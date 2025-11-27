26 ноября президент России Владимир Путин совершил государственный (то есть высший по статусу) визит в Киргизию. По заявлению президента, одним из итогов переговоров стало подписание совместного документа о «переходе российско-киргизских отношений на новый, ещё более продвинутый уровень углублённого стратегического партнёрства и союзничества».

И это не простые слова — под ними кроется мощный, сформированный годами взаимодействия фундамент.

Прежде всего экономический.

«Россия — ведущий торгово-экономический партнёр Киргизии (22% всего товарооборота республики — прим. ред.). В прошлом году товарооборот увеличился на 13,6 процента, до рекордных 4,1 миллиарда долларов, и в январе–сентябре прибавил ещё 17 процентов», — рассказал Владимир Путин.

При этом, по его заявлению, порядка 97 процентов всех платежей проводится в национальных валютах.

Фактически Киргизия поддержала последовательную политику Путина по валютной и торговой диверсификации, а также освобождению от диктата доллара, которую российский президент активно проводит еще с 2014 года.

Подобная поддержка является одним из показателей высокого доверия в двусторонних отношениях. Но далеко не единственным.

«В 2025 году количество российских компаний в Кыргызстане возросло до 1800, что больше в три раза, чем несколько лет назад», — говорит президент этой республики Садыр Жапаров. В целом, по его словам, это треть от всех работающих в Киргизии иностранных компаний.

Многие эксперты связывают этот кратный рост числа предприятий (а вместе с ними и инвестиций) с активной поддержкой, которую Киргизия оказывает России в вопросе обхода нелегитимных и несправедливых западных санкций.

Естественно, Бишкек внакладе не остается. Российские инвестиции являются важнейшим элементом, обеспечивающим внутреннюю стабильность в Киргизии.

«За прошедшие 10 лет с момента вступления республики в Евразэс её ВВП увеличился в два с половиной раза», — напоминает Владимир Путин.

Ну и, конечно, поддерживают усилия киргизских властей по росту благосостояния своих граждан. Так, например, по инициативе Владимира Путина был запущен двусторонний фонд развития, в рамках которого уже было вложено около 1 млрд долларов в более чем 3500 проектов в реальном секторе киргизской экономики.

Кроме того, «Газпром» выделил свыше 400 млн долларов на газификацию киргизских регионов, что позволило поднять уровень обеспечения газом до 42%. Ну и снизить все риски, которые возникают в Киргизии во время холодных континентальных зим.

Гуманитарный аспект фундамента взаимоотношений тоже прочный. Россия делает все возможное для того, чтобы Киргизия оставалась внутри российского культурного пространства.

«Более 16 тысяч киргизских студентов обучаются в вузах России, половина из которых — на бюджетной основе за счёт российской стороны», — говорит Жапаров.

Ну и, конечно, многое делается внутри Киргизии, власти которой и сами стремятся в этом пространстве остаться — понимая, что дерусификация не только ослабит связи с ключевым партнером, но и оставит страну на обочине региональных интеграционных процессов.

Именно поэтому в конституции страны русский язык прописан как официальный, и Москва активно помогает юным гражданам Киргизии его изучать.

В частости, продвигает масштабную программу строительства девяти русскоязычных школ, первые три должны быть открыты к 2027 году. Ну и реализует программу «Российский учитель за рубежом», в рамках которой более 150 российских учителей работают в киргизских школах.

Также в Киргизии открыт Евразийский центр русского языка, начал свое вещание на русском языке новый телеканал «Номад-ТВ», активно функционирует Кыргызско-российский славянский университет, где обучаются 7,5 тысяч студентов.

Фактически Владимир Путин выстраивает в Киргизии долгосрочную модель взаимодействия, где экономическая интеграция, политическая стабильность и безопасность взаимно усиливают и дополняют друг друга, превращая эту страну в опорную точку российского влияния в Центральной Азии.

Да и не только Киргизию. Москва заинтересована в формировании единого и неделимого пространства (как безопасности, так и экономического сопроцветания) в Центральной Азии, где местные государства (в отличие, например, от американских «потребительских» моделей) являются не инструментами, а бенефициарами процессов.

«Сегодня Россия для Кыргызстана была и остаётся стратегическим союзником, надёжным партнёром и добрым другом, и, конечно же, мы неизменно высоко ценим крепкие, многогранные отношения с братской Россией», — резюмирует Садыр Жапаров.

В ходе своего выступления Владимир Путин подчеркнул и ключевую роль объединённой российской военной базы в Киргизии, которую он назвал «важным фактором стабильности во всей Центральной Азии».

Само ее наличие, а также и другие элементы российско-киргизского оборонного сотрудничества (модернизация вооружений, совместные учения, координация по линии специальных служб) способствует стабилизации обстановки в этом крайне непростом регионе. Помогает России, Киргизии, да и другим странам ОДКБ противодействовать терроризму, экстремизму, наркотрафику и организованной преступности.

Ну и, наконец, формирует то самое единое пространство безопасности в Евразии, о котором Москва постоянно говорит.

И к которому предлагает присоединиться всех желающих.