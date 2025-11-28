На днях силовики центрального правительства Йемена при поддержке спецслужб ОАЭ арестовали крупный «диверсионный отряд хуситов». Задержания прошли в провинции Мариб, контроль над которой оспаривают проиранские повстанцы и силы центрального правительства.

Иван Шилов ИА Регнум

Сам факт ареста креатуры «Ансар Аллах» не стал большой сенсацией — с момента прекращения активной фазы боев в 2023 году стороны периодически пытаются «прощупать тылы» друг друга.

Однако сюрпризы пошли немногим позже — когда начался допрос командира диверсантов.

Выяснилось, что задержанный (выходец из местного террористического подполья) уже несколько лет не имел связей с хуситами и действовал сам по себе (что крайне нетипично для этих мест).

А его биография ничем не уступает легендарному анархисту Нестору Махно.

Кочующий командир

Настоящее имя задержанного неизвестно. В немногочисленных сводках его называют Мухаммад аль-Мариби — что, скорее всего, является подпольным псевдонимом.

Биография аль-Мариби полна белых пятен: известно лишь, что родился он на территории провинции Мариб, а с началом Арабской весны в 2011 году примкнул к ватаге известного йеменского джихадиста Тарика аль-Фадли, бок о бок с которым даже успел поучаствовать в строительстве радикалами самопровозглашенного «Эмирата Абьян» (существовал на территории одноименной провинции с 2011 по 2012 годы).

После разгрома «Эмирата» правительственной коалицией оставшийся не у дел аль-Мариби влился в ряды союзной аль-Фадли «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (АКАП)* и продолжил воевать против правительственных войск уже там; дорос до командира штурмового отряда.

Однако ближе к началу 2020-х годов аль-Мариби снова поменял сторону — на сей раз перебежав к хуситам. Те, вопреки ожиданиям, не отправили вчерашнего радикала за решетку, а вместо этого приняли на довольствие.

Более того, очень скоро разглядели его управленческий талант: вчерашний радикал стал сначала командиром отделения, затем взводным, а через некоторое время превратился в «комбата».

К моменту заключения многостороннего перемирия в Йемене в конце 2022 года аль-Мариби успел заслужить репутацию опытного командира и даже получить приглашение занять небольшой руководящий пост в одном из подконтрольных хуситам населенных пунктов. О его прошлых «подвигах» в рядах «АКАП»* уже не вспоминали.

Против всех

Впрочем, и с хуситами пути аль-Мариби в итоге разошлись. Вероятнее всего, группировку он покинул в 2023 году, когда произошла стабилизация отношений между «Ансар Аллах» и Саудовской Аравией и ОАЭ, а лояльные аравийским монархиям йеменские силы прекратили операции против хуситов.

Для полевого командира, привыкшего жить в состоянии постоянной войны, мирная сделка явно была неприемлема.

После ухода из «Ансар Аллах» его следы затерялись на несколько лет.

В начале 2025 года «йеменский Махно» внезапно вернулся в Мариб в сопровождении двадцати бойцов, где под видом «полевого командира хуситов» вступил в переговоры с местными ячейками «АКАП»* с предложением заключить пакт о ненападении между двумя движениями.

В обмен на возможность вести деятельность на их территории он пообещал радикалам подпитку вооружением и боеприпасами, развединформацию. Сулил он и помощь в нападениях на отдаленные блокпосты йеменской армии, которая, по его словам, являлась «общим врагом» и для хуситов, и для «АКАП»*.

Позже к формированию аль-Мариби потянулись «разочаровавшиеся» из числа бывших боевиков «АКАП»*, а также местные бедуины, контрабандисты и другие личности с сомнительным прошлым. Численность со временем выросла до 100 человек, что по меркам йеменского конфликта весьма немало.

Конечно, этот показатель не был постоянным — к аль-Мариби то присоединялись новые бойцы, то откалывались, образовывая новые банды, большие группы «ветеранов». Однако «анархическая армия» продолжала существовать.

Ее бойцы даже сумели раздобыть несколько пусковых установок, с помощью которых обстреливали проходящие через Аденский пролив торговые суда даже после того, как «Ансар Аллах» объявил о прекращении морской блокады Израиля.

Стоит ли говорить, что столь ценный актив быстро стал предметом интереса иностранных спецслужб — выйти на контакт с аль-Мариби в разное время пытались саудиты, турки, иранцы и европейцы.

Ползли и слухи, что подразделение аль-Мариби присягнуло на верность главе «правительства в изгнании» Ришаду Мухаммеду аль-Алими, пообещав помочь с возвращением контроля над Йеменом. Однако это, с высокой вероятностью, домыслы — с учетом биографии «йеменского Махно», тот вряд ли согласился бы на что-то более масштабное, чем тактический альянс.

Ошибка анархиста

Долгое время аль-Мариби действовал в своей вотчине фактически безнаказанно: сторонники «АКАП»* соблюдали соглашение о ненападении; хуситы были уверены, что это действует их диверсионная группа (законспирированная под радикалов) — во всяком случае, «Махно» не мешали.

Лоялисты центрального же правительства не решались вступить в бой со столь крупным бандформированием, хотя и проводили в Марибе несколько контртеррористических операций.

Однако всё решил случай. В октябре 2025 года анархисты атаковали с берега танкер MV Falcon, шедший под флагом Камеруна. По всей видимости, рассчитывая таким образом спровоцировать нападки на хуситов и распалить новый вооруженный конфликт.

Атака стала роковой: пострадавший танкер оказался приписан к «теневому флоту» Ирана и априори не мог служить целью для «Ансар Аллах». Тегеран инициировал внутреннее разбирательство, в ходе которого быстро выяснилось, что аль-Мариби давно не подчиняется приказам Саны.

Мириться с имиджевым ущербом, который нанесли хуситам «гастролеры», иранские спецслужбы не стали и осторожно «слили» информацию о них разведке ОАЭ, а те — йеменским лоялистам. Пообещав попутно прислать на усиление своих оперативников.

Благодаря вмешательству иностранных силовиков банду удалось задержать почти в полном составе. На тот момент она насчитывала порядка тридцати человек.

Поиск следов

Несмотря на то, что аль-Мариби был арестован лишь несколько дней назад, вокруг него уже сложилось немало домыслов. Большая их часть ожидаемо связана с поиском поведенческих мотивов — что заставило «йеменского Махно» менять сторону как минимум трижды?

Пока доминирует версия, гласящая, что задержанный мечтал о строительстве собственного аналога «Эмирата Абьян» и искал тех, кто поддержит его инициативу или хотя бы поможет наработать начальный политический капитал.

Частично реализовать это действительно удалось: значительную часть авторитета аль-Мариби завоевал под знаменами противоборствующих сил в Йемене. Однако в итоге не сумел конвертировать его в долгосрочное влияние.

При этом разбирательство только начинается: курирующие дело представители спецслужб ОАЭ не верят, что задержанный не получал подпитки извне, и ищут в деле следы других стран, потенциально заинтересованных в дестабилизации Йемена.

* Террористическая организация, запрещена в РФ