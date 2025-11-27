Канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз представила проект нового бюджета. И одновременно вступила на минное поле британской экономики, где сталкиваются структурные проблемы, политическая борьба и амбициозные социальные ожидания.

Иван Шилов ИА Регнум

Долгое время представители правящей Лейбористской партии рисовали апокалиптическую картину: дефицит бюджета, который достался им от консерваторов, стал символом бюджетной дыры.

Эта дыра, по их мнению, возникла из-за безответственной финансовой политики предыдущих правительств: траты росли, доходы бюджета отставали, а экономика застывала перед лицом одновременно растущих социальных обязательств и расходов на оборону.

Геополитическая ситуация заставляет Лондон инвестировать в военную сферу, что никак не снимает нагрузку с социальных программ.

На этом фоне становится понятно, что новое правительство столкнулось с необходимостью идти на непопулярные меры — и нарушать собственные обещания не повышать налоги.

Оригинальная стабильность

Парадоксальность и немного комичность ситуации проявилась уже в процессе представления самого бюджета. Рейчел Ривз постоянно говорила о стабильности, это слово она не уставала повторять на протяжении всего выступления.

Однако депутаты от оппозиции встретили такие заявления с откровенным смехом: о какой стабильности может идти речь, если основные параметры бюджета стали известны еще до официального анонса?

Причиной стала неуклюжая утечка: управлением по бюджетной ответственности по ошибке был опубликован подробный анализ еще до выступления Ривз. Документ быстро разошелся по сети, вызвав бурю насмешек и критики — управлению пришлось извиняться за «человеческий фактор».

В условиях, когда хромает даже защита конфиденциальных данных о будущем бюджете, разговоры о стабильности были признаны публикой неубедительными.

Хитрый трюк

Основные цели бюджета, как заявляют власти, — восстановление экономического роста, усиление инвестиций в инфраструктуру и социальные программы, обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости. Особый акцент делается на модернизации государственных услуг.

Раскрывая инструменты достижения этих целей, авторы проекта бюджета предлагают многоаспектный подход.

С одной стороны, власти обещают нарастить вложения в образование и здравоохранение, увеличить финансирование модернизации школ, больниц и транспортной системы. Немалые средства закладываются также на расширение поддержки малообеспеченных граждан.

Однако, понимая ограниченность финансовых ресурсов, во второй части бюджетной стратегии авторы концентрируется на повышении эффективности сбора налогов, борьбе с уклонением от их уплаты и пересмотре системы льгот для бизнеса.

Именно налоговый вопрос занимает центральное место в новой бюджетной политике.

И здесь применен своеобразный финансовый трюк, позволивший канцлеру утверждать, что формальных нарушений партийного манифеста, в котором налоги обещали не трогать, нет. Хотя дух его явно попран.

Рост налогов без увеличения ставок

Ключевое обещание лейбористов — не увеличивать налоги для трудящихся граждан и не трогать ставки национального страхования — оказалось фикцией.

Формально Ривз не поднимала ставки, но заморозила налоговые пороги, в результате чего с ростом зарплат всё больше работающих попадут под повышенное или дополнительное налогообложение. Что это значит?

Подоходный налог в Великобритании работает по прогрессивной шкале: чем выше доход, тем выше ставка. Существуют так называемые «пороги» — суммы, после которых начинает действовать следующая, более высокая ставка.

Например, первые 12 570 фунтов дохода вообще не облагаются налогом, доходы от 12 571 до 50 270 фунтов облагаются по базовой ставке в 20%, от 50 271 до 125 140 фунтов — по повышенной в 40%, а всё, что выше — по дополнительной в 45%.

«Заморозка» означает, что эти пороги не будут повышаться вместе с инфляцией и ростом зарплат.

Обычно правительство ежегодно индексирует пороги, чтобы рост цен и зарплат не переводил людей автоматически в более высокую налоговую категорию. Но если пороги «заморожены», а зарплаты растут — всё больше людей начинают платить налог или переходят на следующий уровень, даже если их реальная покупательная способность не изменилась.

Формально ставки налога не повышаются, и власти страны могут заявлять, что они «не подняли налоги». Но фактически миллионы британцев заплатят больше — это называется «скрытый налог».

Кого коснется «заморозка»

Реальное значение скрытого повышения налогов стало ясно после публикации данных Управления по бюджетной ответственности. Согласно анализу, к 2030–2031 годам доля людей, вынужденных платить повышенные или дополнительные ставки подоходного налога, вырастет с 15 до 24 процентов.

Заморозка порогов приведет к тому, что 5,2 миллиона человек впервые начнут платить подоходный налог, еще 4,8 миллиона перейдут на более высокую ставку, а 600 тысяч — на дополнительную.

Если раньше повышение налогов угрожало лишь относительно обеспеченным, то заморозка порогов накладывает дополнительное бремя и на средний класс. В итоге эта инициатива принесет казне к 2030 году в среднем 7,6 млрд фунтов за каждый год — больше, чем любое другое налоговое изменение в бюджете.

Так канцлер добилась роста налоговых поступлений, не нарушая буквального смысла партийного обещания, но меняя его содержание.

Меры затронут в первую очередь представителей среднего класса и широкие слои наемных работников, чьи доходы растут за счет инфляции, но не догоняют рост новых налоговых обязательств.

Для беднейших слоев действуют дополнительные меры поддержки, поэтому основное бремя ложится на тех, кто не слишком богат, но уже не может рассчитывать на пособия.

Сомнительный компромисс

Для предпринимателей последствия неоднозначны. С одной стороны, правительство обещает инвестиции в инфраструктуру, создание новых рабочих мест и поддержку инновационных стартапов.

С другой — рост налоговой нагрузки для потребителей и некоторых секторов может отразиться на внутреннем спросе и замедлить экономическую активность в частном секторе.

Можно ли считать эти изменения прообразом социальной справедливости, о которой так любит рассуждать Лейбористская партия? Формально — да: избирателям было обещано «больше справедливости», перераспределение, уход из режима жесткой экономии.

Однако трюки с налогами могут подорвать доверие к власти даже у традиционных сторонников лейбористов и усилить недовольство среднего класса. Хотя едва ли правящую партию это пугает.

В итоге новый бюджет оказывается некоторым компромиссом между политическими амбициями и суровой реальностью.

Власти вынужденно жертвуют частью доверия ради наполнения казны и сохранения лица в глазах международных партнеров, которые ждут усиления армии.

Формально лейбористы не нарушили свое слово, но для миллионов британских налогоплательщиков эти «формальности» обернутся вполне реальными расходами.