировать к себе на родину.

Вероятен и сценарий усиления военного присутствия в крупных американских мегаполисах, хоть это и наталкивается на попытки демократов через суды заблокировать ввод войск в свои владения.

Да и ведение такой «гражданской войны» в миниатюре стоит немалых денег — с весны общие расходы на операции нацгвардии и морпехов в городах США уже достигают миллиардов долларов. Пентагону это приходится финансировать за счёт международных программ.

Иными словами, тратить деньги, которые иначе были бы освоены на Украине или Ближнем Востоке.

Во внешней политике стоит ждать дальнейшего охлаждения отношений между Вашингтоном и Кабулом. Нынешняя талибская власть в Афганистане сходу оказалась не в фаворе у администрации Трампа.

Сейчас активно обсуждается перспектива сокращения финансирования гуманитарных программ США, по которым на нужды Афганистана ежегодно выделяют около трёх миллиардов долларов.

Белый дом поднял вопрос и о возможном возвращении американских войск, в частности, на авиабазу Баграм. Впрочем, вероятность этого в ближайшей перспективе не очень высока.

Изоляционисты в стане республиканцев выступают резко против возобновления афганской операции, которую с горем пополам удалось завершить четыре года назад. Возвращаться, чтобы затем снова уходить, и принимать потом ещё толпы беженцев, желания нет.

Республиканская администрация может усилить военную поддержку Пакистана, который сейчас ведёт противостояние с афганскими талибами в приграничных районах.

В прошлом межрегиональная разведка Пакистана считалась главным куратором и спонсором талибов, однако после прихода последних к власти отношения Кабула и Исламабада быстро испортились. И теперь пакистанским военным приходится защищаться от нападений талибов.

Причём боевые действия проходит в том числе на тех территориях, где располагаются месторождения редкоземельных металлов. А пакистанское лобби всячески старается «продать» эти редкозёмы Трампу в обмен на военную и финансовую помощь.

Пытаются они воспользоваться и ухудшением отношений США с Индией. И хотя острая фаза торговой войны пройдена, никаких подвижек в сторону деэскалации и снижения тарифов пока нет.

Теракт стал ещё одним фактором политического раскола в США. Он мешает сформулировать какую-то внятную стратегию: что же делать для борьбы с терроризмом.

ФБР так и вовсе расценивает нынешний уровень террористический угрозы как наивысший со времён обрушения башен-близнецов. Связано это и с дисфункцией спецслужб, и с приёмом миллионов беженцев и мигрантов в каденцию Байдена. И с радикализацией и поляризацией американского общества.

Впереди драматичный период следующего электорального цикла с выборами в Конгресс. А после них стартует и президентская гонка. Политическая борьба в Америке вновь обострится до предела. Новых терактов в такой обстановке исключать нельзя.

Те более, что и печальный опыт имеется. В 2024 году в Нью-Йорке в последний момент удалось остановить подготовку теракта выходцами из Центральной Азии, они хотели взорвать бомбы прямо в день выборов.

Любая такая атака сейчас не просто всколыхнёт Америку, но ввергнет в страну в очень глубокий кризис.

Сейчас не начало нулевых, когда взрывы башен-близнецов временно сплотили нацию. Наоборот, в текущих условиях гораздо более вероятен тотальный раздрай и настоящий политический хаос.